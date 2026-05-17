От справок к ИИ: как Токаев меняет систему госуправления в Казахстане

Казахстан делает ставку на искусственный интеллект и единые базы данных, чтобы сократить бюрократию, ускорить госуслуги и перевести работу государства в «невидимый» цифровой формат, где гражданин получает результат без лишних заявлений и очередей.

Идея Invisible Government в казахстанской повестке появилась не как разовая технологическая инициатива, а как продолжение курса на «слышащее» и сервисное государство. Еще на Digital Bridge 2022 Токаев говорил о переходе к новому формату цифровизации госуправления, где в центре должна быть не процедура, а человек: государственные решения и меры должны быть для гражданина незаметны, а видимым должен оставаться только результат. В казахскоязычной версии сообщения Акорды эта модель прямо названа «Invisible Government», а ее смысл объяснен как ориентация госполитики на потребности человека и устранение бюрократических процедур.

В 2026 году эта концепция получила новое наполнение через искусственный интеллект и работу с данными. На втором заседании Совета по развитию ИИ Токаев заявил, что без единых государственных данных искусственный интеллект останется неэффективным, а госуслуги необходимо превратить в «невидимую, но сверхэффективную операционную систему», которая устраняет избыточные бюрократические требования. По его словам, путь от запроса до решения, который в традиционной системе занимает дни и недели, в идеале должен сокращаться до нескольких секунд.

Именно в этом заключается ключевой смысл «невидимого правительства»: государство не исчезает, а перестает быть тяжелым посредником между человеком и решением. Для гражданина это означает меньше заявлений, справок и повторного ввода данных. Для бизнеса – быстрее разрешения, таможенные процедуры, налоговое администрирование и доступ к господдержке. Для самого государства – переход от ручного согласования к управлению на основе данных.

Примеры такого ускорения уже приводятся на уровне президента. Токаев отметил запуск единой таможенной платформы KEDEN, где выпуск декларации занимает менее минуты, а большинство документов обрабатывается автоматически. Параллельно создается национальная логистическая платформа Smart Cargo, объединяющая 127 источников данных. В налоговой сфере, по данным Акорды, интегрированная система администрирования сократила время обработки с одного часа до одной минуты, а Smart Data Finance агрегирует аналитику из 78 источников.

Личная вовлеченность президента в технологическую повестку видна не только в заявлениях, но и в институциональных решениях. В сентябре 2025 года указом главы государства министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности было преобразовано в министерство искусственного интеллекта и цифрового развития. Тем самым ИИ был вынесен в название и мандат отдельного госоргана, который должен стать центром цифровой трансформации.

В январе 2026 года Токаев объявил 2026 год Годом цифровизации и искусственного интеллекта. Правительству поручено принять необходимые меры, а контроль за исполнением указа возложен на Администрацию президента. Это важная деталь: цифровизация закрепляется не как ведомственная программа, а как политический приоритет верхнего уровня.

На Digital Bridge 2025 Токаев поставил еще более жесткую рамку: Казахстан должен стать «по-настоящему цифровой страной» в течение трех лет, а госуправление должно полностью перейти в цифровой формат. Он также заявил, что каждая новая госуслуга должна создаваться изначально в цифровом формате, а данные, однажды предоставленные государству, не должны запрашиваться повторно.

Это меняет скорость принятия государственных решений сразу на нескольких уровнях.

Во-первых, государство начинает опираться не на бумажный документооборот, а на сквозные данные. Если сведения уже есть в одной государственной системе, гражданин не должен доказывать их повторно другому ведомству. Это сокращает путь от обращения до результата.

Во-вторых, ИИ становится инструментом предварительного анализа. Умные системы могут быстрее выявлять риски, обрабатывать массивы обращений, сопоставлять данные и подсказывать решения чиновникам. Токаев прямо говорил, что умные технологии способны анализировать широкий спектр направлений — от социальных настроений до экономических показателей, что должно улучшить стратегическое планирование.

В-третьих, цифровая экспертиза нормативных актов должна не позволять государству создавать новые бюрократические барьеры. На Digital Bridge 2025 президент заявил, что все нормативные акты, связанные с взаимодействием государства и граждан, до утверждения необходимо проводить через обязательную цифровую экспертизу. Это означает, что скорость решений должна закладываться уже на этапе разработки правил, а не исправляться после жалоб граждан и бизнеса.

В-четвертых, цифровизация распространяется на подготовку кадров. План мероприятий Года цифровизации и ИИ включает 100 ключевых мероприятий по восьми блокам, среди них развитие человеческого капитала, GovTech, кибербезопасность, цифровая инфраструктура, Smart City и новая экономика. В рамках инициативы AI-SANA планируется охватить программами цифровых и AI-навыков не менее 450 тыс. обучающихся и педагогов.

При этом президентская риторика не сводится к безусловному технологическому оптимизму. Токаев отдельно подчеркивал, что ИИ и цифровизация сами по себе не являются панацеей. По его словам, тотальная цифровизация требует одновременно ресурсов, новых знаний и этических норм, а граждане должны понимать, как работают алгоритмические системы — от выдачи кредитов до оказания госуслуг.

Для Казахстана модель Invisible Government может стать не просто удобным сервисом, а способом повысить доверие к институтам. Чем меньше гражданин сталкивается с бумажной волокитой, субъективным решением на местах и повторными требованиями справок, тем выше ощущение, что государство работает предсказуемо и справедливо.

Но главный вызов — не в запуске отдельных платформ, а в их связности. «Невидимое правительство» возможно только там, где ведомства обмениваются данными, законы не противоречат цифровой логике, а чиновник не превращает электронный сервис в бумажную процедуру с цифровым фасадом.

Поэтому ставка Токаева на высокие технологии фактически меняет сам критерий эффективности госаппарата. Раньше результатом считалось наличие услуги в электронном виде. Теперь планка выше: услуга должна быть быстрой, проактивной, понятной и максимально незаметной для человека. И если Казахстану удастся перейти от набора цифровых сервисов к единой «операционной системе» государства, Invisible Government может стать одной из самых заметных реформ именно потому, что в повседневной жизни граждан она должна быть почти невидимой.