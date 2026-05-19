18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
470.17
547.47
6.42
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
18.05.2026, 20:57

В Казахстане кардинально изменили правила владения автономерами: что ждет водителей с 25 мая

Новости Казахстана 0 382

С 25 мая 2026 года в Казахстане вступают в силу масштабные изменения в Правила регистрации транспортных средств от МВД РК. Реформа полностью легализует передачу любых бывших в употреблении госномеров близким родственникам и расширяет официальный список VIP-комбинаций, сообщает Lada.kz со ссылкой на kolesa.kz.

Фото: gov.kz
Фото: gov.kz

Наследование номеров: какие ограничения сняло МВД

Ранее в Казахстане существовало жесткое ограничение: повторно использовать и передавать другим лицам (даже внутри одной семьи) разрешалось исключительно «номера повышенного спроса» — те самые дорогие VIP-комбинации. Обычные же номерные знаки после продажи машины или ухода из жизни ее владельца отправлялись на утилизацию.

Новые поправки полностью меняют этот подход. Начиная с конца мая, абсолютно любой государственный номерной знак (независимо от его «красивости» и стоимости) можно будет сохранить и официально закрепить за новым автомобилем.

Важно: Переоформить б/у номер теперь разрешено строго определенному кругу лиц и организаций.

Кто имеет право на получение б/у госномера:

  • Государственные органы и дипломатические представительства;

  • Близкие родственники прежнего владельца. В этот список МВД включило: супругов (находящихся в официальном зарегистрированном браке), родителей и детей, усыновителей и усыновленных, дедушек, бабушек, внуков, а также полнородных и неполнородных братьев и сестер;

  • Официальные правопреемники (наследники), вступающие в права владения имуществом.

Большое пополнение: список «красивых» номеров увеличился в разы

Вторым важным блоком нововведений стало официальное расширение перечня государственных регистрационных знаков (ГРНЗ), за которые автовладельцам придется доплачивать. МВД юридически синхронизировало Правила регистрации с Налоговым кодексом РК.

В перечень «элитных» внесли огромный массив так называемых «зеркальных» трехзначных комбинаций.

Какие цифровые коды стали платными:

  • Серии со средним нулем и единицами: 101, 202, 303, 404, 505, 606, 717, 808, 909.

  • Сотни комбинаций с одинаковыми первой и третьей цифрами: от 121, 131, 141 до 979, 989 (включая такие популярные у водителей варианты, как 313, 424, 555, 757, 878 и другие).

  • Аналогичные цифровые сочетания, если они сопровождаются одинаковыми буквенными сериями (например, ААА, ХХХ).

Стоит отметить, что продажу исключительно «зеркальных букв» при обычных цифрах (например, номер 247 с буквами ООО) по спеццене запускать пока не планируют — такие комбинации продолжат выдавать в общем порядке.

Сколько стоят новые VIP-номера в 2026 году

Несмотря на то, что в Правилах регистрации эти номера появились только сейчас, Налоговый кодекс предусмотрел пошлины на них еще в начале года, и специализированные ЦОНы уже выдавали их водителям.

На сегодняшний день расценки на новые комбинации из утвержденного списка выглядят следующим образом:

Тип комбинации Размер пошлины в МРП Стоимость в тенге (на 2026 год)
Новые «красивые» цифры (с разными буквами) 15 МРП 64 875 тенге
Новые «красивые» цифры + одинаковые буквы 72 МРП 311 400 тенге

Нововведения призваны не только упростить жизнь автовладельцам, желающим сохранить семейную историю или памятный номер, но и полностью вывести из тени рынок купли-продажи привлекательных цифровых комбинаций, пополнив государственный бюджет.

6
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

В Казахстане вводят полный запрет на вождение автомобиля для тысяч граждан: причиныНовости Казахстана
06.05.2026, 14:55 0
Россия зафиксировала рекордный поток из Казахстана: почему наши граждане стали ездить к соседям чаще всехНовости Казахстана
08.05.2026, 06:45 0
Kaspi.kz запустил новую функцию для оплаты коммунальных услугНовости Казахстана
22.04.2026, 16:12 0
С 1 мая тенге получит «соседа»: Казахстан официально вводит правила для новой формы активовНовости Казахстана
30.04.2026, 18:49 0
В Казахстане сделали предупреждение для всех владельцев ЭЦПНовости Казахстана
15.05.2026, 18:04 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь