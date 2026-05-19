Забудьте про удостоверение: в аэропортах Казахстана готовят бесконтактный проход для пассажиров

В Казахстане запускают систему биометрической идентификации на внутренних авиалиниях. Масштабное внедрение цифровых технологий позволит сократить время прохождения контроля в аэропортах в три раза, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.
Министр транспорта Нурлан Сауранбаев в ходе заседания Правительства представил стратегию технологического обновления авиационной отрасли страны. По словам главы ведомства, ключевым вектором развития станет минимизация «человеческого фактора» и ускорение предполетных процедур.
Главным инструментом уже сегодня выступает система Q-Gate, которая показала впечатляющую эффективность: если раньше на прохождение контроля у пассажира уходило до 3 минут, то сейчас этот процесс занимает не более 50 секунд. На данный момент 16 таких терминалов успешно функционируют в воздушных гаванях Астаны и Алматы.
В 2026 году география присутствия цифровых терминалов значительно расширится. Министерство планирует установить еще 16 устройств Q-Gate в региональных авиаузлах:
Шымкент;
Атырау;
Актобе;
Актау.
Однако следующим и наиболее амбициозным шагом станет переход на полноценную биометрическую проверку. Пассажирам внутренних рейсов больше не придется постоянно предъявлять документы на разных этапах контроля — система будет узнавать их по лицу. Первым маршрутом, где опробуют «безбумажный» проход, станет направление Астана — Шымкент.
Необходимость ускорения процедур в аэропортах продиктована стремительным ростом нагрузки на инфраструктуру. Министр привел статистические данные, подтверждающие «авиационный бум» в республике:
Итоги 2025 года: Казахстанские авиаперевозчики обслужили рекордные 15 миллионов человек.
Текущая динамика: Только за первые четыре месяца 2026 года количество перевезенных пассажиров уже превысило отметку в 4 миллиона.
Общая загрузка: В минувшем году совокупный пассажиропоток через аэропорты страны составил 32 миллиона человек, а объем обработанных грузов достиг 173 тысяч тонн.
Эксперты отмечают, что внедрение биометрии — это не просто вопрос комфорта, а единственная возможность избежать коллапса в терминалах при сохранении текущих темпов роста отрасли. Казахстан стремится соответствовать мировым стандартам IATA, где концепция One ID (путешествие по биометрии) становится глобальным трендом.
Внедрение биометрических данных позволит создать бесшовную среду: от регистрации до посадки на борт. Ожидается, что после успешного завершения пилота между Астаной и Шымкентом, практика будет масштабирована на все крупные города страны. Это не только сэкономит время путешественников, но и повысит уровень безопасности, исключая возможность использования чужих документов.
