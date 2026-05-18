Казахстанцам показали способ забыть дорогу в ЦОН

Казахстанцам напомнили о возможности получать государственные услуги дистанционно через сервис ВидеоЦОН. С его помощью можно оформить десятки документов и выплат без личного посещения центров обслуживания населения, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

В НАО Государственная корпорация «Правительство для граждан» сообщили, что сервис ВидеоЦОН позволяет получать государственные услуги удаленно через мобильное приложение. На сегодняшний день пользователям доступны 79 услуг в онлайн-формате.

С помощью сервиса граждане могут оформить справки, регистрацию по месту жительства, социальные выплаты и другие документы без необходимости посещать отделения ЦОН.

Какие услуги чаще всего оформляют через ВидеоЦОН

В госкорпорации назвали наиболее востребованные услуги среди пользователей сервиса. В список вошли:

назначение единовременной выплаты на погребение;

оформление государственного пособия многодетным матерям;

получение справки о наличии или отсутствии судимости;

оформление документов для обеспечения людей с инвалидностью техническими средствами;

назначение пособия многодетным семьям.

Отмечается, что сервис особенно активно используют жители Западно-Казахстанская область, Актюбинская область и Карагандинская область.

Как воспользоваться услугой ВидеоЦОН

Для получения услуги необходимо установить мобильное приложение ЦОН и выполнить несколько шагов:

открыть раздел «Услуги ЦОН»; перейти в подраздел «Услуга по видео»; нажать кнопку «Перейти к видеозвонку».

После подключения оператор проконсультирует пользователя, поможет оформить обращение и принять необходимые документы.

Где получить готовые документы

Результат оказания услуги можно получить прямо в чате мобильного приложения. Если требуется бумажный документ, его можно забрать в ближайшем отделении ЦОН.

В «Правительстве для граждан» напомнили, что развитие дистанционных сервисов позволяет казахстанцам экономить время и получать многие государственные услуги без очередей и личных визитов в центры обслуживания населения.