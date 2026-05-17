17.05.2026, 14:59

Казахстанцам рассказали, как бесплатно оспорить микрокредит без суда

В Казахстане с декабря 2024 года работает институт микрофинансового омбудсмена, который бесплатно помогает заемщикам решать споры с МФО, а его решения обязательны для исполнения организациями, передает Lada.kz со ссылкой на digitalbusiness.kz.

Фото: Pixabay

С декабря 2024 года в Казахстане начал работу институт микрофинансового омбудсмена – независимого посредника между заемщиками и микрофинансовыми организациями. За первые четыре месяца работы в адрес омбудсмена поступило более 1 500 обращений, еще столько же консультаций было предоставлено по телефону.

Главная особенность новой системы заключается в том, что услуги омбудсмена предоставляются бесплатно, а принятые им решения обязательны для исполнения микрофинансовыми организациями.

Микрофинансовый омбудсмен выступает независимой стороной, которая помогает заемщикам и МФО находить компромисс без обращения в суд. Он не представляет интересы ни одной из сторон и рассматривает обращения на безвозмездной основе.

Институт официально заработал в Казахстане с 21 декабря 2024 года. По данным на 30 апреля 2025 года, в офис омбудсмена поступило 1 537 обращений. Кроме того, специалисты предоставили свыше 1 500 телефонных консультаций.

Подать обращение можно несколькими способами:

  • Через официальный сайт mfombudsman.kz;
  • Заявление принимается по электронной почте info@mfombudsman.kz;
  • Кроме того, граждане могут обратиться лично в офис, расположенный в Алматы по улице Мынбаева, 53, 3-й этаж, офис 321.

Для консультаций доступны номера телефонов: +7 (727) 338-22-44 и +7 (727) 338-22-25.

Для подачи обращения потребуется подготовить пакет документов. В него входят заявление омбудсмену, заполненная анкета заемщика, шаблон которой размещен на сайте mfombudsman.kz, удостоверение личности, договор микрокредита, график погашения и дополнительные соглашения при их наличии. Также необходимо приложить заявление, ранее направленное в МФО, и ответ организации, если он имеется. Дополнительно потребуется согласие на обработку персональных данных и получение кредитного отчета.

В ведомстве поясняют, что обращаться к омбудсмену имеет смысл в случаях, связанных именно с микрокредитами, выданными микрофинансовыми организациями. Речь идет о ситуациях, когда МФО отказывает заемщику в реструктуризации долга, начисляет спорные штрафы, игнорирует обращения клиента или передает задолженность коллекторам. В таких случаях омбудсмен может помочь урегулировать спор до судебного разбирательства.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь