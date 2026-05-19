Официальный призыв к казахстанцам: как теперь нужно одеваться на Курбан айт

В Казахстане предложили придать празднованию Курбан айт и Ораза айт более выраженный национальный характер. С соответствующим обращением выступил председатель Духовного управления мусульман Казахстана, верховный муфтий Наурызбай кажы Таганулы.
Заявление он сделал 18 мая в ходе пресс-конференции в Астане. Обращение также было распространено пресс-службой ДУМК.
По словам верховного муфтия, в начале года он уже направлял религиозным служителям страны программное обращение, в котором подчеркивал необходимость проведения двух главных мусульманских праздников — Курбан айт и Ораза айт — в соответствии с национальными традициями и на общественном уровне.
Он отметил, что в рамках инициативы под названием «Курбан айт – великий праздник» по всей стране будут организованы различные мероприятия, направленные на укрепление духовных и культурных ценностей.
В дни празднования в Казахстане планируется проведение ряда традиционных мероприятий. В частности:
Таким образом, праздничная программа охватит не только религиозную, но и культурно-общественную составляющую.
Наурызбай кажы Таганулы также обратился к гражданам с призывом активнее участвовать в праздничных мероприятиях и поддерживать инициативы, направленные на развитие традиций.
Он подчеркнул важность соблюдения национального стиля в праздновании.
«В этой связи призываю всех жителей страны надеть национальную одежду, проводить праздник айт в традиционном национальном стиле и активно участвовать в наших добрых начинаниях», — заявил верховный муфтий.
