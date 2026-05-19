Новые правила приема в 1 класс в Казахстане: почему регионы разделили и как работает «Комната ожидания»?

В Казахстане радикально изменился порядок подачи документов для будущих первоклассников. В этом году кампания стартует поэтапно для разных регионов, а сам процесс пройдет в рамках масштабного цифрового пилотного проекта, сообщает Lada.kz.

Цифровой пилот: зачем Минпросвещения и Минцифры изменили правила?

Совместный приказ министра просвещения Жулдыз Сулейменовой и министра искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслана Мадиева дает старт новому пилотному проекту. Главная цель нововведения — снизить колоссальную нагрузку на информационные системы, которая традиционно возникала в первые дни приема заявлений, и сделать процесс зачисления максимально прозрачным.

Новые правила затронут все государственные общеобразовательные организации образования Республики Казахстан, реализующие программы начального, основного среднего и общего среднего образования.

Официальный график приема документов по регионам Казахстана

В 2026 году кампания по приему первоклассников растянется с 27 мая по 31 августа, однако для каждого региона определена своя дата старта. Проверьте, когда открывается окно подачи заявлений в вашем городе или области:

Сроки приема документов Регионы и города республиканского значения С 27 мая по 31 августа Астана, Кызылординская, Западно-Казахстанская области, а также области Жетісу и Абай. С 10 июня по 31 августа Алматы, Акмолинская, Актюбинская, Жамбылская и Восточно-Казахстанская области. С 18 июня по 31 августа Шымкент, Алматинская, Костанайская, Павлодарская и Атырауская области. С 29 июня по 31 августа Туркестанская, Мангистауская, Карагандинская, Северо-Казахстанская области и область Ұлытау.

Автоматическое зачисление: кому не нужно подавать документы?

Ведомство предусмотрело важные послабления для семей, чьи дети уже интегрированы в школьную систему.

Важное уточнение из документа: Если ребенок уже прошел программу предшкольной подготовки (так называемый «нулевой» класс) непосредственно при той школе, где планирует учиться дальше, родителю достаточно просто написать стандартное заявление. В этом случае зачисление в первый класс данной организации образования произойдет автоматически.

Как работает «Комната ожидания»: защита от зависания сайтов

Одним из главных технологических новшеств этого года станет внедрение так называемой «Комнаты ожидания» на правительственных порталах.

Если в пиковые часы нагрузка на электронную систему превысит допустимые лимиты, сайт не «упадет», как это бывало раньше. Вместо этого новые пользователи будут автоматически перенаправляться в виртуальную очередь. Родителю будет доступен мониторинг своей позиции в режиме реального времени. Как только очередь дойдет до пользователя, система автоматически перенаправит его на главную страницу для заполнения и отправки заявки.

Эксперты отмечают, что поэтапный запуск регионов и алгоритм электронной очереди должны свести на нет ежегодный стресс родителей, связанный с попытками успеть подать заявление в первые минуты работы портала.