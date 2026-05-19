18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
471.93
548.43
6.61
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
19.05.2026, 18:47

До 1,7 млн тенге без возврата и кредитов: кто из казахстанцев попал под новую волну господдержки?

Новости Казахстана 0 657

Министерство труда и социальной защиты населения Казахстана сообщило о масштабной работе по трудоустройству граждан и поддержке предпринимательства. С начала 2026 года работу получили более 140 тысяч человек, а социально уязвимым казахстанцам начали выдавать государственные гранты до 1,7 млн тенге на открытие собственного дела, сообщает Lada.kz. 

Фото: stock.adobe.com
Фото: stock.adobe.com

Более 140 тысяч казахстанцев уже нашли работу

По данным МТСЗН, по состоянию на 1 мая 2026 года активными мерами содействия занятости охвачено свыше 101 тысячи человек. При этом официально трудоустроены уже 140,8 тысячи граждан.

В ведомстве уточнили, что подтверждением занятости является перечисление обязательных пенсионных взносов.

Трудоустройство осуществляется сразу по нескольким направлениям. Часть казахстанцев получила работу благодаря государственным программам занятости, другие — через вакансии работодателей и региональные проекты.

Какие программы помогли найти работу

Одним из главных механизмов поддержки остаются субсидируемые рабочие места. На такие позиции уже устроены 50,6 тысячи человек.

Из них:

  • 37,6 тыс. человек направлены на общественные работы;
  • 5,4 тыс. трудоустроены на социальные рабочие места;
  • 2,7 тыс. проходят молодежную практику;
  • 4,9 тыс. участвуют в программе «Серебряный возраст».

Отдельное внимание государство уделяет трудоустройству молодежи, людей предпенсионного возраста и граждан, испытывающих сложности с поиском работы.

Электронная биржа труда помогла десяткам тысяч человек

Серьезную роль в поиске вакансий продолжает играть Электронная биржа труда.

Через онлайн-платформу работодатели разместили тысячи вакансий, благодаря которым работу получили 48,3 тысячи человек.

Еще 40 тысяч казахстанцев трудоустроились в рамках инициативы Президента «100 рабочих мест на 10 тысяч жителей».

Дополнительно почти 2 тысячи человек получили работу благодаря проектам, реализуемым центральными государственными органами.

Безработных бесплатно обучают новым профессиям

В министерстве сообщили, что государство продолжает активно вкладываться в переобучение и повышение квалификации граждан.

С начала года онлайн-обучением охвачено 31,7 тысячи безработных казахстанцев. Более 25 тысяч человек уже завершили курсы и получили сертификаты.

Кроме того, свыше 2 тысяч граждан направлены на профессиональное обучение по запросам работодателей. Это позволяет готовить специалистов именно по тем направлениям, где сегодня ощущается нехватка кадров.

Казахстанцам помогают выбрать профессию

Помимо обучения, карьерные центры проводят масштабную профориентационную работу.

По информации МТСЗН, консультации и услуги по социальной профориентации получили 142,8 тысячи человек.

Специалисты помогают гражданам оценить ситуацию на рынке труда, подобрать востребованную профессию и повысить конкурентоспособность при трудоустройстве.

Гранты до 1,7 млн тенге: кто сможет получить деньги

Одной из самых востребованных мер поддержки в 2026 году остаются государственные гранты для запуска бизнеса.

Власти планируют выдать 9 тысяч грантов представителям социально уязвимых категорий населения.

Размер одного гранта составит до 400 МРП — это около 1 730 000 тенге.

Средства можно будет направить на реализацию новых бизнес-идей и запуск собственного дела.

Программа ориентирована на развитие предпринимательства среди населения и поддержку граждан, которые хотят начать работать на себя.

Продолжается обучение по программе «Бастау Бизнес»

Параллельно в стране продолжается реализация проекта «Бастау Бизнес», направленного на развитие предпринимательских навыков.

С начала года обучение основам бизнеса прошли 16,9 тысячи человек.

Из них:

  • 7,3 тыс. уже завершили обучение;
  • слушатели получили сертификаты;
  • участникам помогают освоить основы ведения бизнеса и подготовки бизнес-планов.

Ожидается, что часть выпускников программы сможет претендовать на получение государственных грантов для открытия собственного дела.

Власти делают ставку на занятость и малый бизнес

В 2026 году Казахстан продолжает усиливать меры поддержки занятости, переобучения и предпринимательства. Власти делают ставку не только на создание рабочих мест, но и на развитие малого бизнеса среди населения.

Особый акцент делается на поддержку молодежи, безработных, многодетных семей и других социально уязвимых категорий граждан.

1
4
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

В Казахстане вводят полный запрет на вождение автомобиля для тысяч граждан: причиныНовости Казахстана
06.05.2026, 14:55 0
Россия зафиксировала рекордный поток из Казахстана: почему наши граждане стали ездить к соседям чаще всехНовости Казахстана
08.05.2026, 06:45 0
Kaspi.kz запустил новую функцию для оплаты коммунальных услугНовости Казахстана
22.04.2026, 16:12 0
С 1 мая тенге получит «соседа»: Казахстан официально вводит правила для новой формы активовНовости Казахстана
30.04.2026, 18:49 0
В Казахстане сделали предупреждение для всех владельцев ЭЦПНовости Казахстана
15.05.2026, 18:04 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь