18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
471.93
548.43
6.61
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
19.05.2026, 08:06

Официальный призыв к казахстанцам: как теперь нужно одеваться на Курбан айт

Новости Казахстана 0 1 516

Верховный муфтий Казахстана Наурызбай кажы Таганулы обратился к гражданам с призывом отмечать Курбан айт и Ораза айт в национальном стиле и активнее участвовать в праздничных мероприятиях, сообщает Lada.kz. 

Фото: muftiyat.kz
Фото: muftiyat.kz

В Казахстане предложили придать празднованию Курбан айт и Ораза айт более выраженный национальный характер. С соответствующим обращением выступил председатель Духовного управления мусульман Казахстана, верховный муфтий Наурызбай кажы Таганулы.

Заявление он сделал 18 мая в ходе пресс-конференции в Астане. Обращение также было распространено пресс-службой ДУМК.

Праздники предложили отмечать на общественном уровне

По словам верховного муфтия, в начале года он уже направлял религиозным служителям страны программное обращение, в котором подчеркивал необходимость проведения двух главных мусульманских праздников — Курбан айт и Ораза айт — в соответствии с национальными традициями и на общественном уровне.

Он отметил, что в рамках инициативы под названием «Курбан айт – великий праздник» по всей стране будут организованы различные мероприятия, направленные на укрепление духовных и культурных ценностей.

Юрты, национальные игры и культурные вечера

В дни празднования в Казахстане планируется проведение ряда традиционных мероприятий. В частности:

  • во дворах областных, городских и районных мечетей установят юрты;
  • будут организованы соревнования по национальным видам спорта;
  • в регионах пройдут культурно-духовные вечера.

Таким образом, праздничная программа охватит не только религиозную, но и культурно-общественную составляющую.

Призыв к участию и национальной одежде

Наурызбай кажы Таганулы также обратился к гражданам с призывом активнее участвовать в праздничных мероприятиях и поддерживать инициативы, направленные на развитие традиций.

Он подчеркнул важность соблюдения национального стиля в праздновании.

«В этой связи призываю всех жителей страны надеть национальную одежду, проводить праздник айт в традиционном национальном стиле и активно участвовать в наших добрых начинаниях», — заявил верховный муфтий.

5
1
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

В Казахстане вводят полный запрет на вождение автомобиля для тысяч граждан: причиныНовости Казахстана
06.05.2026, 14:55 0
Россия зафиксировала рекордный поток из Казахстана: почему наши граждане стали ездить к соседям чаще всехНовости Казахстана
08.05.2026, 06:45 0
Kaspi.kz запустил новую функцию для оплаты коммунальных услугНовости Казахстана
22.04.2026, 16:12 0
С 1 мая тенге получит «соседа»: Казахстан официально вводит правила для новой формы активовНовости Казахстана
30.04.2026, 18:49 0
В Казахстане сделали предупреждение для всех владельцев ЭЦПНовости Казахстана
15.05.2026, 18:04 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь