В Казахстане кардинально изменили правила владения автономерами: что ждет водителей с 25 мая

С 25 мая 2026 года в Казахстане вступают в силу масштабные изменения в Правила регистрации транспортных средств от МВД РК. Реформа полностью легализует передачу любых бывших в употреблении госномеров близким родственникам и расширяет официальный список VIP-комбинаций, сообщает Lada.kz со ссылкой на kolesa.kz.

Наследование номеров: какие ограничения сняло МВД

Ранее в Казахстане существовало жесткое ограничение: повторно использовать и передавать другим лицам (даже внутри одной семьи) разрешалось исключительно «номера повышенного спроса» — те самые дорогие VIP-комбинации. Обычные же номерные знаки после продажи машины или ухода из жизни ее владельца отправлялись на утилизацию.

Новые поправки полностью меняют этот подход. Начиная с конца мая, абсолютно любой государственный номерной знак (независимо от его «красивости» и стоимости) можно будет сохранить и официально закрепить за новым автомобилем.

Важно: Переоформить б/у номер теперь разрешено строго определенному кругу лиц и организаций.

Кто имеет право на получение б/у госномера:

Государственные органы и дипломатические представительства ;

Близкие родственники прежнего владельца . В этот список МВД включило: супругов (находящихся в официальном зарегистрированном браке), родителей и детей, усыновителей и усыновленных, дедушек, бабушек, внуков, а также полнородных и неполнородных братьев и сестер;

Официальные правопреемники (наследники), вступающие в права владения имуществом.

Большое пополнение: список «красивых» номеров увеличился в разы

Вторым важным блоком нововведений стало официальное расширение перечня государственных регистрационных знаков (ГРНЗ), за которые автовладельцам придется доплачивать. МВД юридически синхронизировало Правила регистрации с Налоговым кодексом РК.

В перечень «элитных» внесли огромный массив так называемых «зеркальных» трехзначных комбинаций.

Какие цифровые коды стали платными:

Серии со средним нулем и единицами: 101, 202, 303, 404, 505, 606, 717, 808, 909.

Сотни комбинаций с одинаковыми первой и третьей цифрами: от 121, 131, 141 до 979, 989 (включая такие популярные у водителей варианты, как 313, 424, 555, 757, 878 и другие).

Аналогичные цифровые сочетания, если они сопровождаются одинаковыми буквенными сериями (например, ААА, ХХХ).

Стоит отметить, что продажу исключительно «зеркальных букв» при обычных цифрах (например, номер 247 с буквами ООО) по спеццене запускать пока не планируют — такие комбинации продолжат выдавать в общем порядке.

Сколько стоят новые VIP-номера в 2026 году

Несмотря на то, что в Правилах регистрации эти номера появились только сейчас, Налоговый кодекс предусмотрел пошлины на них еще в начале года, и специализированные ЦОНы уже выдавали их водителям.

На сегодняшний день расценки на новые комбинации из утвержденного списка выглядят следующим образом:

Тип комбинации Размер пошлины в МРП Стоимость в тенге (на 2026 год) Новые «красивые» цифры (с разными буквами) 15 МРП 64 875 тенге Новые «красивые» цифры + одинаковые буквы 72 МРП 311 400 тенге

Нововведения призваны не только упростить жизнь автовладельцам, желающим сохранить семейную историю или памятный номер, но и полностью вывести из тени рынок купли-продажи привлекательных цифровых комбинаций, пополнив государственный бюджет.