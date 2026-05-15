Эрдоган привез миллиарды: что построят в Казахстане к 2028 году?

Казахстан и Турция выходят на новый уровень промышленного и оборонного партнерства по итогам официального визита Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Ключевым направлением сотрудничества стало создание совместного предприятия по производству и обслуживанию турецких беспилотных летательных аппаратов Anka. Эти БПЛА разработаны в Турции и используются для нужд вооруженных сил, а теперь планируется расширение их применения и сервисного обслуживания с участием казахстанской стороны.

Инвестиции в золотодобычу в области Абай

В рамках визита также подписано соглашение между делегацией области Абай и турецкой компанией Miryildiz KZ Ltd.

Документ предусматривает строительство золотоизвлекательной фабрики для переработки руды с месторождения «Жанан». Основные параметры проекта:

объем инвестиций — около 482 млн долларов

срок запуска — до 2028 года

создание рабочих мест — около 1,8 тыс.

Проект направлен на развитие горнодобывающего сектора и увеличение перерабатывающих мощностей в регионе.

Сотрудничество в сфере здравоохранения

Фонд «Самрук-Казына» и турецкая компания YDA Holding договорились о взаимодействии в сфере финансирования строительства медицинских учреждений.

Стороны рассматривают реализацию проектов по возведению больниц, что позволит расширить инфраструктуру здравоохранения и повысить доступность медицинских услуг.

Партнерство в нефтегазовой отрасли

Значимым направлением стало сотрудничество между «КазМунайГаз» и турецкой компанией Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO).

Соглашение предусматривает:

совместное привлечение нефтесервисных активов

реализацию проектов в Казахстане, Турции и третьих странах

развитие партнерства в нефтегазовом секторе

Дополнительно подписан меморандум о взаимопонимании, который закрепляет рамочные условия сотрудничества, включая инвестиции и совместную работу на казахстанском шельфе Каспийского моря.

Итог визита

Подписанные документы охватывают сразу несколько стратегических направлений — от оборонной промышленности и добычи полезных ископаемых до медицины и энергетики. Казахстан и Турция усиливают экономическое партнерство, расширяя спектр совместных проектов.