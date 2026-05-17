Инфаркты и инсульты: минздрав предупредил казахстанцев об опасной пищевой привычке

Средний уровень потребления соли в Казахстане почти в четыре раза превышает рекомендации ВОЗ, что повышает риски сердечно-сосудистых заболеваний, инсультов и других опасных осложнений, передает Lada.kz со ссылкой на Kazinform .

Проблема чрезмерного потребления соли остается одним из наиболее серьезных вызовов для системы здравоохранения Казахстана. Всемирная организация здравоохранения проводит с 11 по 17 мая Всемирную недели осведомленности о вреде соли.

Главная цель кампании – напомнить о том, что избыточное употребление соли продолжает оставаться одной из основных угроз здоровью населения во всем мире.

Казахстан оказался в группе высокого риска

По данным Национального научного центра развития здравоохранения имени Салидат Каирбековой министерства здравоохранения РК, жители Казахстана в среднем потребляют от 17,2 до 17,8 грамма соли в сутки.

При этом Всемирная организация здравоохранения рекомендует ограничивать потребление соли до 5 граммов в день. Таким образом, фактические показатели в стране почти в четыре раза превышают безопасную норму.

Как отмечают специалисты, это один из самых высоких уровней потребления соли в мире, что относит Казахстан к странам повышенного риска.

Согласно ежегодному Национальному социологическому исследованию «Доля граждан РК, ведущих здоровый образ жизни», которое проводит ННЦРЗ имени С. Каирбековой, в 2024 году избыточное потребление соли было выявлено у 32,8 процента взрослого населения.

Для сравнения, в 2023 году этот показатель составлял 34,7 процента. Несмотря на небольшое снижение, проблема по-прежнему остается актуальной.

Главный специалист Управления формирования здорового образа жизни Центра профилактики и укрепления здоровья ННЦРЗ имени С. Каирбековой Асель Адаева сообщила, что среди мужчин превышение нормы фиксируется у 34 процентов населения, среди женщин – у 31,7 процента.

Таким образом, сегодня рекомендованного уровня потребления соли придерживаются около 67,2 процента взрослых казахстанцев.

Соль скрывается не только в солонке

Эксперты подчеркивают, что большинство людей недооценивают реальный объем потребляемой соли. Основная ее часть поступает не при досаливании пищи, а вместе с готовыми и переработанными продуктами.

По данным международных исследований, до 70–80 процентов суточного объема натрия содержится в хлебе, колбасах, сырах, соусах, полуфабрикатах и фастфуде.

Дополнительную проблему создают и некоторые традиционные блюда. Так, одна порция домашней лапши может содержать до 5,6 грамма соли, плов – около 5,2 грамма, а шашлык – порядка 4,3 грамма.

Это означает, что всего одно блюдо способно полностью покрыть или даже превысить суточную норму потребления соли.

Чем опасен избыток соли

По информации специалистов, чрезмерное употребление натрия напрямую связано с повышением артериального давления. Это значительно увеличивает риск инфарктов, инсультов, хронических заболеваний почек и рака желудка.

По оценкам ВОЗ, избыточное потребление соли ежегодно становится причиной около 1,89 миллиона преждевременных смертей во всем мире.

Особую обеспокоенность вызывает ситуация с детьми и подростками: пищевые привычки закладываются в раннем возрасте, а агрессивный маркетинг продуктов с высоким содержанием соли лишь усиливает эту проблему, - комментирует главный специалист Управления формирования здорового образа жизни Центра профилактики и укрепления здоровья ННЦРЗ им. С. Каирбековой МЗ РК Асель Адаева.

Специалисты предупреждают, что привычка к пересоленной пище с детства может привести к развитию гипертонии уже во взрослом возрасте.

Какие меры принимает государство

Министерство здравоохранения Казахстана реализует ряд мер, направленных на снижение потребления соли среди населения.

В 2022 году были разработаны методические рекомендации по содержанию соли в продуктах питания. В 2023 году появился Национальный профиль питательных веществ для ранжирования продуктов.

Кроме того, в 2025-2026 годах действует Дорожная карта по содействию здоровому питанию. В рамках этой программы проводятся обучающие семинары для производителей, включая мероприятия по снижению содержания соли в хлебобулочной продукции.

В минздраве также сообщили, что в 2024 году завершилось масштабное исследование факторов риска неинфекционных заболеваний по методологии STEPS, которое позволило получить актуальные данные о реальном уровне потребления соли в стране.

Помимо этого, ежегодно в период Всемирной недели осведомленности о вреде соли проводятся информационные кампании для населения.

Как сократить потребление соли

Специалисты рекомендуют снижать количество соли в рационе постепенно. По их словам, вкусовые рецепторы способны адаптироваться к менее соленой пище в течение одного-двух месяцев.

Среди основных рекомендаций – отказ от привычки автоматически досаливать блюда, использование трав и специй вместо соли, выбор свежих продуктов вместо переработанных и внимательное изучение состава продуктов на упаковке.

При использовании соли в домашней кулинарии специалисты советуют отдавать предпочтение йодированной соли, чтобы избежать йододефицита.

В ВОЗ подчеркивают, что программы по снижению потребления соли считаются одними из самых доступных и эффективных мер профилактики заболеваний. По оценкам организации, каждый доллар, вложенный в подобные инициативы, позволяет сэкономить от 12 до 19 долларов на лечении сердечно-сосудистых заболеваний и других осложнений.