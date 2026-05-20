Как на самом деле делят наследство в Казахстане

После потери близкого человека перед родственниками неизбежно встает материальный вопрос. Раздел неделимого имущества, например квартиры, часто оборачивается спорами, особенно если один из преемников жил вместе с наследодателем, а второй — отдельно. Разбираемся в тонкостях гражданского законодательства: сколько времени есть у наследников на раздел долей и как не остаться без причитающихся денег, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Ловушка ожиданий: почему раздел наследства — это не развод

Среди граждан распространено опасное заблуждение: многие равняют раздел наследства с разделом имущества после расторжения брака. При разводе у бывших супругов есть строго ограниченный срок — 3 года (срок исковой давности) для того, чтобы заявить свои права на совместно нажитое имущество в суде.

Однако в наследственных делах действует совершенно иная правовая природа:

При разводе суд лишь устанавливает, кому из супругов принадлежит конкретная вещь, которая до этого была общей совместной собственностью.

При наследовании граждане, которые своевременно вступили в свои права и зарегистрировали их, сразу становятся полноправными собственниками своих долей (например, по $1/2$ у каждого из двух детей).

Важно: Согласно пункту 5 статьи 188 Гражданского кодекса (ГК), право собственности является бессрочным. А статья 187 ГК прямо указывает, что исковая давность не распространяется на требования законного собственника об устранении любых нарушений его прав.

Есть ли крайний срок для раздела долей?

Статья 1076 Гражданского кодекса, которая регламентирует раздел имущества при наследстве, четко гласит: «Любой из наследников по закону, принявших наследство, вправе потребовать раздела наследства». При этом закон не устанавливает никаких временных рамок.

Рассмотрим классическую житейскую ситуацию: две совершеннолетние дочери унаследовали квартиру матери без завещания. Обе получили по $1/2$ доли. Первая сестра осталась жить в этой квартире, а вторая (проживающая отдельно) не спешит требовать продажи жилья из соображений этики или личного удобства.

В данном случае вторая сестра может заявить о необходимости раздела (или выплаты ей денежной компенсации) в любое время — хоть через год, хоть через 10 лет. Её законная доля никуда не исчезнет, а проживающая в квартире родственница не сможет продать, подарить, заложить или завещать недвижимость целиком без нотариального согласия второго собственника.

Преимущественное право: кто может забрать квартиру себе целиком

Тем не менее, у совместно проживающего наследника есть законный козырь. Согласно пункту 1 статьи 1078 ГК, наследники, которые в течение года до момента открытия наследства жили вместе с наследодателем, имеют преимущественное право на получение этого жилья, а также предметов домашнего обихода.

Если между родственниками возникнет судебный спор о том, кому именно достанется квартира «в натуре», суд примет сторону того, кто жил с родителем. Однако это не означает, что второй наследник останется ни с чем.

Условия реализации преимущественного права:

Выплата компенсации: Наследник, забирающий квартиру, обязан полностью компенсировать стоимость долей остальным участникам процесса (согласно Нормативному постановлению Верховного суда «О некоторых вопросах применения судами законодательства о наследовании»). Сохранение долей при невыплате: Если у проживающего в квартире родственника нет денег на выплату компенсации или он отказывается это делать, статус-кво сохраняется. Право собственности на долю аннулируется только после фактического получения денег (п. 5 ст. 218 ГК). Нет денег — доли остаются прежними.

Судебный тупик: почему договариваться нужно «на берегу»

Если наследники все же довели дело до суда, но в процессе истец решил забрать заявление (или суд прекратил производство из-за отказа от иска), наступает опасное юридическое последствие.

Согласно статье 258 Гражданско-процессуального кодекса (ГПК), повторное обращение в суд по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям категорически не допускается.

Это означает, что если родственники не смогли цивилизованно решить вопрос в рамках одного судебного процесса, они навсегда теряют возможность привлечь государство к разделу этого имущества. В будущем им в любом случае придется договариваться исключительно по-родственному. Юристы рекомендуют не доводить дело до критической точки и фиксировать все договоренности по разделу недвижимости у нотариуса еще на этапе мирных переговоров.