14.05.2026, 15:46

Курбан айт 2026 в Казахстане: даты, выходные, цены на скот и важные правила

Курбан айт в 2026 году в Казахстане традиционно отметят в конце мая. Праздник продлится три дня и будет сопровождаться айт-намазом, жертвоприношением и благотворительными традициями, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengri Life.

Фото: gov.kz
Когда отмечаем: календарь и выходные дни

Согласно предварительному календарю Духовного управления мусульман Казахстана (ДУМК), в 2026 году первый день Курбан айта выпадает на 27 мая (среда). Празднование продлится три дня — до 29 мая включительно.

В соответствии с трудовым законодательством РК, первый день Курбан айта является официальным выходным для всех граждан, независимо от графика работы. Таким образом, в среду 27 мая казахстанцы получат дополнительный день отдыха. Стоит отметить, что 28 и 29 мая будут рабочими днями, несмотря на продолжение праздничных обрядов.

Почему дата праздника постоянно меняется?

Сдвиг дат объясняется использованием исламского лунного календаря (Хиджры). Курбан айт отмечается на 10-й день месяца Зуль-хиджа. Поскольку лунный год на 10–11 дней короче солнечного (григорианского), праздник ежегодно «поднимается» вверх по календарю.

Суть праздника: милосердие и единство

Курбан айт — это не просто обряд, а символ духовной чистоты, верности и социальной солидарности. Праздник напоминает об испытании пророка Ибрахима и призывает верующих к заботе о ближних.

В отличие от Ораза айта, который знаменует окончание строгого поста, Курбан айт посвящен акту самопожертвования. Главная задача верующего в эти дни — поделиться своим достатком с теми, кто находится в трудной жизненной ситуации.

Стоимость жертвенных животных в 2026 году

Цены на скот в Казахстане традиционно зависят от региона, веса и возраста животного. В преддверии праздника 2026 года ожидаются следующие средние показатели:

  • Астана: от 90 000 до 120 000 тенге;

  • Алматы: 100 000 – 110 000 тенге;

  • Актау и западные регионы: около 100 000 тенге;

  • Шымкент и южные области: от 90 000 тенге;

  • Караганда: 80 000 – 100 000 тенге.

Для тех, кто предпочитает бесконтактный формат или не имеет возможности провести обряд лично, ДУМК продолжит работу сервиса qurban.muftyat.kz. Через онлайн-платформу можно заказать жертвоприношение дистанционно: баран обойдется примерно в 125 000 тенге, а КРС (корова) — около 875 000 тенге (с возможностью разделения на 7 долей).

Как правильно выбрать животное для обряда

К жертвенному скоту предъявляются строгие требования. Нарушение правил может сделать обряд недействительным:

  1. Возраст: овцы и козы — не моложе 1 года; КРС — от 2 лет; верблюды — от 5 лет.

  2. Здоровье: животное должно быть крепким, без видимых изъянов (хромоты, слепоты, отсутствия зубов или поврежденных ушей).

  3. Время: забой производится строго после праздничного Айт-намаза. Если совершить его раньше, это будет считаться обычной раздачей мяса, но не священным курбаном.

Традиции дастархана и этика праздника

Курбан айт начинается с праздничной молитвы в мечетях. После этого семьи накрывают богатые столы — дастарханы, приглашают родственников, соседей и друзей.

Важное правило деления мяса: Мясо жертвенного животного делится на три равные части:

  • Одна часть остается семье;

  • Вторая — раздается родственникам и соседям;

  • Третья — передается малоимущим и нуждающимся.

Что запрещено в эти дни: В дни айта категорически не рекомендуется вступать в конфликты, проявлять агрессию или демонстрировать свое богатство напоказ. Праздник должен проходить в атмосфере смирения и искреннего желания помочь окружающим.

Как поздравить близких?

Самое распространенное поздравление: «Құрбан айт мүбәрәк болсын!» или «Құрбан айт қабыл болсын!». Это пожелания того, чтобы принесенная жертва и молитвы были приняты Всевышним, а в доме царили мир и благополучие.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь