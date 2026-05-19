Кому в Казахстане придется срочно ставить POS-терминалы: кто попал под новые требования Правительства

В Казахстане значительно расширили перечень предпринимателей, обязанных принимать безналичные платежи. Правительство страны обновило список видов деятельности, для которых установка POS-терминалов теперь является строго обязательной, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: кадр YouTube
Расширение списка: кто попал под новые требования

Правительство Республики Казахстан утвердило новое постановление от 13 мая 2026 года. Этот документ вносит существенные коррективы в Перечень отдельных видов деятельности, индивидуальные предприниматели и юридические лица в которых обязаны использовать устройства для приема платежных карточек, а также принимать мобильные переводы через межбанковскую систему.

Главное новшество — включение в список четырех популярных сфер услуг, которые до этого момента могли легально работать исключительно за наличный расчет или по старинке.

В обновленный перечень добавлены следующие виды деятельности:

  • Курьеры и почта: Любая почтовая и курьерская деятельность теперь должна сопровождаться возможностью безналичной оплаты при получении.

  • Бьюти-сфера: Предоставление услуг парикмахерскими, барбершопами и салонами красоты.

  • Дизайн: Специализированная дизайнерская деятельность (интерьер, графический дизайн, мода и т.д.).

  • ЖКХ и благоустройство: Деятельность по обслуживанию зданий и благоустройству территорий.

Важно: Представителям этих направлений бизнеса необходимо в кратчайшие сроки позаботиться об установке POS-терминалов или подключении к официальным банковским платежным системам, чтобы избежать крупных штрафов.

Полный список отраслей, обязанных работать с POS-терминалами

Помимо нововведений, в силе остаются требования и для тех сфер бизнеса, которые были обязаны принимать безналичные платежи ранее. На сегодняшний день консолидированный список выглядит следующим образом:

Сфера бизнеса Детализация видов деятельности
Торговля и автобизнес Оптовая и розничная торговля; продажа, ремонт и техобслуживание автомобилей и мотоциклов.
Horeca и туризм Гостиничные услуги; рестораны, кафе, бары и прочие виды организации питания; туроператоры (за исключением турагентов).
Транспорт и логистика Продажа ж/д и авиабилетов, багажных квитанций; складирование, хранение и транспортная обработка грузов.
Социальная сфера Здравоохранение (клиники, аптеки, медцентры) и образование (школы, курсы, детские сады).
Развлечения и спорт Кинотеатры и дистрибуция кино; спорт, организация отдыха; боулинг, бильярд, азартные игры и пари.
Финансы Деятельность в области страхования.

Отмена льгот: аграриев лишили послаблений

Помимо расширения списка профессий, Кабинет министров пересмотрел и систему исключений. Государство продолжает курс на полную легализацию доходов и вывод денег из тени, поэтому некоторые бывшие льготники потеряли право работать без терминалов.

Из перечня освобожденных субъектов исключили предпринимателей, которые занимаются реализацией:

  1. Сельскохозяйственной продукции собственного производства.

  2. Продукции аквакультуры (рыбоводства) собственного производства.

Ранее фермеры могли продавать свой урожай или улов без использования платежного оборудования. Теперь, если деятельность осуществляется в регулируемых местах (например, на рынках или в магазинах), наличие POS-терминала или QR-кода для оплаты становится обязательным.

Терминология и единственное исключение: что осталось без изменений

В тексте постановления чиновники также актуализировали понятийный аппарат в соответствии с современными реалиями финтех-рынка. Устаревшее понятие «система мгновенных платежей» официально заменено на более точное — «межбанковская система мобильных платежей». Это сделано для юридического закрепления возможности оплаты через легальные мобильные переводы и QR-коды различных банков.

При этом в законе сохранилось ключевое послабление, обусловленное техническими причинами.

Требования по обязательной установке POS-терминалов по-прежнему не распространяются на бизнес, который ведется через нестационарные торговые объекты (например, выездные автолавки, палатки), расположенные в местностях, где полностью отсутствует сеть телекоммуникаций общего пользования (нет интернета и мобильной связи).

Комментарии

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь