20.05.2026, 10:49

Предупреждения закончились: штрафы за невыдачу чека на кассе в Казахстане выросли до 173 000 тенге

Новости Казахстана

В 2026 году налоговые органы Казахстана усилили контроль за соблюдением кассовой дисциплины, сделав акцент на обязательной выдаче чеков и использовании онлайн-ККМ, сообщает Lada.kz со ссылкой на Uchet.kz.

Фото: кадр YouTube
В Департаменте государственных доходов (ДГД) напомнили предпринимателям о правилах использования контрольно-кассовых машин и последствиях за их игнорирование. Эксперты отмечают, что ошибки в чеках или неисправность аппарата теперь обходятся бизнесу значительно дороже из-за ежегодного роста МРП.

Ключевые требования к кассовым аппаратам в 2026 году

Согласно статье 110 Налогового кодекса РК, практически все субъекты предпринимательства обязаны использовать ККМ с функцией фиксации и передачи данных в режиме реального времени. При выборе оборудования бизнесменам необходимо ориентироваться на государственный реестр, опубликованный на портале kgd.gov.kz.

На сегодняшний день доступны три варианта работы:

  • Стационарные онлайн-кассы: Классические аппараты, подключенные к сети.

  • Программные решения: Мобильные приложения и интегрированные системы (особенно популярны у малого бизнеса).

  • Офлайн-режим: Допускается только в отдаленных населенных пунктах, где полностью отсутствует покрытие мобильной связи и интернета.

Важное уточнение: по просьбе покупателя предприниматель обязан внести в чек ИИН или БИН клиента. Это необходимо для корректного отражения расходов в налоговой отчетности контрагентов.

Цена ошибки: актуальные штрафы за нарушения ККМ

Налоговики подчеркивают, что контроль ведется за всеми видами платежей — как за наличный расчет, так и за оплату банковскими картами через POS-терминалы. Система наказаний в 2026 году носит накопительный характер. При первом выявленном нарушении закон позволяет ограничиться официальным предупреждением. Однако повторный проступок в течение 12 месяцев приведет к серьезным финансовым потерям.

1. Работа без ККМ или с неисправным аппаратом: Если бизнес использует кассу, не стоящую на учете, или аппарат технически неисправен, предусмотрены штрафы:

  • От 30 до 50 МРП (в зависимости от размера субъекта предпринимательства).

  • В денежном эквиваленте на 2026 год это составляет от 129 750 до 216 250 тенге.

2. Невыдача чека или неверная сумма: Отказ в выдаче фискального документа или пробитие суммы, не соответствующей реальной оплате, карается следующим образом:

  • От 20 до 40 МРП.

  • В денежном эквиваленте: от 86 500 до 173 000 тенге.

Права потребителей и общественный контроль

Комитет государственных доходов активно стимулирует гражданскую активность. Каждый потребитель, которому не выдали чек, имеет право подать официальную жалобу в органы госдоходов по месту нахождения торговой точки или через мобильные приложения (например, «Wipon»).

Для предпринимателей это означает, что «проверка» может прийти не по плану, а по инициативе недовольного клиента.

Рекомендации по обновлению систем

Чтобы избежать санкций, предпринимателям рекомендуется своевременно обновлять программное обеспечение кассовых аппаратов. Для корректной прошивки и настройки передачи данных (ОФД) следует обращаться в сертифицированные центры технического обслуживания или контакт-центры своих операторов фискальных данных. Помните, что некорректно отображаемые реквизиты в чеке приравниваются к нарушению правил эксплуатации ККМ.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь