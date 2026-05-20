Новый закон на подписи у Токаева: чем рискуют казахстанцы, живущие не по адресу прописки

Парламент Казахстана окончательно одобрил поправки, которые переводят учет административных единиц и прописку граждан в цифровой формат. Новый Конституционный закон «Об административно-территориальном устройстве» закрепляет использование системы «Адресный регистр» как главного инструмента государственного планирования, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Цифровизация границ: зачем нужен «Адресный регистр»

Одним из ключевых нововведений принятого закона стало обязательное использование информационной системы «Адресный регистр». Если раньше учет административно-территориальных единиц (областей, районов, сел) и границ населенных пунктов мог сопровождаться бюрократическими сложностями, то теперь этот процесс полностью оцифрован.

Как отметил депутат Сената Али Бектаев, закрепление полномочий по цифровому учету в информационной системе — это требование времени. Для рядовых граждан это означает:

Точность данных: Исключение ошибок в адресах при регистрации по месту жительства.

Прозрачность: Четкое закрепление границ населенных пунктов в электронном формате.

Оперативность: Быстрая актуализация данных при переименовании улиц или изменении статуса населенного пункта.

Социально-экономические показатели вместо субъективных решений

Закон вводит жесткие правовые критерии для изменения статуса территорий. Теперь создание новых районов или изменение категорий населенных пунктов (например, превращение села в город) будет происходить не на основе локальных инициатив, а исключительно на базе объективных показателей социально-экономического развития.

Анализ будет проводиться за конкретный период, что исключает принятие поспешных решений. Государство намерено развивать только те территории, которые демонстрируют реальный потенциал роста, наличие необходимой инфраструктуры и плотность населения.

Иерархия территорий: от области до села

Документ четко разграничивает виды административно-территориальных единиц в Республике Казахстан. В законе детально прописаны полномочия государственных органов для каждого уровня управления:

Области и города республиканского значения. Районы и города областного значения. Поселки, села и сельские округа.

Такая структура, закрепленная на уровне Конституционного закона, обеспечивает стабильность государственного аппарата. Регионы получают четкую правовую основу для своей деятельности, что минимизирует юридические споры при распределении бюджетных средств и управлении земельными ресурсами.

Почему это важно для устойчивости государства?

Принятие данного закона — это шаг к формированию устойчивой правовой модели управления страной. Стабильность территориальной организации позволяет эффективнее распределять ресурсы и планировать строительство школ, больниц и дорог, опираясь на точные цифровые данные из «Адресного регистра».

Что дальше?

На совместном заседании палат Парламента 20 мая 2026 года законопроект был принят во втором чтении. На данный момент документ направлен на подпись Главе государства. После подписания президентом и официального опубликования новые нормы вступят в силу, окончательно закрепив цифровой формат административного устройства страны.