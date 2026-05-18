«Тенге» меняют на «теңге»: как буква «Ң» изменит жизнь обычных казахстанцев?

В Казахстане начали официально менять написание национальной валюты в нормативных актах с «тенге» на «теңге». Агентство по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) уже внедряет обновленный вариант в новые проекты документов. Разбираемся, зачем это нужно и придется ли рядовым гражданам переоформлять договоры или менять наличные деньги.
Где уже меняется написание валюты
Агентство по регулированию и развитию финансового рынка Агентство по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) в новых проектах нормативных документов начало использовать казахское написание «теңге» вместо русской формы «тенге».
Речь идет прежде всего о:
На изменение в официальных документах обратили внимание пользователи соцсетей и профильные Telegram-каналы.
Разработчики объясняют корректировку необходимостью привести официальные документы в соответствие с Конституцией Казахстана и языковыми нормами государственного языка.
Фактически речь идет о унификации терминологии в правовой и финансовой сфере, а не о финансовой реформе или изменении валюты.
На данный момент речь идет исключительно о ведомственных документах и отчетности. Это означает, что:
Таким образом, для населения никаких срочных действий не предусмотрено.
Хотя сейчас изменения ограничены официальной сферой, сам шаг может стать частью постепенного перехода к единообразному написанию национальной валюты в государственном документообороте.
Однако о полном переходе или обязательных изменениях для граждан пока не сообщается.
Переход на написание «теңге» пока носит технический и нормативный характер. Для казахстанцев это скорее лингвистическое обновление в официальной системе, чем практическое изменение в повседневной жизни.
