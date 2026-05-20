Новый уровень влияния: Токаев подписал закон о сотрудничестве с МВФ — что это изменит в Казахстане?

Касым-Жомарт Токаев утвердил ратификацию важного меморандума с Международным валютным фондом, который закрепит за Казахстаном статус ключевой площадки для развития финансовой политики на Кавказе и в Центральной Азии, сообщает Lada.kz.

Официальное решение Акорды

Во вторник, 19 мая 2026 года, пресс-служба Акорды сообщила о подписании Главой государства Закона Республики Казахстан «О ратификации Меморандума о взаимопонимании между Республикой Казахстан и Международным валютным фондом касательно Регионального центра развития потенциала для Кавказа, Центральной Азии и Монголии».

Этот шаг официально завершает процедуру признания соглашения на высшем государственном уровне и дает старт полноценной работе новой структуры.

Что такое Региональный центр МВФ и зачем он нужен?

Главная цель ратифицированного документа — создание и обеспечение работы уникального Регионального центра развития потенциала МВФ. Казахстан, взяв на себя роль принимающей стороны, фактически превращается в главный образовательный и аналитический хаб для финансовых ведомств сразу нескольких государств.

Деятельность центра будет сосредоточена на обучении и повышении квалификации госслужащих по следующим направлениям:

Глубокий макроэкономический анализ и прогнозирование;

Разработка эффективной денежно-кредитной и бюджетной политики;

Модернизация финансового регулирования и банковского надзора;

Внедрение передовых стандартов макроэкономической статистики.

Важная деталь: Программы центра рассчитаны не только на внутренний рынок. Они призваны помочь девяти странам-бенефициарам (Казахстану, Армении, Азербайджану, Грузии, Кыргызстану, Монголии, Таджикистану, Туркменистану и Узбекистану) выстроить прочные государственные институты для проведения устойчивой экономической политики.

Особый статус и дипломатический иммунитет

Согласно тексту меморандума, новому Региональному центру МВФ и его международным сотрудникам на территории Казахстана будет предоставлен специальный юридический статус.

Речь идет о расширенных дипломатических иммунитетах и привилегиях. Они дополнят те стандарты безопасности и независимости, которые уже предусмотрены статьей IX статей Соглашения самого Международного валютного фонда. Это необходимо для обеспечения автономной и бесперебойной работы зарубежных аналитиков и экспертов.

Каковы выгоды для Казахстана?

Эксперты отмечают, что прямая интеграция с МВФ в таком формате принесет стране долгосрочные дивиденды. Ожидается, что работа центра позволит существенно укрепить национальный институциональный потенциал в сфере госуправления.

В конечном итоге, приток передовых финансовых технологий и подготовка высококлассных отечественных кадров должны стимулировать стабильный социально-экономический рост Казахстана и повысить его инвестиционную привлекательность на мировой арене.