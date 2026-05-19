18.05.2026, 19:56

Пенсионный переворот в Казахстане: Минтруда выбирает между тремя моделями, которые изменят выплаты

Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан приступило к рассмотрению трех альтернативных моделей модернизации пенсионной системы страны. Финальное решение, которое определит правила выплат и условия выхода на заслуженный отдых для миллионов граждан, будет принято до конца июня 2026 года, сообщает Lada.kz со ссылкой на Uchet.kz.

Фото: ru.pinterest.com

Почему действующая система ЕНПФ требует срочных реформ

Необходимость масштабных изменений назревала давно. Текущая солидарно-накопительная модель Казахстана столкнулась с системными вызовами, которые ставят под угрозу финансовое благополучие будущих пенсионеров.

Среди ключевых проблем профильные аналитики выделяют две главные:

  • Критически низкий уровень накоплений: У значительной части работающего населения на счетах в ЕНПФ сформирован лишь минимальный капитал, которого не хватит для обеспечения достойной старости.

  • Теневой сектор и уклонение от взносов: Около 2 миллионов граждан Казахстана трудоспособного возраста фактически выпали из накопительной системы — они вообще не производят регулярные отчисления.

В условиях инфляционного давления и демографических изменений государство вынуждено искать новые формулы распределения ОПВР (обязательных пенсионных взносов работодателя), чтобы избежать кризиса в будущем.

Три сценария модернизации: как Минтруда предлагает делить взносы

На столе у разработчиков реформы сейчас лежат три принципиально разные концепции. Каждая из них по-своему перераспределяет нагрузку и будущие блага.

1. Модель «4+1» (Комбинированная)

Этот вариант предполагает разделение 5%-го обязательного взноса работодателя на две неравные части:

  • 4% будут направляться напрямую на индивидуальный пенсионный счет конкретного работника. Эти деньги будут его личной собственностью и сформируют инвестиционный доход.

  • 1% уйдет на общий (солидарный) счет. Данный процент будет использоваться для поддержки всей системы и выравнивания дисбалансов.

2. Модель «Страховая пенсия» (Уравнительная)

Наиболее радикальный с точки зрения коллективной ответственности подход. Все 5% взносов работодателя направляются на единый общий счет.

В дальнейшем эти аккумулированные государством средства планируется распределять между гражданами равномерно. Модель призвана защитить тех, кто имел невысокий доход в течение жизни, обеспечив им гарантированный социальный минимум.

3. Модель «Стаж» (Выслуга лет)

Данный сценарий смещает фокус с накопленных сумм на продолжительность трудовой деятельности. В рамках этой модели Минтруда рассматривает радикальный пересмотр условий и возраста выхода на пенсию для граждан, чей официальный трудовой стаж превышает 40 лет. По сути, это может стать легальным механизмом для более раннего и гарантированного выхода на заслуженный отдых для добросовестных налогоплательщиков.

Сравнительный анализ предлагаемых моделей

 

Модель реформы Суть распределения 5% взносов Главный плюс Главный риск
Сценарий "4+1" 4% — лично сотруднику, 1% — в общий котел. Сохраняется баланс личной выгоды и солидарности. Сложность администрирования раздельных потоков.
Страховая пенсия Все 5% уходят на общий счет для равного деления. Высокая социальная защита малообеспеченных слоев. Снижение мотивации работать «в белую» у высокооплачиваемых кадров.
Модель по стажу Фокус на пересмотре правил выхода после 40 лет работы. Справедливое поощрение тех, кто долго и честно трудился. Дополнительная нагрузка на бюджет в случае массового раннего выхода на пенсию.

Когда ждать окончательных итогов?

В министерстве подчеркивают, что сейчас идет этап активных дискуссий, расчетов и моделирования рисков совместно с актуариями ЕНПФ. Поставить точку в этом вопросе и представить окончательные подходы к реформированию пенсионной системы ведомство планирует до конца июня 2026 года. От этого решения во многом будет зависеть, по какому вектору пойдет социальная политика Казахстана в ближайшие десятилетия.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь