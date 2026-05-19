Суд сказал «Можно»: казахстанцы сохранят право на пенсии даже при жизни за границей

Конституционный суд Казахстана разъяснил, что проживание за пределами страны не может автоматически лишать граждан права на пенсионные выплаты, если соблюдены все установленные законом условия, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.
В Конституционный суд поступило представление о проверке отдельных норм Социального кодекса и подзаконных правил, регулирующих назначение и выплату пенсий.
Поводом для рассмотрения стало возможное ограничение конституционного права на социальное обеспечение. В частности, речь шла о нормах, которые связывали получение государственной базовой пенсии и пенсионных выплат по возрасту с обязательным постоянным проживанием на территории Казахстана.
Заявители посчитали, что такие требования могут противоречить Конституции и фактически лишать граждан социальной защиты после выезда за границу.
Суд указал, что факт проживания в стране может использоваться для упорядочения процедур назначения и выплаты пенсий, однако он не может рассматриваться как обязательное условие возникновения самого права на пенсионное обеспечение.
Отдельно отмечено, что:
Конституционный суд подчеркнул, что подобные ограничения способны фактически лишить граждан социального обеспечения и нарушить конституционные гарантии.
В решении также разъясняется применение отдельных положений Социального кодекса.
Суд отметил, что прекращение выплат возможно в случае выезда на постоянное место жительства за пределы страны, однако это касается только тех случаев, где такое условие прямо предусмотрено при назначении выплат.
Иными словами, сам по себе факт проживания за рубежом не всегда является основанием для автоматического прекращения пенсии.
Конституционный суд признал отдельные положения Социального кодекса соответствующими Конституции, но с обязательным правовым толкованием.
Правительству Казахстана рекомендовано в течение одного года подготовить и внести изменения в Социальный кодекс.
Цель поправок — привести законодательство в соответствие с правовыми позициями Конституционного суда и устранить возможные правовые противоречия.
Нормативное постановление Конституционного суда:
