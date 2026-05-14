В Казахстане приостановили одно из требований к станциям техосмотра

В Казахстане временно изменили требования к станциям технического осмотра автомобилей — одно из обязательных условий приостановлено до 1 января 2027 года, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

В Казахстане внесены изменения в правила работы операторов технического осмотра транспортных средств. Соответствующий приказ подписал исполняющий обязанности министра транспорта от 4 мая 2026 года.

Документ корректирует разрешительные требования, перечень подтверждающих документов, а также правила осуществления деятельности операторов техосмотра.

Что изменилось в правилах техосмотра

Согласно внесенным изменениям, временно приостановлено действие нормы, касающейся обязательного использования определенного оборудования на станциях техосмотра.

Речь идет о приборе, предназначенном для проверки светопропускания стекол автомобилей.

Теперь требование по его обязательному применению не будет действовать до 1 января 2027 года.

На какой срок введены изменения

Приостановка нормы носит временный характер и установлена до начала 2027 года. Это означает, что в течение указанного периода станции технического осмотра не обязаны использовать данный прибор в своей работе в рамках действующих требований.

Когда вступает в силу приказ

Обновленные правила начнут действовать с 24 мая 2026 года. Именно с этой даты операторы техосмотра будут работать по скорректированным требованиям.

Таким образом, в Казахстане временно смягчили одно из технических требований к станциям техосмотра, исключив обязательное использование прибора для проверки светопропускания стекол до 2027 года.