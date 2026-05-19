19.05.2026, 11:09

Забудьте про удостоверение: в аэропортах Казахстана готовят бесконтактный проход для пассажиров

Новости Казахстана 0 1 375

В Казахстане запускают систему биометрической идентификации на внутренних авиалиниях. Масштабное внедрение цифровых технологий позволит сократить время прохождения контроля в аэропортах в три раза, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

От Q-Gate к распознаванию лиц: новый этап цифровизации

Министр транспорта Нурлан Сауранбаев в ходе заседания Правительства представил стратегию технологического обновления авиационной отрасли страны. По словам главы ведомства, ключевым вектором развития станет минимизация «человеческого фактора» и ускорение предполетных процедур.

Главным инструментом уже сегодня выступает система Q-Gate, которая показала впечатляющую эффективность: если раньше на прохождение контроля у пассажира уходило до 3 минут, то сейчас этот процесс занимает не более 50 секунд. На данный момент 16 таких терминалов успешно функционируют в воздушных гаванях Астаны и Алматы.

Расширение географии и запуск пилотного проекта

В 2026 году география присутствия цифровых терминалов значительно расширится. Министерство планирует установить еще 16 устройств Q-Gate в региональных авиаузлах:

  • Шымкент;

  • Атырау;

  • Актобе;

  • Актау.

Однако следующим и наиболее амбициозным шагом станет переход на полноценную биометрическую проверку. Пассажирам внутренних рейсов больше не придется постоянно предъявлять документы на разных этапах контроля — система будет узнавать их по лицу. Первым маршрутом, где опробуют «безбумажный» проход, станет направление Астана — Шымкент.

Рекордный пассажиропоток: почему реформы необходимы сейчас

Необходимость ускорения процедур в аэропортах продиктована стремительным ростом нагрузки на инфраструктуру. Министр привел статистические данные, подтверждающие «авиационный бум» в республике:

  1. Итоги 2025 года: Казахстанские авиаперевозчики обслужили рекордные 15 миллионов человек.

  2. Текущая динамика: Только за первые четыре месяца 2026 года количество перевезенных пассажиров уже превысило отметку в 4 миллиона.

  3. Общая загрузка: В минувшем году совокупный пассажиропоток через аэропорты страны составил 32 миллиона человек, а объем обработанных грузов достиг 173 тысяч тонн.

Эксперты отмечают, что внедрение биометрии — это не просто вопрос комфорта, а единственная возможность избежать коллапса в терминалах при сохранении текущих темпов роста отрасли. Казахстан стремится соответствовать мировым стандартам IATA, где концепция One ID (путешествие по биометрии) становится глобальным трендом.

Что это значит для пассажиров?

Внедрение биометрических данных позволит создать бесшовную среду: от регистрации до посадки на борт. Ожидается, что после успешного завершения пилота между Астаной и Шымкентом, практика будет масштабирована на все крупные города страны. Это не только сэкономит время путешественников, но и повысит уровень безопасности, исключая возможность использования чужих документов.

