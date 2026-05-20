© 2002 – 2026 LADA.KZ
20.05.2026, 07:09

Казахстан меняет доллары на «вечный актив»: а что делать простым гражданам с личными сбережениями?

Доля золота в международных резервах Казахстана достигла рекордных значений. В Нацбанке объяснили, почему усиливают защиту активов от внешних рисков и геополитической нестабильности, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: Shutterstock

Золото заняло большую часть резервов Казахстана

Национальный банк Казахстана значительно увеличил долю золота в составе золотовалютных резервов страны. По итогам апреля 2026 года объем драгоценного металла в международных резервах достиг 52,7 млрд долларов.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель вырос почти в 1,7 раза. На этом фоне структура резервов заметно изменилась: теперь золото занимает 78% всех ЗВР, тогда как валютные активы составляют лишь 22%.

В Нацбанке подчеркнули, что подобная стратегия реализуется последовательно уже несколько лет.

Почему Нацбанк увеличивает запасы золота

В главном банке страны пояснили, что рост доли драгоценного металла связан с необходимостью защитить государственные резервы от глобальных рисков.

Регулятор отмечает, что золото традиционно считается одним из наиболее надежных защитных активов в периоды высокой инфляции, экономической турбулентности и геополитической напряженности.

По данным Нацбанка, увеличение золотой составляющей в ЗВР помогает снизить уязвимость резервов перед внешними шоками и колебаниями мировых финансовых рынков.

Какую роль играют валютные активы

Несмотря на усиление золотой составляющей, Казахстан продолжает сохранять часть резервов в иностранных валютах. В частности, в Нацбанке раскрыли долю китайского юаня в структуре активов.

На конец апреля юань занимал 3,9% портфеля активов в свободно конвертируемой валюте.

Регулятор отметил, что управление международными резервами строится на долгосрочном подходе, поэтому текущие краткосрочные колебания рынка не оказывают решающего влияния на инвестиционные решения.

В Нацбанке рассказали, как принимаются решения по резервам

В финансовом регуляторе подчеркнули, что структура международных резервов пересматривается на основе комплексного анализа сразу нескольких факторов.

Среди ключевых критериев:

  • ситуация в мировой экономике;
  • геополитические риски;
  • уровень инфляции;
  • ликвидность финансовых инструментов;
  • устойчивость международных рынков.

В Нацбанке добавили, что специалисты постоянно отслеживают тенденции на глобальных финансовых площадках и при необходимости корректируют стратегию управления резервами.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь