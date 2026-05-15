14.05.2026, 20:41

Эрдоган привез миллиарды: что построят в Казахстане к 2028 году?

Новости Казахстана

Казахстан и Турция выходят на новый уровень промышленного и оборонного партнерства по итогам официального визита Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото пресс-службы Акорды

Ключевым направлением сотрудничества стало создание совместного предприятия по производству и обслуживанию турецких беспилотных летательных аппаратов Anka. Эти БПЛА разработаны в Турции и используются для нужд вооруженных сил, а теперь планируется расширение их применения и сервисного обслуживания с участием казахстанской стороны.

Инвестиции в золотодобычу в области Абай

В рамках визита также подписано соглашение между делегацией области Абай и турецкой компанией Miryildiz KZ Ltd.

Документ предусматривает строительство золотоизвлекательной фабрики для переработки руды с месторождения «Жанан». Основные параметры проекта:

  • объем инвестиций — около 482 млн долларов
  • срок запуска — до 2028 года
  • создание рабочих мест — около 1,8 тыс.

Проект направлен на развитие горнодобывающего сектора и увеличение перерабатывающих мощностей в регионе.

Сотрудничество в сфере здравоохранения

Фонд «Самрук-Казына» и турецкая компания YDA Holding договорились о взаимодействии в сфере финансирования строительства медицинских учреждений.

Стороны рассматривают реализацию проектов по возведению больниц, что позволит расширить инфраструктуру здравоохранения и повысить доступность медицинских услуг.

Партнерство в нефтегазовой отрасли

Значимым направлением стало сотрудничество между «КазМунайГаз» и турецкой компанией Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO).

Соглашение предусматривает:

  • совместное привлечение нефтесервисных активов
  • реализацию проектов в Казахстане, Турции и третьих странах
  • развитие партнерства в нефтегазовом секторе

Дополнительно подписан меморандум о взаимопонимании, который закрепляет рамочные условия сотрудничества, включая инвестиции и совместную работу на казахстанском шельфе Каспийского моря.

Итог визита

Подписанные документы охватывают сразу несколько стратегических направлений — от оборонной промышленности и добычи полезных ископаемых до медицины и энергетики. Казахстан и Турция усиливают экономическое партнерство, расширяя спектр совместных проектов.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь