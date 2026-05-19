19.05.2026, 06:38

20-летнего парня убили после футбольного вечера в Талдыкоргане

Новости Казахстана

В Талдыкоргане выясняют обстоятельства жестокого убийства 20-летнего студента, который погиб от множественных ножевых ранений после совместного просмотра футбольного матча. Подозреваемый — несовершеннолетний — уже задержан и взят под стражу, сообщает Lada.kz. 

Фото: Телеграм-канал "Криминальный Казахстан"

Роковой футбольный матч: с чего начался конфликт

По данным Telegram-канала «Криминальный Казахстан», трагический инцидент произошел еще 7 мая, однако резонанс в социальных сетях и СМИ история получила после отчаянного обращения матери погибшего парня.

По информации региональных пабликов, в тот злополучный вечер 20-летний студент отправился в гости к приятелю, чтобы в компании друзей посмотреть трансляцию футбольного матча. Всего в квартире находилось около десяти человек. Позже выяснилось, что среди приглашенных был и 17-летний школьник.

В какой-то момент между молодыми людьми вспыхнула словесная перепалка. Чтобы не устраивать потасовку в чужом доме, участники конфликта решили выйти на улицу «разобраться». Первая стычка закончилась ничем, однако спустя время оппоненты столкнулись вновь, и эта встреча стала роковой.

«За несколько минут до трагедии сын звонил мне по видеосвязи. Он был в прекрасном настроении, много шутил, смеялся и обещал перезвонить позже», — вспоминает убитая горем мать погибшего.

По словам женщины, несовершеннолетний нанес ее сыну шесть ножевых ранений. Травмы оказались несовместимыми с жизнью, и молодой человек скончался на месте. Сейчас семья погибшего требует от правоохранительных органов максимальной прозрачности и справедливого наказания для убийцы.

Официальный комментарий полиции и позиция ДП

В Департаменте полиции области Жетісу официально прокомментировали случившуюся трагедию и подтвердили факт задержания предполагаемого преступника.

По данным ведомства, подозреваемый в совершении этого особо тяжкого преступления был оперативно установлен и водворен в изолятор временного содержания (ИВС). Специализированный следственный суд уже санкционировал в отношении него меру пресечения — на время следствия несовершеннолетний будет находиться под стражей.

«В настоящее время проводится всестороннее, полное и объективное расследование, направленное на установление всех мотивов и обстоятельств произошедшего. Выполняется весь комплекс необходимых следственных действий, предусмотренных законодательством Республики Казахстан», — сообщили в пресс-службе ДП области Жетісу.

Учитывая широкий общественный резонанс, дело взято на особый контроль руководством областного Департамента полиции. Иная информация, включая мотивы ссоры и то, откуда у подростка взялось холодное оружие, в интересах следствия пока не разглашается. По статье об убийстве виновному может грозить длительный срок заключения.

