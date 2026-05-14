В Казахстане массово обнуляют задолженность населения: 250 000 000 000 тенге, которые больше не нужно возвращать

В Казахстане гражданам, официально признанным банкротами, спишут долги на общую сумму около 250 млрд тенге. Об этом в кулуарах Сената сообщила руководитель управления Министерства финансов Меруерт Сисембаева, передает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Фото: кадр YouTube

По ее словам, речь идет о казахстанцах, прошедших процедуры внесудебного и судебного банкротства.

Сколько человек уже признаны банкротами

Как уточнила представитель Минфина, на сегодняшний день по процедуре внесудебного банкротства банкротами признаны порядка 65 тысяч граждан. По ним подлежит списанию около 132 млрд тенге задолженности.

Кроме того, по судебной процедуре банкротства официально признаны несостоятельными еще 632 человека.

Таким образом, суммарно по двум процедурам статус банкрота получили около 66,6 тысячи казахстанцев. Общий объем долгов, которые подлежат списанию, достиг 250 млрд тенге.

Что такое восстановление платежеспособности

Помимо процедур банкротства, в Казахстане действует механизм восстановления платежеспособности. Он позволяет гражданам не списывать долги полностью, а постепенно погашать их по утвержденному графику.

По данным Минфина, данная процедура уже применяется в отношении 1118 человек.

Меруерт Сисембаева пояснила, что после запуска процедуры гражданину дается два месяца на утверждение плана восстановления платежеспособности.

На сегодняшний день такие планы уже утверждены для 402 казахстанцев. После согласования графиков они начали выплачивать задолженность поэтапно.

Как работает система банкротства в Казахстане

В Казахстане предусмотрены три механизма урегулирования проблемной задолженности физических лиц:

внесудебное банкротство;

судебное банкротство;

восстановление платежеспособности.

Внесудебная процедура применяется к гражданам с определенным уровнем задолженности и отсутствием имущества. Судебное банкротство используется в более сложных случаях, когда требуется рассмотрение дела в суде.

Процедура восстановления платежеспособности, в свою очередь, позволяет должникам сохранить возможность постепенного погашения долгов без полного списания обязательств.