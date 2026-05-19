Кому в Казахстане придется срочно ставить POS-терминалы: кто попал под новые требования Правительства

В Казахстане значительно расширили перечень предпринимателей, обязанных принимать безналичные платежи. Правительство страны обновило список видов деятельности, для которых установка POS-терминалов теперь является строго обязательной, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.
Правительство Республики Казахстан утвердило новое постановление от 13 мая 2026 года. Этот документ вносит существенные коррективы в Перечень отдельных видов деятельности, индивидуальные предприниматели и юридические лица в которых обязаны использовать устройства для приема платежных карточек, а также принимать мобильные переводы через межбанковскую систему.
Главное новшество — включение в список четырех популярных сфер услуг, которые до этого момента могли легально работать исключительно за наличный расчет или по старинке.
В обновленный перечень добавлены следующие виды деятельности:
Курьеры и почта: Любая почтовая и курьерская деятельность теперь должна сопровождаться возможностью безналичной оплаты при получении.
Бьюти-сфера: Предоставление услуг парикмахерскими, барбершопами и салонами красоты.
Дизайн: Специализированная дизайнерская деятельность (интерьер, графический дизайн, мода и т.д.).
ЖКХ и благоустройство: Деятельность по обслуживанию зданий и благоустройству территорий.
Важно: Представителям этих направлений бизнеса необходимо в кратчайшие сроки позаботиться об установке POS-терминалов или подключении к официальным банковским платежным системам, чтобы избежать крупных штрафов.
Помимо нововведений, в силе остаются требования и для тех сфер бизнеса, которые были обязаны принимать безналичные платежи ранее. На сегодняшний день консолидированный список выглядит следующим образом:
|Сфера бизнеса
|Детализация видов деятельности
|Торговля и автобизнес
|Оптовая и розничная торговля; продажа, ремонт и техобслуживание автомобилей и мотоциклов.
|Horeca и туризм
|Гостиничные услуги; рестораны, кафе, бары и прочие виды организации питания; туроператоры (за исключением турагентов).
|Транспорт и логистика
|Продажа ж/д и авиабилетов, багажных квитанций; складирование, хранение и транспортная обработка грузов.
|Социальная сфера
|Здравоохранение (клиники, аптеки, медцентры) и образование (школы, курсы, детские сады).
|Развлечения и спорт
|Кинотеатры и дистрибуция кино; спорт, организация отдыха; боулинг, бильярд, азартные игры и пари.
|Финансы
|Деятельность в области страхования.
Помимо расширения списка профессий, Кабинет министров пересмотрел и систему исключений. Государство продолжает курс на полную легализацию доходов и вывод денег из тени, поэтому некоторые бывшие льготники потеряли право работать без терминалов.
Из перечня освобожденных субъектов исключили предпринимателей, которые занимаются реализацией:
Сельскохозяйственной продукции собственного производства.
Продукции аквакультуры (рыбоводства) собственного производства.
Ранее фермеры могли продавать свой урожай или улов без использования платежного оборудования. Теперь, если деятельность осуществляется в регулируемых местах (например, на рынках или в магазинах), наличие POS-терминала или QR-кода для оплаты становится обязательным.
В тексте постановления чиновники также актуализировали понятийный аппарат в соответствии с современными реалиями финтех-рынка. Устаревшее понятие «система мгновенных платежей» официально заменено на более точное — «межбанковская система мобильных платежей». Это сделано для юридического закрепления возможности оплаты через легальные мобильные переводы и QR-коды различных банков.
При этом в законе сохранилось ключевое послабление, обусловленное техническими причинами.
Требования по обязательной установке POS-терминалов по-прежнему не распространяются на бизнес, который ведется через нестационарные торговые объекты (например, выездные автолавки, палатки), расположенные в местностях, где полностью отсутствует сеть телекоммуникаций общего пользования (нет интернета и мобильной связи).
