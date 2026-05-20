18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
471.93
548.43
6.61
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
19.05.2026, 21:01

Новый уровень влияния: Токаев подписал закон о сотрудничестве с МВФ — что это изменит в Казахстане?

Новости Казахстана 0 878

Касым-Жомарт Токаев утвердил ратификацию важного меморандума с Международным валютным фондом, который закрепит за Казахстаном статус ключевой площадки для развития финансовой политики на Кавказе и в Центральной Азии, сообщает Lada.kz. 

Фото: Акорда
Фото: Акорда

Официальное решение Акорды

Во вторник, 19 мая 2026 года, пресс-служба Акорды сообщила о подписании Главой государства Закона Республики Казахстан «О ратификации Меморандума о взаимопонимании между Республикой Казахстан и Международным валютным фондом касательно Регионального центра развития потенциала для Кавказа, Центральной Азии и Монголии».

Этот шаг официально завершает процедуру признания соглашения на высшем государственном уровне и дает старт полноценной работе новой структуры.

Что такое Региональный центр МВФ и зачем он нужен?

Главная цель ратифицированного документа — создание и обеспечение работы уникального Регионального центра развития потенциала МВФ. Казахстан, взяв на себя роль принимающей стороны, фактически превращается в главный образовательный и аналитический хаб для финансовых ведомств сразу нескольких государств.

Деятельность центра будет сосредоточена на обучении и повышении квалификации госслужащих по следующим направлениям:

  • Глубокий макроэкономический анализ и прогнозирование;

  • Разработка эффективной денежно-кредитной и бюджетной политики;

  • Модернизация финансового регулирования и банковского надзора;

  • Внедрение передовых стандартов макроэкономической статистики.

Важная деталь: Программы центра рассчитаны не только на внутренний рынок. Они призваны помочь девяти странам-бенефициарам (Казахстану, Армении, Азербайджану, Грузии, Кыргызстану, Монголии, Таджикистану, Туркменистану и Узбекистану) выстроить прочные государственные институты для проведения устойчивой экономической политики.

Особый статус и дипломатический иммунитет

Согласно тексту меморандума, новому Региональному центру МВФ и его международным сотрудникам на территории Казахстана будет предоставлен специальный юридический статус.

Речь идет о расширенных дипломатических иммунитетах и привилегиях. Они дополнят те стандарты безопасности и независимости, которые уже предусмотрены статьей IX статей Соглашения самого Международного валютного фонда. Это необходимо для обеспечения автономной и бесперебойной работы зарубежных аналитиков и экспертов.

Каковы выгоды для Казахстана?

Эксперты отмечают, что прямая интеграция с МВФ в таком формате принесет стране долгосрочные дивиденды. Ожидается, что работа центра позволит существенно укрепить национальный институциональный потенциал в сфере госуправления.

В конечном итоге, приток передовых финансовых технологий и подготовка высококлассных отечественных кадров должны стимулировать стабильный социально-экономический рост Казахстана и повысить его инвестиционную привлекательность на мировой арене.

0
2
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

1 комментарий(ев)
Pluto 9701
Pluto 9701
Что изменится? Долг для наших детей перед МВФ увеличится.
20.05.2026, 00:30
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

В Казахстане вводят полный запрет на вождение автомобиля для тысяч граждан: причиныНовости Казахстана
06.05.2026, 14:55 0
Россия зафиксировала рекордный поток из Казахстана: почему наши граждане стали ездить к соседям чаще всехНовости Казахстана
08.05.2026, 06:45 0
Kaspi.kz запустил новую функцию для оплаты коммунальных услугНовости Казахстана
22.04.2026, 16:12 0
С 1 мая тенге получит «соседа»: Казахстан официально вводит правила для новой формы активовНовости Казахстана
30.04.2026, 18:49 0
В Казахстане сделали предупреждение для всех владельцев ЭЦПНовости Казахстана
15.05.2026, 18:04 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь