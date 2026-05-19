Официальный призыв к казахстанцам: как теперь нужно одеваться на Курбан айт

Верховный муфтий Казахстана Наурызбай кажы Таганулы обратился к гражданам с призывом отмечать Курбан айт и Ораза айт в национальном стиле и активнее участвовать в праздничных мероприятиях, сообщает Lada.kz.

В Казахстане предложили придать празднованию Курбан айт и Ораза айт более выраженный национальный характер. С соответствующим обращением выступил председатель Духовного управления мусульман Казахстана, верховный муфтий Наурызбай кажы Таганулы.

Заявление он сделал 18 мая в ходе пресс-конференции в Астане. Обращение также было распространено пресс-службой ДУМК.

Праздники предложили отмечать на общественном уровне

По словам верховного муфтия, в начале года он уже направлял религиозным служителям страны программное обращение, в котором подчеркивал необходимость проведения двух главных мусульманских праздников — Курбан айт и Ораза айт — в соответствии с национальными традициями и на общественном уровне.

Он отметил, что в рамках инициативы под названием «Курбан айт – великий праздник» по всей стране будут организованы различные мероприятия, направленные на укрепление духовных и культурных ценностей.

Юрты, национальные игры и культурные вечера

В дни празднования в Казахстане планируется проведение ряда традиционных мероприятий. В частности:

во дворах областных, городских и районных мечетей установят юрты;

будут организованы соревнования по национальным видам спорта;

в регионах пройдут культурно-духовные вечера.

Таким образом, праздничная программа охватит не только религиозную, но и культурно-общественную составляющую.

Призыв к участию и национальной одежде

Наурызбай кажы Таганулы также обратился к гражданам с призывом активнее участвовать в праздничных мероприятиях и поддерживать инициативы, направленные на развитие традиций.

Он подчеркнул важность соблюдения национального стиля в праздновании.