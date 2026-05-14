Курбан айт 2026 в Казахстане: даты, выходные, цены на скот и важные правила

Курбан айт в 2026 году в Казахстане традиционно отметят в конце мая. Праздник продлится три дня и будет сопровождаться айт-намазом, жертвоприношением и благотворительными традициями, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengri Life.
Согласно предварительному календарю Духовного управления мусульман Казахстана (ДУМК), в 2026 году первый день Курбан айта выпадает на 27 мая (среда). Празднование продлится три дня — до 29 мая включительно.
В соответствии с трудовым законодательством РК, первый день Курбан айта является официальным выходным для всех граждан, независимо от графика работы. Таким образом, в среду 27 мая казахстанцы получат дополнительный день отдыха. Стоит отметить, что 28 и 29 мая будут рабочими днями, несмотря на продолжение праздничных обрядов.
Сдвиг дат объясняется использованием исламского лунного календаря (Хиджры). Курбан айт отмечается на 10-й день месяца Зуль-хиджа. Поскольку лунный год на 10–11 дней короче солнечного (григорианского), праздник ежегодно «поднимается» вверх по календарю.
Курбан айт — это не просто обряд, а символ духовной чистоты, верности и социальной солидарности. Праздник напоминает об испытании пророка Ибрахима и призывает верующих к заботе о ближних.
В отличие от Ораза айта, который знаменует окончание строгого поста, Курбан айт посвящен акту самопожертвования. Главная задача верующего в эти дни — поделиться своим достатком с теми, кто находится в трудной жизненной ситуации.
Цены на скот в Казахстане традиционно зависят от региона, веса и возраста животного. В преддверии праздника 2026 года ожидаются следующие средние показатели:
Астана: от 90 000 до 120 000 тенге;
Алматы: 100 000 – 110 000 тенге;
Актау и западные регионы: около 100 000 тенге;
Шымкент и южные области: от 90 000 тенге;
Караганда: 80 000 – 100 000 тенге.
Для тех, кто предпочитает бесконтактный формат или не имеет возможности провести обряд лично, ДУМК продолжит работу сервиса qurban.muftyat.kz. Через онлайн-платформу можно заказать жертвоприношение дистанционно: баран обойдется примерно в 125 000 тенге, а КРС (корова) — около 875 000 тенге (с возможностью разделения на 7 долей).
К жертвенному скоту предъявляются строгие требования. Нарушение правил может сделать обряд недействительным:
Возраст: овцы и козы — не моложе 1 года; КРС — от 2 лет; верблюды — от 5 лет.
Здоровье: животное должно быть крепким, без видимых изъянов (хромоты, слепоты, отсутствия зубов или поврежденных ушей).
Время: забой производится строго после праздничного Айт-намаза. Если совершить его раньше, это будет считаться обычной раздачей мяса, но не священным курбаном.
Курбан айт начинается с праздничной молитвы в мечетях. После этого семьи накрывают богатые столы — дастарханы, приглашают родственников, соседей и друзей.
Важное правило деления мяса: Мясо жертвенного животного делится на три равные части:
Одна часть остается семье;
Вторая — раздается родственникам и соседям;
Третья — передается малоимущим и нуждающимся.
Что запрещено в эти дни: В дни айта категорически не рекомендуется вступать в конфликты, проявлять агрессию или демонстрировать свое богатство напоказ. Праздник должен проходить в атмосфере смирения и искреннего желания помочь окружающим.
Самое распространенное поздравление: «Құрбан айт мүбәрәк болсын!» или «Құрбан айт қабыл болсын!». Это пожелания того, чтобы принесенная жертва и молитвы были приняты Всевышним, а в доме царили мир и благополучие.
Комментарии0 комментарий(ев)