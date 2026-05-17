Казахстанцев ждет дополнительный выходной в честь Курбан айта

В Казахстане в мае 2026 года отметят один из главных мусульманских праздников – Курбан айт. В связи с этим казахстанцев ожидает дополнительный выходной день.

В 2026 году праздник выпадает на среду, 27 мая. Таким образом, середина недели станет нерабочей для жителей страны.

Курбан айт считается одним из важнейших праздников в исламской традиции. В переводе с арабского его название означает «Праздник жертвоприношения».

В этот день мусульмане совершают обряд жертвоприношения. В качестве жертвенного животного могут использоваться овца, баран, корова или верблюд.

Особое значение имеет первый день Курбан айта. Утром в мечетях проводится праздничный айт намаз, после чего верующие поздравляют друг друга, посещают родственников и собираются за дастарханом.

Дополнительный выходной в честь религиозного праздника предусмотрен действующим законодательством Казахстана.