«Вагоны на колесах» вне закона: какие машины теперь не пустят ни в один город Казахстана

Казахстан вводит жесткие ограничения на движение тяжелой техники в черте населенных пунктов. Для контроля за нарушителями задействуют сотни автоматизированных станций и систему «Сергек». Об этом сообщил министр транспорта Нурлан Сауранбаев на брифинге в Правительстве, передает Lada.kz со ссылкой на Kazinform.

В правительстве Казахстана анонсировали масштабную реформу системы контроля дорожного трафика, ключевая цель новых мер — защита городской инфраструктуры от разрушения сверхнормативными нагрузками.

Автоматизация контроля: 220 новых «судей» на дорогах

Главным инструментом борьбы с нарушителями станут автоматизированные системы измерения (АСИ). Государство планирует закупить и установить порядка 220 таких комплексов по всей стране. Система работает автономно: она фиксирует нагрузку на каждую ось грузовика в движении.

Пороговое значение уже определено — в города будет закрыт въезд любому транспорту, чья осевая нагрузка превышает 8 тонн. Сейчас пилотный проект по созданию «цифрового кольца» контроля активно реализуется вокруг Астаны.

Тандем с «Сергек»: от штрафа до штрафстоянки

Министерство транспорта интегрирует данные весового контроля с интеллектуальной системой видеонаблюдения «Сергек». Алгоритм будет работать следующим образом:

Камеры считывают номер большегруза.

Система мгновенно проверяет, проходила ли машина весовой контроль на автоматизированной станции.

В случае отсутствия данных о проверке или выявленного перегруза, водителю автоматически выписывается штраф, а транспортное средство подлежит водворению на штрафстоянку.

«Внутригородские дороги не рассчитаны на такие веса. Тяжелая техника не только уничтожает асфальтовое покрытие, но и создает вибрации, которые могут негативно влиять на конструктивную целостность жилых домов», — подчеркнули в ведомстве.

«Вагоны на резиновых колесах»

Особое внимание министр уделил крупногабаритной технике, работающей в карьерах. Вес таких машин может достигать 60 тонн, что сопоставимо с железнодорожным вагоном. Выезд подобного транспорта на дороги общего пользования в министерстве назвали недопустимым.

По мнению чиновников, ситуация, когда государство тратит миллиардные средства из бюджета на ремонт дорог, а частные перевозчики разрушают их за один сезон, требует жесткого пресечения. Контроль на выездах из карьеров и промышленных зон будет усилен.

Сроки реализации

Тестирование системы в столице планируют завершить до конца текущего месяца. После анализа результатов «пилота» в Астане, опыт будет масштабирован на все областные центры и крупные города Казахстана. Таким образом, правительство намерено внедрить мировую практику, где движение большегрузов строго ограничено специализированными объездными трассами.