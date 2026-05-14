Температура воды в Каспийском море
14.05.2026, 18:43

В ЕНПФ зафиксирован стремительный отток средств со счетов казахстанцев

В 2026 году казахстанцы заметно активизировали вывод пенсионных накоплений на улучшение жилищных условий. Основной причиной стал пересмотр порогов достаточности, который может сократить доступные для изъятия средства, сообщает Lada.kz со ссылкой на krisha.kz.

Фото: alfabank.by

Рост изъятий на фоне ожиданий изменений

В Казахстане фиксируется рост досрочного использования пенсионных накоплений. Только за первые три месяца 2026 года граждане вывели около 135 млрд тенге.

Эксперты связывают такую динамику с ожидаемым изменением методики расчёта порогов достаточности. Если новые правила вступят в силу, сумма доступных для изъятия средств у части вкладчиков снизится.

Пенсионные накопления можно использовать только при условии превышения порога достаточности — минимальной суммы, необходимой для будущей пенсии. При этом пороги рассчитываются индивидуально по возрастным категориям.

Основные цели использования пенсионных средств

По данным ЕНПФ, предоставленным по запросу Krisha.kz, в январе–марте 2026 года казахстанцы чаще всего направляли пенсионные накопления на следующие цели:

  • покупка жилья и окончательный расчёт — 50,2 млрд тенге
  • пополнение депозита в Отбасы банке — 43,8 млрд тенге
  • частичное погашение ипотеки в БВУ — 14,4 млрд тенге
  • частичное погашение ипотеки в Отбасы банке — 12,1 млрд тенге
  • первоначальный взнос по ипотеке — 3,9 млрд тенге

Таким образом, основная часть средств по-прежнему направляется на покупку недвижимости и ипотечные операции.

Ускорение спроса в апреле

В апреле 2026 года наблюдалось дальнейшее усиление активности. На приобретение жилья казахстанцы вывели уже 66,8 млрд тенге — это на 33% больше, чем месяцем ранее.

Одновременно вырос интерес к пополнению депозитов в Отбасы банке, что также отражает тенденцию накопления средств для улучшения жилищных условий в будущем.

При этом сократился объём частичного погашения ипотеки. Это связано с новыми ограничениями: теперь пенсионные накопления можно использовать только для погашения основного долга, а проценты по кредиту заёмщики обязаны оплачивать самостоятельно.

Основные направления использования пенсионных средств

В целом гражданам доступно более десяти направлений использования пенсионных накоплений. Среди них:

  • покупка жилья
  • участие в долевом строительстве
  • рефинансирование ипотеки
  • строительство частного дома
  • частичное погашение ипотечных займов

Общая статистика изъятий

Динамика изъятий пенсионных накоплений за последние годы выглядит следующим образом:

  • 2021 год — 2,5 трлн тенге
  • 2022 год — 720,6 млрд тенге
  • 2023 год — 176,1 млрд тенге
  • 2024 год — 407,2 млрд тенге
  • 2025 год — 839,4 млрд тенге
  • 2026 год (на 1 апреля) — 134,6 млрд тенге

Суммарно с января 2021 года по апрель 2026 года казахстанцы вывели около 4,7 трлн тенге пенсионных накоплений.

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь