18.05.2026, 13:32

К каким нотариусам придут с проверкой в Казахстане — опубликован список Минюста

Новости Казахстана

В Казахстане утвердили список частных нотариусов, в отношении которых во втором полугодии 2026 года будет проведён профилактический контроль с посещением, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: кадр YouTube
Министерство юстиции Республики Казахстан утвердило перечень нотариусов, подпадающих под профилактический контроль с посещением в рамках надзорных мероприятий. Соответствующий приказ подписан 6 мая 2026 года.

Проверки запланированы на второе полугодие 2026 года и охватят нотариальные службы в разных регионах страны.

Основание для проверок

Согласно документу, утверждён список профилактического контроля с посещением субъектов нотариальной деятельности. Контрольные мероприятия будут проводиться департаментами юстиции областей, а также городов Астаны, Алматы и Шымкента.

Цель таких проверок — мониторинг соблюдения законодательства в сфере нотариальной деятельности и профилактика возможных нарушений.

Сколько нотариусов попало в список

Всего в перечень включены 47 частных нотариусов. Они распределены по регионам следующим образом:

  • Астана — 9 нотариусов
  • Алматы — 14 нотариусов
  • Шымкент — 1 нотариус
  • Актюбинская область — 4 нотариуса
  • Алматинская область — 1 нотариус
  • Атырауская область — 2 нотариуса
  • Жамбылская область — 5 нотариусов
  • Павлодарская область — 1 нотариус
  • Туркестанская область — 5 нотариусов
  • Кызылординская область — 2 нотариуса
  • Западно-Казахстанская область — 1 нотариус
  • Восточно-Казахстанская область — 1 нотариус
  • область Улытау — 1 нотариус

Что означает профилактический контроль

Профилактический контроль с посещением предполагает выездные проверки деятельности нотариусов. В рамках таких мероприятий оценивается соблюдение норм законодательства и требований к оказанию нотариальных услуг.

Подобные меры применяются в целях предупреждения нарушений и повышения качества правового обслуживания населения.

Приказ вступает в силу со дня его подписания.

