Кому в Казахстане придется срочно ставить POS-терминалы: кто попал под новые требования Правительства

В Казахстане значительно расширили перечень предпринимателей, обязанных принимать безналичные платежи. Правительство страны обновило список видов деятельности, для которых установка POS-терминалов теперь является строго обязательной, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Расширение списка: кто попал под новые требования

Правительство Республики Казахстан утвердило новое постановление от 13 мая 2026 года. Этот документ вносит существенные коррективы в Перечень отдельных видов деятельности, индивидуальные предприниматели и юридические лица в которых обязаны использовать устройства для приема платежных карточек, а также принимать мобильные переводы через межбанковскую систему.

Главное новшество — включение в список четырех популярных сфер услуг, которые до этого момента могли легально работать исключительно за наличный расчет или по старинке.

В обновленный перечень добавлены следующие виды деятельности:

Курьеры и почта: Любая почтовая и курьерская деятельность теперь должна сопровождаться возможностью безналичной оплаты при получении.

Бьюти-сфера: Предоставление услуг парикмахерскими, барбершопами и салонами красоты.

Дизайн: Специализированная дизайнерская деятельность (интерьер, графический дизайн, мода и т.д.).

ЖКХ и благоустройство: Деятельность по обслуживанию зданий и благоустройству территорий.

Важно: Представителям этих направлений бизнеса необходимо в кратчайшие сроки позаботиться об установке POS-терминалов или подключении к официальным банковским платежным системам, чтобы избежать крупных штрафов.

Полный список отраслей, обязанных работать с POS-терминалами

Помимо нововведений, в силе остаются требования и для тех сфер бизнеса, которые были обязаны принимать безналичные платежи ранее. На сегодняшний день консолидированный список выглядит следующим образом:

Сфера бизнеса Детализация видов деятельности Торговля и автобизнес Оптовая и розничная торговля; продажа, ремонт и техобслуживание автомобилей и мотоциклов. Horeca и туризм Гостиничные услуги; рестораны, кафе, бары и прочие виды организации питания; туроператоры (за исключением турагентов). Транспорт и логистика Продажа ж/д и авиабилетов, багажных квитанций; складирование, хранение и транспортная обработка грузов. Социальная сфера Здравоохранение (клиники, аптеки, медцентры) и образование (школы, курсы, детские сады). Развлечения и спорт Кинотеатры и дистрибуция кино; спорт, организация отдыха; боулинг, бильярд, азартные игры и пари. Финансы Деятельность в области страхования.

Отмена льгот: аграриев лишили послаблений

Помимо расширения списка профессий, Кабинет министров пересмотрел и систему исключений. Государство продолжает курс на полную легализацию доходов и вывод денег из тени, поэтому некоторые бывшие льготники потеряли право работать без терминалов.

Из перечня освобожденных субъектов исключили предпринимателей, которые занимаются реализацией:

Сельскохозяйственной продукции собственного производства. Продукции аквакультуры (рыбоводства) собственного производства.

Ранее фермеры могли продавать свой урожай или улов без использования платежного оборудования. Теперь, если деятельность осуществляется в регулируемых местах (например, на рынках или в магазинах), наличие POS-терминала или QR-кода для оплаты становится обязательным.

Терминология и единственное исключение: что осталось без изменений

В тексте постановления чиновники также актуализировали понятийный аппарат в соответствии с современными реалиями финтех-рынка. Устаревшее понятие «система мгновенных платежей» официально заменено на более точное — «межбанковская система мобильных платежей». Это сделано для юридического закрепления возможности оплаты через легальные мобильные переводы и QR-коды различных банков.

При этом в законе сохранилось ключевое послабление, обусловленное техническими причинами.