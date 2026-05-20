18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
471.93
548.43
6.61
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
20.05.2026, 13:23

Новый закон на подписи у Токаева: чем рискуют казахстанцы, живущие не по адресу прописки

Новости Казахстана 0 918

Парламент Казахстана окончательно одобрил поправки, которые переводят учет административных единиц и прописку граждан в цифровой формат. Новый Конституционный закон «Об административно-территориальном устройстве» закрепляет использование системы «Адресный регистр» как главного инструмента государственного планирования, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: kapster.kz
Фото: kapster.kz

Цифровизация границ: зачем нужен «Адресный регистр»

Одним из ключевых нововведений принятого закона стало обязательное использование информационной системы «Адресный регистр». Если раньше учет административно-территориальных единиц (областей, районов, сел) и границ населенных пунктов мог сопровождаться бюрократическими сложностями, то теперь этот процесс полностью оцифрован.

Как отметил депутат Сената Али Бектаев, закрепление полномочий по цифровому учету в информационной системе — это требование времени. Для рядовых граждан это означает:

  • Точность данных: Исключение ошибок в адресах при регистрации по месту жительства.

  • Прозрачность: Четкое закрепление границ населенных пунктов в электронном формате.

  • Оперативность: Быстрая актуализация данных при переименовании улиц или изменении статуса населенного пункта.

Социально-экономические показатели вместо субъективных решений

Закон вводит жесткие правовые критерии для изменения статуса территорий. Теперь создание новых районов или изменение категорий населенных пунктов (например, превращение села в город) будет происходить не на основе локальных инициатив, а исключительно на базе объективных показателей социально-экономического развития.

Анализ будет проводиться за конкретный период, что исключает принятие поспешных решений. Государство намерено развивать только те территории, которые демонстрируют реальный потенциал роста, наличие необходимой инфраструктуры и плотность населения.

Иерархия территорий: от области до села

Документ четко разграничивает виды административно-территориальных единиц в Республике Казахстан. В законе детально прописаны полномочия государственных органов для каждого уровня управления:

  1. Области и города республиканского значения.

  2. Районы и города областного значения.

  3. Поселки, села и сельские округа.

Такая структура, закрепленная на уровне Конституционного закона, обеспечивает стабильность государственного аппарата. Регионы получают четкую правовую основу для своей деятельности, что минимизирует юридические споры при распределении бюджетных средств и управлении земельными ресурсами.

Почему это важно для устойчивости государства?

Принятие данного закона — это шаг к формированию устойчивой правовой модели управления страной. Стабильность территориальной организации позволяет эффективнее распределять ресурсы и планировать строительство школ, больниц и дорог, опираясь на точные цифровые данные из «Адресного регистра».

Что дальше?

На совместном заседании палат Парламента 20 мая 2026 года законопроект был принят во втором чтении. На данный момент документ направлен на подпись Главе государства. После подписания президентом и официального опубликования новые нормы вступят в силу, окончательно закрепив цифровой формат административного устройства страны.

0
4
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

В Казахстане вводят полный запрет на вождение автомобиля для тысяч граждан: причиныНовости Казахстана
06.05.2026, 14:55 0
Россия зафиксировала рекордный поток из Казахстана: почему наши граждане стали ездить к соседям чаще всехНовости Казахстана
08.05.2026, 06:45 0
Kaspi.kz запустил новую функцию для оплаты коммунальных услугНовости Казахстана
22.04.2026, 16:12 0
С 1 мая тенге получит «соседа»: Казахстан официально вводит правила для новой формы активовНовости Казахстана
30.04.2026, 18:49 0
Красная кнопка Нацбанка: после каких сумм на Kaspi или Халык казахстанцам заблокируют счетаНовости Казахстана
18.05.2026, 08:39 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь