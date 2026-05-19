Всплыли шокирующие детали смертельного наезда полицейского на собственную жену в Казахстане

В Алматинской области задержан замначальника районного отдела полиции, который насмерть сбил свою супругу на служебном автомобиле после семейной ссоры, сообщает Lada.kz со ссылкой на КТК.

Кадр из видео

Семейный конфликт на ночной трассе: что произошло между супругами

Новые подробности трагического инцидента, произошедшего 16 мая на трассе Капшагай — Баканас в Балхашском районе, потрясли общественность. Родственники погибшей, 37-летней Дарины Кабдулдановой, прервали молчание и рассказали, что смертельному наезду предшествовала серьезная ссора.

По словам близких, супруги ехали вместе в автомобиле, когда между ними вспыхнул конфликт. В разгар спора высокопоставленный полицейский высадил жену прямо на обочине высокоскоростной трассы и уехал. Спустя время мужчина, по всей видимости, одумался и решил вернуться, чтобы забрать супругу. Однако к этому моменту женщина, предположительно, находилась прямо на проезжей части. Возвращаясь, муж совершил на нее смертельный наезд. От полученных травм Дарина скончалась на месте до приезда медиков.

Подозреваемый — высокопоставленный офицер на служебном авто

Особый резонанс делу придаёт статус подозреваемого и детали происшествия, которые официально в ведомстве стараются не афишировать:

  • Личность подозреваемого: 37-летний заместитель начальника Балхашского районного отдела полиции.

  • Орудие преступления: Наезд был совершен на служебном автомобиле, принадлежащем правоохранительным органам.

  • Связь с органами: Погибшая Дарина Кабдулданова в прошлом также была сотрудницей полиции — именно на службе пара когда-то и познакомилась.

В Министерстве внутренних дел (МВД РК) на данный момент воздерживаются от подробных комментариев касательно должности своего сотрудника и использования служебного транспорта в личных целях, повлекшего трагедию.

Официальная позиция Департамента полиции и ход расследования

Несмотря на статус подозреваемого, в Департаменте полиции Алматинской области заверяют, что закон будет един для всех. На данный момент мужчина уже взят под стражу.

«Сотрудниками полиции задержан и водворен в изолятор временного содержания (ИВС) 37-летний мужчина, подозреваемый в совершении наезда на супругу. В результате происшествия женщина скончалась на месте от полученных травм. По данному факту возбуждено уголовное дело», — сообщил официальный представитель ДП Алматинской области Ернар Сайдильдин.

Следствию предстоит выяснить точные обстоятельства трагедии: с какой скоростью двигался автомобиль, находился ли полицейский в состоянии алкогольного или иного опьянения, и был ли наезд трагической случайностью в темноте или преднамеренным действием. Расследование уголовного дела продолжается и находится на особом контроле.

