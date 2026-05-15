Эрдоган привез миллиарды: что построят в Казахстане к 2028 году?

Казахстан и Турция выходят на новый уровень промышленного и оборонного партнерства по итогам официального визита Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.
Ключевым направлением сотрудничества стало создание совместного предприятия по производству и обслуживанию турецких беспилотных летательных аппаратов Anka. Эти БПЛА разработаны в Турции и используются для нужд вооруженных сил, а теперь планируется расширение их применения и сервисного обслуживания с участием казахстанской стороны.
В рамках визита также подписано соглашение между делегацией области Абай и турецкой компанией Miryildiz KZ Ltd.
Документ предусматривает строительство золотоизвлекательной фабрики для переработки руды с месторождения «Жанан». Основные параметры проекта:
Проект направлен на развитие горнодобывающего сектора и увеличение перерабатывающих мощностей в регионе.
Фонд «Самрук-Казына» и турецкая компания YDA Holding договорились о взаимодействии в сфере финансирования строительства медицинских учреждений.
Стороны рассматривают реализацию проектов по возведению больниц, что позволит расширить инфраструктуру здравоохранения и повысить доступность медицинских услуг.
Значимым направлением стало сотрудничество между «КазМунайГаз» и турецкой компанией Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO).
Соглашение предусматривает:
Дополнительно подписан меморандум о взаимопонимании, который закрепляет рамочные условия сотрудничества, включая инвестиции и совместную работу на казахстанском шельфе Каспийского моря.
Подписанные документы охватывают сразу несколько стратегических направлений — от оборонной промышленности и добычи полезных ископаемых до медицины и энергетики. Казахстан и Турция усиливают экономическое партнерство, расширяя спектр совместных проектов.
