18.05.2026, 14:03

«Тенге» меняют на «теңге»: как буква «Ң» изменит жизнь обычных казахстанцев?

В Казахстане начали официально менять написание национальной валюты в нормативных актах с «тенге» на «теңге». Агентство по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) уже внедряет обновленный вариант в новые проекты документов. Разбираемся, зачем это нужно и придется ли рядовым гражданам переоформлять договоры или менять наличные деньги.

Где уже меняется написание валюты

Агентство по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) в новых проектах нормативных документов начало использовать казахское написание «теңге» вместо русской формы «тенге».

Речь идет прежде всего о:

  • документах для микрофинансовых организаций;
  • нормативных актах для коллекторских агентств;
  • формах отчетности и регуляторных требованиях.

На изменение в официальных документах обратили внимание пользователи соцсетей и профильные Telegram-каналы.

Почему меняют написание

Разработчики объясняют корректировку необходимостью привести официальные документы в соответствие с Конституцией Казахстана и языковыми нормами государственного языка.

Фактически речь идет о унификации терминологии в правовой и финансовой сфере, а не о финансовой реформе или изменении валюты.

Коснутся ли изменения обычных граждан

На данный момент речь идет исключительно о ведомственных документах и отчетности. Это означает, что:

  • привычное написание «тенге» в повседневной жизни сохраняется;
  • ценники в магазинах менять не требуется;
  • банковские операции и счета остаются без изменений.

Таким образом, для населения никаких срочных действий не предусмотрено.

Может ли это привести к более широким изменениям

Хотя сейчас изменения ограничены официальной сферой, сам шаг может стать частью постепенного перехода к единообразному написанию национальной валюты в государственном документообороте.

Однако о полном переходе или обязательных изменениях для граждан пока не сообщается.

Вывод

Переход на написание «теңге» пока носит технический и нормативный характер. Для казахстанцев это скорее лингвистическое обновление в официальной системе, чем практическое изменение в повседневной жизни.

