Новые правила приема в 1 класс в Казахстане: почему регионы разделили и как работает «Комната ожидания»?

В Казахстане радикально изменился порядок подачи документов для будущих первоклассников. В этом году кампания стартует поэтапно для разных регионов, а сам процесс пройдет в рамках масштабного цифрового пилотного проекта, сообщает Lada.kz.
Совместный приказ министра просвещения Жулдыз Сулейменовой и министра искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслана Мадиева дает старт новому пилотному проекту. Главная цель нововведения — снизить колоссальную нагрузку на информационные системы, которая традиционно возникала в первые дни приема заявлений, и сделать процесс зачисления максимально прозрачным.
Новые правила затронут все государственные общеобразовательные организации образования Республики Казахстан, реализующие программы начального, основного среднего и общего среднего образования.
В 2026 году кампания по приему первоклассников растянется с 27 мая по 31 августа, однако для каждого региона определена своя дата старта. Проверьте, когда открывается окно подачи заявлений в вашем городе или области:
|Сроки приема документов
|Регионы и города республиканского значения
|С 27 мая по 31 августа
|Астана, Кызылординская, Западно-Казахстанская области, а также области Жетісу и Абай.
|С 10 июня по 31 августа
|Алматы, Акмолинская, Актюбинская, Жамбылская и Восточно-Казахстанская области.
|С 18 июня по 31 августа
|Шымкент, Алматинская, Костанайская, Павлодарская и Атырауская области.
|С 29 июня по 31 августа
|Туркестанская, Мангистауская, Карагандинская, Северо-Казахстанская области и область Ұлытау.
Ведомство предусмотрело важные послабления для семей, чьи дети уже интегрированы в школьную систему.
Важное уточнение из документа:
Если ребенок уже прошел программу предшкольной подготовки (так называемый «нулевой» класс) непосредственно при той школе, где планирует учиться дальше, родителю достаточно просто написать стандартное заявление. В этом случае зачисление в первый класс данной организации образования произойдет автоматически.
Одним из главных технологических новшеств этого года станет внедрение так называемой «Комнаты ожидания» на правительственных порталах.
Если в пиковые часы нагрузка на электронную систему превысит допустимые лимиты, сайт не «упадет», как это бывало раньше. Вместо этого новые пользователи будут автоматически перенаправляться в виртуальную очередь. Родителю будет доступен мониторинг своей позиции в режиме реального времени. Как только очередь дойдет до пользователя, система автоматически перенаправит его на главную страницу для заполнения и отправки заявки.
Эксперты отмечают, что поэтапный запуск регионов и алгоритм электронной очереди должны свести на нет ежегодный стресс родителей, связанный с попытками успеть подать заявление в первые минуты работы портала.
Комментарии0 комментарий(ев)