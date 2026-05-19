Пенсионный переворот в Казахстане: Минтруда выбирает между тремя моделями, которые изменят выплаты

Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан приступило к рассмотрению трех альтернативных моделей модернизации пенсионной системы страны. Финальное решение, которое определит правила выплат и условия выхода на заслуженный отдых для миллионов граждан, будет принято до конца июня 2026 года, сообщает Lada.kz со ссылкой на Uchet.kz.

Почему действующая система ЕНПФ требует срочных реформ

Необходимость масштабных изменений назревала давно. Текущая солидарно-накопительная модель Казахстана столкнулась с системными вызовами, которые ставят под угрозу финансовое благополучие будущих пенсионеров.

Среди ключевых проблем профильные аналитики выделяют две главные:

Критически низкий уровень накоплений: У значительной части работающего населения на счетах в ЕНПФ сформирован лишь минимальный капитал, которого не хватит для обеспечения достойной старости.

Теневой сектор и уклонение от взносов: Около 2 миллионов граждан Казахстана трудоспособного возраста фактически выпали из накопительной системы — они вообще не производят регулярные отчисления.

В условиях инфляционного давления и демографических изменений государство вынуждено искать новые формулы распределения ОПВР (обязательных пенсионных взносов работодателя), чтобы избежать кризиса в будущем.

Три сценария модернизации: как Минтруда предлагает делить взносы

На столе у разработчиков реформы сейчас лежат три принципиально разные концепции. Каждая из них по-своему перераспределяет нагрузку и будущие блага.

1. Модель «4+1» (Комбинированная)

Этот вариант предполагает разделение 5%-го обязательного взноса работодателя на две неравные части:

4% будут направляться напрямую на индивидуальный пенсионный счет конкретного работника. Эти деньги будут его личной собственностью и сформируют инвестиционный доход.

1% уйдет на общий (солидарный) счет. Данный процент будет использоваться для поддержки всей системы и выравнивания дисбалансов.

2. Модель «Страховая пенсия» (Уравнительная)

Наиболее радикальный с точки зрения коллективной ответственности подход. Все 5% взносов работодателя направляются на единый общий счет.

В дальнейшем эти аккумулированные государством средства планируется распределять между гражданами равномерно. Модель призвана защитить тех, кто имел невысокий доход в течение жизни, обеспечив им гарантированный социальный минимум.

3. Модель «Стаж» (Выслуга лет)

Данный сценарий смещает фокус с накопленных сумм на продолжительность трудовой деятельности. В рамках этой модели Минтруда рассматривает радикальный пересмотр условий и возраста выхода на пенсию для граждан, чей официальный трудовой стаж превышает 40 лет. По сути, это может стать легальным механизмом для более раннего и гарантированного выхода на заслуженный отдых для добросовестных налогоплательщиков.

Сравнительный анализ предлагаемых моделей

Модель реформы Суть распределения 5% взносов Главный плюс Главный риск Сценарий "4+1" 4% — лично сотруднику, 1% — в общий котел. Сохраняется баланс личной выгоды и солидарности. Сложность администрирования раздельных потоков. Страховая пенсия Все 5% уходят на общий счет для равного деления. Высокая социальная защита малообеспеченных слоев. Снижение мотивации работать «в белую» у высокооплачиваемых кадров. Модель по стажу Фокус на пересмотре правил выхода после 40 лет работы. Справедливое поощрение тех, кто долго и честно трудился. Дополнительная нагрузка на бюджет в случае массового раннего выхода на пенсию.

Когда ждать окончательных итогов?

В министерстве подчеркивают, что сейчас идет этап активных дискуссий, расчетов и моделирования рисков совместно с актуариями ЕНПФ. Поставить точку в этом вопросе и представить окончательные подходы к реформированию пенсионной системы ведомство планирует до конца июня 2026 года. От этого решения во многом будет зависеть, по какому вектору пойдет социальная политика Казахстана в ближайшие десятилетия.