Казахстанка получила тяжелую травму после удара мячом на футбольном матче

Во время матча между ФК «Актобе» и ФК «Алтай» зрительница получила серьезную травму головы после попадания мяча и заявила о недостаточных мерах безопасности на стадионе, передает Lada.kz со ссылкой на Liter.kz .

Во время футбольного матча между командами ФК «Актобе» и ФК «Алтай» пострадала болельщица. Женщина сообщила, что получила тяжелую травму головы после того, как мяч во время игры попал ей в лицо.

По словам пострадавшей, она пришла на стадион как обычный зритель, однако посещение матча закончилось госпитализацией.

В опубликованном в социальных сетях видеообращении женщина рассказала, что на стадионе, по ее мнению, отсутствовали необходимые меры безопасности для зрителей.

Она заявила, что в секторе не было защитной сетки, предупреждающих табличек или других элементов, которые могли бы снизить риск получения травм.

Итог: швы на лице, закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение, головные боли, стресс и бессонница, - записала она видеообращение в соцсетях.

После инцидента, как утверждает пострадавшая, представители клуба предложили ей в качестве извинения футболку команды и извинения со стороны игроков.

Вместо признания проблемы, вместо человеческого отношения мне предложили извинения футболистов, которые даже не виноваты в этом. Потому что ответственность должны нести организаторы, и футболку клуба... Когда речь идет о травме головы женщины и матери четверых детей. И знаете, проблема уже даже сейчас не в этом и не во мне. Проблема в том, что, походу, мне надо было сдохнуть на этом стадионе для того, чтобы люди понимали свою ответственность, - сказала автор видео.

Также она заявила о намерении добиваться дальнейшего разбирательства и обратить внимание на вопросы безопасности на спортивных аренах.