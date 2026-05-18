Самый дешевый газ на планете: как Казахстан уложил Европу на лопатки по стоимости топлива

Россия и Казахстан стали лидерами среди европейских стран по доступности природного газа для населения. К такому выводу пришли аналитики РИА Новости, сравнив стоимость голубого топлива и уровень средних зарплат в разных государствах, сообщает Lada.kz со ссылкой на РИА Новости.

Россия — первая, Казахстан — второй

Согласно исследованию, жители России на среднемесячную зарплату могут приобрести почти 10 тысяч кубометров газа. Это позволило стране занять первое место в рейтинге доступности топлива. Аналитики отмечают, что на итоговый результат существенно повлиял рост заработных плат.

На втором месте расположился Казахстан. Жители республики могут купить около 9,7 тысячи кубометров газа на средний доход. При этом Казахстан также оказался страной с самым дешевым газом среди участников исследования.

В пятерку государств с наиболее доступным газом вошли также Беларусь, Люксембург и Великобритания. В этих странах средняя зарплата позволяет приобрести более 4,5 тысячи кубометров топлива.

Где газ оказался самым недоступным

На противоположной стороне рейтинга оказалась Молдавия. Там жители могут позволить себе лишь около 705 кубометров газа на среднюю зарплату.

Кроме Молдавии в числе стран с наименьшей доступностью газа оказались:

Португалия;

Италия;

Швеция;

Латвия.

Эксперты подчеркивают, что уровень доступности зависит не только от тарифов, но и от доходов населения.

Казахстан — лидер по дешевизне газа

Самый дешевый природный газ зафиксирован именно в Казахстане. В пересчете на российскую валюту стоимость одного кубометра составляет около 6,3 рубля, или примерно 40 тенге.

Россия заняла второе место по низкой цене газа — около 9,1 рубля за кубометр, что эквивалентно примерно 58 тенге.

В тройку стран с наиболее дешевым газом также вошла Беларусь. Далее следуют Венгрия и Босния и Герцеговина.

В Швеции — самый дорогой газ

Наиболее высокие цены на голубое топливо зафиксированы в Швеции. Там один кубометр газа обходится потребителям примерно в 194 рубля, или около 1 246 тенге.

Следом в рейтинге самых дорогих стран идут:

Нидерланды;

Италия;

Франция;

Португалия.

В этих государствах стоимость кубометра превышает 128 рублей.

В Европе цены менялись неравномерно

По данным аналитиков, в 2025 году стоимость газа снизилась в 14 странах Европы. Наиболее заметное падение цен наблюдалось:

в Чехии — на 9,8%;

в Италии — на 6,7%;

в Латвии — на 6,1%.

Одновременно в 15 странах цены продолжили расти. Самое существенное подорожание произошло:

в Люксембурге — на 21,6%;

в Хорватии — на 19,1%;

в Молдавии — на 15,2%.

В России рост цен на газ составил 11,9%.

Почему европейский рынок остается напряженным

Эксперты связывают ситуацию на газовом рынке Европы с прекращением транзита российского газа через Украину с 1 января 2025 года. Из-за этого европейским странам пришлось активнее закупать сжиженный природный газ, стоимость которого оставалась нестабильной.

Средняя цена газа на нидерландской биржевой площадке TTF в 2025 году составила 426,3 доллара за тысячу кубометров. Это на 9,2% выше показателей предыдущего года.

При этом динамика цен в течение года была неоднородной. В начале 2025 года наблюдался резкий рост стоимости газа, однако ближе к концу года цены начали снижаться и в итоге оказались даже ниже уровня конца 2024 года.

Что влияет на стоимость газа для населения

Аналитики отмечают, что конечные тарифы для населения зависят сразу от нескольких факторов. Среди них:

близость страны к газотранспортным магистралям и терминалам СПГ;

особенности налоговой политики;

структура энергетического рынка;

уровень доходов населения.

Именно сочетание этих факторов определяет, насколько доступным остается газ для жителей разных стран.