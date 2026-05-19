Всплыли шокирующие детали смертельного наезда полицейского на собственную жену в Казахстане

В Алматинской области задержан замначальника районного отдела полиции, который насмерть сбил свою супругу на служебном автомобиле после семейной ссоры, сообщает Lada.kz со ссылкой на КТК .

Семейный конфликт на ночной трассе: что произошло между супругами

Новые подробности трагического инцидента, произошедшего 16 мая на трассе Капшагай — Баканас в Балхашском районе, потрясли общественность. Родственники погибшей, 37-летней Дарины Кабдулдановой, прервали молчание и рассказали, что смертельному наезду предшествовала серьезная ссора.

По словам близких, супруги ехали вместе в автомобиле, когда между ними вспыхнул конфликт. В разгар спора высокопоставленный полицейский высадил жену прямо на обочине высокоскоростной трассы и уехал. Спустя время мужчина, по всей видимости, одумался и решил вернуться, чтобы забрать супругу. Однако к этому моменту женщина, предположительно, находилась прямо на проезжей части. Возвращаясь, муж совершил на нее смертельный наезд. От полученных травм Дарина скончалась на месте до приезда медиков.

Подозреваемый — высокопоставленный офицер на служебном авто

Особый резонанс делу придаёт статус подозреваемого и детали происшествия, которые официально в ведомстве стараются не афишировать:

Личность подозреваемого: 37-летний заместитель начальника Балхашского районного отдела полиции.

Орудие преступления: Наезд был совершен на служебном автомобиле , принадлежащем правоохранительным органам.

Связь с органами: Погибшая Дарина Кабдулданова в прошлом также была сотрудницей полиции — именно на службе пара когда-то и познакомилась.

В Министерстве внутренних дел (МВД РК) на данный момент воздерживаются от подробных комментариев касательно должности своего сотрудника и использования служебного транспорта в личных целях, повлекшего трагедию.

Официальная позиция Департамента полиции и ход расследования

Несмотря на статус подозреваемого, в Департаменте полиции Алматинской области заверяют, что закон будет един для всех. На данный момент мужчина уже взят под стражу.

«Сотрудниками полиции задержан и водворен в изолятор временного содержания (ИВС) 37-летний мужчина, подозреваемый в совершении наезда на супругу. В результате происшествия женщина скончалась на месте от полученных травм. По данному факту возбуждено уголовное дело», — сообщил официальный представитель ДП Алматинской области Ернар Сайдильдин.

Следствию предстоит выяснить точные обстоятельства трагедии: с какой скоростью двигался автомобиль, находился ли полицейский в состоянии алкогольного или иного опьянения, и был ли наезд трагической случайностью в темноте или преднамеренным действием. Расследование уголовного дела продолжается и находится на особом контроле.