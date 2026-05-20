Государство само добавит деньги к пенсии: кому из казахстанцев положена автоматическая доплата

Казахстанцы продолжают высказывать опасения по поводу сохранности своих денег в Едином накопительном пенсионном пенсионном фонде (ЕНПФ). В самом фонде заверили, что накопления граждан защищены уникальной государственной гарантией, которая полностью исключает риск их «исчезновения» и компенсирует потери от инфляции, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Фото: gov.kz

Реальные риски или мифы: что происходит с деньгами в ЕНПФ

Среди казахстанцев периодически возникают волны недоверия к накопительной пенсионной системе. Некоторые вкладчики опасаются, что из-за экономических кризисов или реформ их средства могут безвозвратно пропасть.

Однако эксперты и представители ЕНПФ напоминают: пенсионная система Казахстана имеет многоуровневую структуру и жестко регулируется законодательством. Деньги граждан не аккумулируются в «общем котле», а хранятся строго на индивидуальных пенсионных счетах. Они признаны личной собственностью вкладчика, их невозможно изъять, перепутать или передать третьим лицам.

Важно: В Казахстане действует уникальная модель защиты пенсионных активов. На законодательном уровне государство гарантирует сохранность обязательных взносов с учетом официального уровня инфляции. Подобных жестких обязательств перед вкладчиками нет практически ни в одной другой стране мира.

Как работает инвестдоход и защита от инфляции

Пенсионные деньги казахстанцев не лежат на счетах без движения. Чтобы защитить их от обесценивания, Национальный банк РК инвестирует эти активы в различные надежные финансовые инструменты (государственные ценные бумаги, акции крупных компаний, международные фонды). Полученный инвестиционный доход регулярно распределяется по счетам граждан.

Главный защитный механизм включается в момент, когда вкладчик достигает пенсионного возраста:

Если инвестдоход выше инфляции: вкладчик получает свои накопления вместе со всей заработанной прибылью.

Если инвестдоход отстал от инфляции: в дело вступает государственная гарантия. Разницу между реальной доходностью и уровнем роста цен в стране компенсирует государственный бюджет.

Пример расчета выплаты по госгарантии

Для понимания механизма рассмотрим условную ситуацию:

К моменту выхода на пенсию казахстанец сформировал накопления в размере 10 млн тенге. За весь период накопления инвестиционный доход фонда составил 10% (условно +1 млн тенге). При этом накопленная инфляция в стране за этот же период достигла 15%.

В данном сценарии из-за инфляционных процессов деньги обесценились на 5% (разница между 15% инфляции и 10% доходности). Эта разница эквивалентна примерно 500 000 тенге. Именно эту недостающую сумму государство обязуется выплатить гражданину из бюджета. Стоит отметить, что итоговый расчет производится по специальным утвержденным формулам, учитывающим регулярность и объемы взносов.

Автоматические выплаты: как получить компенсацию

Казахстанцам не нужно собирать справки или обращаться в ведомства, чтобы доказать право на компенсацию. Процесс полностью цифровизирован и автоматизирован.

Информационная система Минтруда и ЕНПФ самостоятельно проводит аудит счета при достижении гражданином пенсионного возраста. Если выявляется факт отставания доходности от инфляции, выплата назначается проактивно (автоматически).

Данный механизм доказал свою эффективность на практике. К примеру, только по итогам одного из прошлых периодов (в 2024 году) единовременную компенсацию по госгарантии в автоматическом режиме получили более 177 тысяч казахстанцев.