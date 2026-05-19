Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Температура воды в Каспийском море
Суд сказал «Можно»: казахстанцы сохранят право на пенсии даже при жизни за границей

Новости Казахстана

Конституционный суд Казахстана разъяснил, что проживание за пределами страны не может автоматически лишать граждан права на пенсионные выплаты, если соблюдены все установленные законом условия, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: istockphoto.com

Суть обращения в Конституционный суд

В Конституционный суд поступило представление о проверке отдельных норм Социального кодекса и подзаконных правил, регулирующих назначение и выплату пенсий.

Поводом для рассмотрения стало возможное ограничение конституционного права на социальное обеспечение. В частности, речь шла о нормах, которые связывали получение государственной базовой пенсии и пенсионных выплат по возрасту с обязательным постоянным проживанием на территории Казахстана.

Заявители посчитали, что такие требования могут противоречить Конституции и фактически лишать граждан социальной защиты после выезда за границу.

Позиция Конституционного суда

Суд указал, что факт проживания в стране может использоваться для упорядочения процедур назначения и выплаты пенсий, однако он не может рассматриваться как обязательное условие возникновения самого права на пенсионное обеспечение.

Отдельно отмечено, что:

  • гражданство Казахстана сохраняется даже при выезде за рубеж;
  • вместе с гражданством сохраняется и объем конституционных прав;
  • лишение пенсии исключительно из-за проживания за границей может привести к необоснованному ограничению прав.

Конституционный суд подчеркнул, что подобные ограничения способны фактически лишить граждан социального обеспечения и нарушить конституционные гарантии.

Как трактуются нормы Социального кодекса

В решении также разъясняется применение отдельных положений Социального кодекса.

Суд отметил, что прекращение выплат возможно в случае выезда на постоянное место жительства за пределы страны, однако это касается только тех случаев, где такое условие прямо предусмотрено при назначении выплат.

Иными словами, сам по себе факт проживания за рубежом не всегда является основанием для автоматического прекращения пенсии.

Решение суда: нормы признаны соответствующими Конституции

Конституционный суд признал отдельные положения Социального кодекса соответствующими Конституции, но с обязательным правовым толкованием.

Основные выводы:

  • требование постоянного проживания в Казахстане не может автоматически применяться ко всем гражданам при назначении пенсии;
  • право на пенсионные выплаты сохраняется при соблюдении остальных законных условий;
  • прекращение выплат возможно только в случаях, прямо предусмотренных законом или международными соглашениями;
  • нормы должны применяться с учетом конституционных гарантий граждан.

Рекомендации правительству

Правительству Казахстана рекомендовано в течение одного года подготовить и внести изменения в Социальный кодекс.

Цель поправок — привести законодательство в соответствие с правовыми позициями Конституционного суда и устранить возможные правовые противоречия.

Итог решения

Нормативное постановление Конституционного суда:

  • вступило в силу с 18 мая;
  • является обязательным на всей территории Казахстана;
  • носит окончательный характер и не подлежит обжалованию.
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь