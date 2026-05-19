Пляжи и базы
Пляжи и базы отдыха Актау
19.05.2026, 08:59

Казахстан на чемоданах: откуда уезжают чаще всего и где теперь хотят жить все

Новости Казахстана

Масштабное переселение внутри Казахстана набирает обороты: в начале 2026 года количество сменивших прописку граждан выросло на 11,5%, при этом основная масса мигрантов устремилась в мегаполисы, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Миграционный бум 2026 года: цифры и факты

Согласно последним данным аналитиков, за первый квартал текущего года место жительства сменили почти 466 тысяч казахстанцев. Особенностью сезона стал резкий всплеск именно межрегиональных переездов — этот показатель взлетел сразу на 22% по сравнению с прошлым годом. Люди всё чаще решаются на переезд не просто в соседний район, а в другой конец страны в поисках лучших условий жизни и карьерных перспектив.

Куда все едут? Пятерка «регионов-магнитов»

На сегодняшний день лишь пять регионов Казахстана могут похвастаться положительным сальдо миграции. Основным центром притяжения остается столица, несмотря на высокую стоимость жилья и конкуренцию.

  • Астана: Абсолютный лидер. Приток населения составил 86 тысяч человек. Даже с учетом выбывших, чистый прирост столицы за квартал превысил 18 тысяч новых жителей.

  • Алматы: Уверенно удерживает второе место с плюсом в 5,2 тысячи человек.

  • Алматинская область: Развивается как мощная агломерация, приняв на 4,8 тысячи человек больше, чем отправив в другие регионы.

  • Шымкент и Акмолинская область: Также остаются в «зеленой зоне» миграционного баланса.

Юг под ударом: регионы, теряющие людей

Наиболее тревожная ситуация складывается в южных областях страны. Туркестанская область стала антилидером рейтинга: отток населения здесь составил 10,7 тысячи человек всего за три месяца.

Массово уезжают жители и из других южных и юго-восточных регионов:

  1. Жамбылская область: потери составили 4,4 тысячи человек.

  2. Область Жетісу: минус 2,7 тысячи граждан.

  3. Кызылординская область: сокращение на 2,4 тысячи человек.

Интересная динамика наблюдается в Мангистауской и Актюбинской областях. Здесь темпы отъезда жителей начали существенно опережать приток новых граждан, что может свидетельствовать о смене экономических векторов в этих регионах.

Закат села: урбанизация продолжается

Процесс исчезновения населения в сельской местности (аулах) в 2026 году только ускорился. Хотя в села приехали 145 тысяч человек, покинули их гораздо больше — 168,5 тысяч.

Статистика неумолима: Разрыв между уехавшими и приехавшими в сельскую местность составил более 23 тысяч человек за квартал. Больше всего сельских жителей потеряли Туркестанская и Жамбылская области.

Почему это важно?

Массовый переток населения в мегаполисы создает колоссальную нагрузку на инфраструктуру Астаны и Алматы: нехватка мест в школах, очереди в поликлиниках и пробки становятся прямым следствием миграционных рекордов. В то же время южные регионы и села сталкиваются с дефицитом рабочих рук, что требует от правительства новых подходов к региональной политике.

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь