20.05.2026, 06:38

«Мимино» по-казахстански: в Павлодаре объявили план «Перехват» из-за «угнанной» машины россиянина

Новости Казахстана

Курьезный инцидент с участием иностранного туриста произошел в Павлодаре: полиция развернула масштабную операцию по поиску «угнанного» авто, которое стояло в соседнем дворе, сообщает Lada.kz со ссылкой на Kazinform.

Фото: ru.sputnik.kz

Ночной переполох в Павлодаре

Обычная поездка через Казахстан обернулась для жителя Новосибирска Наиля Кималиденова настоящим детективным квестом. Оказавшись в Павлодаре проездом, мужчина припарковал свою иномарку, чтобы прогуляться или решить дела. Однако, вернувшись спустя время, россиянин обнаружил пустую площадку там, где, по его мнению, должен был стоять автомобиль.

Не зная города и не сумев сориентироваться на местности, мужчина пришел к единственному логичному выводу — машину похитили.

План «Перехват» и слаженная работа органов

Сообщение о возможном преступлении поступило на пульт дежурного «102» незамедлительно. Учитывая серьезность заявления об угоне иностранного транспортного средства, руководство Департамента полиции области приняло решение о введении специального плана «Перехват».

На поиски иномарки были ориентированы все свободные автоэкипажи Управления полиции Павлодара. Полицейские начали методично «прочесывать» жилые массивы и прилегающие территории. Оперативность дала свои плоды:

  • Сотрудники применили знание топографии города для вычисления возможных мест парковки.

  • Квартал за кварталом проверялись дворы и стоянки.

  • Спустя короткое время автомобиль был обнаружен — он стоял целым и невредимым в одном из соседних дворов.

«Просто перепутал адрес»: развязка истории

Как выяснилось позже, никакого преступного умысла не было. Гость из России, плохо знающий планировку павлодарских микрорайонов, попросту перепутал похожие дворы и забыл точное место парковки.

«Я оказался в чужом городе в действительно непростой ситуации. Другого выбора, кроме как обратиться к стражам порядка, у меня не оставалось», — признался позже Наиль Кималиденов.

Несмотря на ложную тревогу, россиянин выразил глубокую благодарность павлодарским полицейским. Он отметил их профессионализм, неравнодушие и поразительную скорость реакции на призыв о помощи. Для полиции же этот случай стал лишней проверкой боевой готовности — план «Перехват» отработали на «отлично», пусть и по мирному поводу.

Итоги инцидента

В Департаменте полиции Павлодарской области напомнили водителям о необходимости запоминать ориентиры при парковке в незнакомых местах, чтобы избежать подобных стрессовых ситуаций. История завершилась благополучно: владелец получил ключи от своей машины и смог продолжить путь, а павлодарские полицейские получили очередную благодарность в свою копилку.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь