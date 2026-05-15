Когда в Актау возобновят горячее водоснабжение

В пресс-службе ТОО «МАЭК» сообщили о дате подачи горячей воды в Актау, передает Lada.kz .

По данным пресс-службе энергокомбината, гидравлические испытания магистральных и распределительных тепловых сетей завершены.

С 16 мая в Актау будет возобновлено горячее водоснабжение.

Подача горячей воды будет осуществляться по тупиковой схеме, при условии отсутствия выявленных дефектов. В связи с запуском системы возможно временное ухудшение качества горячей воды, - предупредили в пресс-службе ТОО «МАЭК».

Напомним, в Актау с 12 по 15 мая проводились плановые гидравлические испытания магистральных и распределительных тепловых сетей, а также тепловых узлов на прочность и плотность.