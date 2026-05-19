До 1,7 млн тенге без возврата и кредитов: кто из казахстанцев попал под новую волну господдержки?

Министерство труда и социальной защиты населения Казахстана сообщило о масштабной работе по трудоустройству граждан и поддержке предпринимательства. С начала 2026 года работу получили более 140 тысяч человек, а социально уязвимым казахстанцам начали выдавать государственные гранты до 1,7 млн тенге на открытие собственного дела , сообщает Lada.kz.

Более 140 тысяч казахстанцев уже нашли работу

По данным МТСЗН, по состоянию на 1 мая 2026 года активными мерами содействия занятости охвачено свыше 101 тысячи человек. При этом официально трудоустроены уже 140,8 тысячи граждан.

В ведомстве уточнили, что подтверждением занятости является перечисление обязательных пенсионных взносов.

Трудоустройство осуществляется сразу по нескольким направлениям. Часть казахстанцев получила работу благодаря государственным программам занятости, другие — через вакансии работодателей и региональные проекты.

Какие программы помогли найти работу

Одним из главных механизмов поддержки остаются субсидируемые рабочие места. На такие позиции уже устроены 50,6 тысячи человек.

Из них:

37,6 тыс. человек направлены на общественные работы;

5,4 тыс. трудоустроены на социальные рабочие места;

2,7 тыс. проходят молодежную практику;

4,9 тыс. участвуют в программе «Серебряный возраст».

Отдельное внимание государство уделяет трудоустройству молодежи, людей предпенсионного возраста и граждан, испытывающих сложности с поиском работы.

Электронная биржа труда помогла десяткам тысяч человек

Серьезную роль в поиске вакансий продолжает играть Электронная биржа труда.

Через онлайн-платформу работодатели разместили тысячи вакансий, благодаря которым работу получили 48,3 тысячи человек.

Еще 40 тысяч казахстанцев трудоустроились в рамках инициативы Президента «100 рабочих мест на 10 тысяч жителей».

Дополнительно почти 2 тысячи человек получили работу благодаря проектам, реализуемым центральными государственными органами.

Безработных бесплатно обучают новым профессиям

В министерстве сообщили, что государство продолжает активно вкладываться в переобучение и повышение квалификации граждан.

С начала года онлайн-обучением охвачено 31,7 тысячи безработных казахстанцев. Более 25 тысяч человек уже завершили курсы и получили сертификаты.

Кроме того, свыше 2 тысяч граждан направлены на профессиональное обучение по запросам работодателей. Это позволяет готовить специалистов именно по тем направлениям, где сегодня ощущается нехватка кадров.

Казахстанцам помогают выбрать профессию

Помимо обучения, карьерные центры проводят масштабную профориентационную работу.

По информации МТСЗН, консультации и услуги по социальной профориентации получили 142,8 тысячи человек.

Специалисты помогают гражданам оценить ситуацию на рынке труда, подобрать востребованную профессию и повысить конкурентоспособность при трудоустройстве.

Гранты до 1,7 млн тенге: кто сможет получить деньги

Одной из самых востребованных мер поддержки в 2026 году остаются государственные гранты для запуска бизнеса.

Власти планируют выдать 9 тысяч грантов представителям социально уязвимых категорий населения.

Размер одного гранта составит до 400 МРП — это около 1 730 000 тенге.

Средства можно будет направить на реализацию новых бизнес-идей и запуск собственного дела.

Программа ориентирована на развитие предпринимательства среди населения и поддержку граждан, которые хотят начать работать на себя.

Продолжается обучение по программе «Бастау Бизнес»

Параллельно в стране продолжается реализация проекта «Бастау Бизнес», направленного на развитие предпринимательских навыков.

С начала года обучение основам бизнеса прошли 16,9 тысячи человек.

Из них:

7,3 тыс. уже завершили обучение;

слушатели получили сертификаты;

участникам помогают освоить основы ведения бизнеса и подготовки бизнес-планов.

Ожидается, что часть выпускников программы сможет претендовать на получение государственных грантов для открытия собственного дела.

Власти делают ставку на занятость и малый бизнес

В 2026 году Казахстан продолжает усиливать меры поддержки занятости, переобучения и предпринимательства. Власти делают ставку не только на создание рабочих мест, но и на развитие малого бизнеса среди населения.

Особый акцент делается на поддержку молодежи, безработных, многодетных семей и других социально уязвимых категорий граждан.