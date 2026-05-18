К каким нотариусам придут с проверкой в Казахстане — опубликован список Минюста

В Казахстане утвердили список частных нотариусов, в отношении которых во втором полугодии 2026 года будет проведён профилактический контроль с посещением, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.
Министерство юстиции Республики Казахстан утвердило перечень нотариусов, подпадающих под профилактический контроль с посещением в рамках надзорных мероприятий. Соответствующий приказ подписан 6 мая 2026 года.
Проверки запланированы на второе полугодие 2026 года и охватят нотариальные службы в разных регионах страны.
Согласно документу, утверждён список профилактического контроля с посещением субъектов нотариальной деятельности. Контрольные мероприятия будут проводиться департаментами юстиции областей, а также городов Астаны, Алматы и Шымкента.
Цель таких проверок — мониторинг соблюдения законодательства в сфере нотариальной деятельности и профилактика возможных нарушений.
Всего в перечень включены 47 частных нотариусов. Они распределены по регионам следующим образом:
Профилактический контроль с посещением предполагает выездные проверки деятельности нотариусов. В рамках таких мероприятий оценивается соблюдение норм законодательства и требований к оказанию нотариальных услуг.
Подобные меры применяются в целях предупреждения нарушений и повышения качества правового обслуживания населения.
Приказ вступает в силу со дня его подписания.
