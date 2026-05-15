Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Температура воды в Каспийском море
15.05.2026, 11:13

Škoda Qazaqstan отметила возвращение сборной Казахстана в элиту мирового хоккея

Новости Казахстана 0 109

Национальная сборная Казахстана по хоккею вновь обеспечила себе место в элитном дивизионе чемпионата мира. Этот результат стал важным событием для казахстанского спорта и продолжением истории, в которой хоккей занимает особое место не только для болельщиков, но и для бренда Škoda.

Škoda Auto на протяжении многих лет является официальным спонсором чемпионата мира по хоккею. Это партнерство вошло в Книгу рекордов Гиннесса как самое продолжительное сотрудничество в статусе главного спонсора в истории мировых спортивных соревнований. Для бренда хоккей давно стал частью глобальной идентичности – через поддержку национальных команд  и спортивного сообщества.

В этом контексте успех сборной Казахстана имеет особое значение и для Škoda Qazaqstan. Возвращение команды в элитный дивизион мирового первенства стало не только спортивным достижением, но и символом силы и командной работы, которые объединяют хоккей и ценности бренда.

Возвращение сборной Казахстана в элитный дивизион чемпионата мира – это важное событие для всего казахстанского спорта. За этим результатом стоят характер и стремление двигаться только вперед. Мы поздравляем игроков, тренерский штаб и болельщиков с этим достижением, желаем команде ярких матчей и новых побед на мировом уровне, – отметил глава дистрибуции Škoda в Казахстане Андрей Тананыкин.

Европейский бренд официально вернулся в Казахстан в 2024 году, а его дистрибьютором и производственным партнером выступает казахстанская автомобильная компания Allur. Сегодня Škoda является единственным европейским автомобильным брендом, сборка которого осуществляется на территории Казахстана – на заводе Allur в Костанае.

Поддержка национальной сборной со стороны головной штаб-квартиры Škoda Auto подчеркивает внимание бренда к казахстанскому рынку и к развитию спортивной культуры в регионе. Для Škoda Qazaqstan это также возможность интегрировать глобальную традицию бренда в локальный контекст, где хоккей остается одним из значимых видов спорта и объединяет широкую аудиторию болельщиков.

Вместе с возвращением бренда на рынок казахстанские покупатели получили доступ к актуальному модельному ряду Škoda. В 2025 году дилерские центры Škoda в Казахстане объявили о старте продаж новых поколений Kodiaq, Octavia и четвертого поколения Škoda Superb.

В Казахстане Škoda Qazaqstan также участвует в проектах, связанных с культурой и общественными инициативами. Для бренда такие направления являются частью долгосрочной работы по поддержке событий и проектов, которые формируют современную среду, развивают локальное сообщество и объединяют людей вокруг общих ценностей.

Возвращение сборной Казахстана в элитный дивизион чемпионата мира стало одним из заметных событий спортивного сезона. Для Škoda Qazaqstan этот результат стал продолжением глобальной истории бренда в хоккее – истории, которая сегодня получает свое развитие и в Казахстане.

Последние комментарии

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь