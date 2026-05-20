За какие заслуги в 2026 году Казахстан обогнал Россию и Китай в глобальном индексе устойчивости

Казахстан занял 53-ю строчку в обновленном мировом рейтинге Best Countries от U.S. News & World Report, продемонстрировав результат выше России и Китая. В 2026 году аналитики полностью изменили методологию, отказавшись от оценки «престижа» в пользу реальной устойчивости государственных систем, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Конец эпохи «богатства»: как изменились правила игры в 2026 году

Рейтинг Best Countries, существующий с 2016 года и традиционно презентуемый на Всемирном экономическом форуме в Давосе, пережил самую масштабную трансформацию в своей истории. Если раньше позиции государств во многом зависели от субъективного восприятия, глобальных опросов и медийного имиджа, то теперь авторы полностью перешли на жесткую математическую и статистическую модель.

Для создания объективного цифрового портрета современности исследователи собрали более 100 измеряемых показателей из баз крупнейших международных институтов: Всемирного банка, ООН, МВФ, ВОЗ и Transparency International.

Вместо абстрактной мощи авторы измеряют так называемое «операционное здоровье» государства по 8 ключевым макрокатегориям:

Quality of Governance (Качество государственного управления); Economic Development (Экономическая стабильность); Health (Уровень и доступность здравоохранения); Civic Health (Состояние гражданского общества и доверие); Infrastructure (Инфраструктура и транспортная доступность); Opportunity (Условия для развития человека и ведения бизнеса); Natural Environment (Экологическая обстановка); Culture & Tourism (Культурный вес и туристическая привлекательность).

Важная деталь: Подсчет итогового балла ведется по методу геометрического среднего. Это означает, что один провальный показатель может утянуть страну на дно общего списка, и его невозможно компенсировать избытком денег или ядерным арсеналом.

Почему Северная Европа в топе, а США и Китай оказались аутсайдерами?

Лидерами списка предсказуемо стали Швейцария, Дания, Швеция, Германия и Нидерланды. Секрет североевропейских стран кроется в их максимальной сбалансированности: у них нет явных слепых зон. Они демонстрируют сильные институты, низкую коррупцию, развитую медицину и высокий уровень взаимного доверия в обществе.

В то же время крупнейшие мировые сверхдержавы показали неожиданно слабые результаты:

США (18-е место): Несмотря на лидерство в технологиях и колоссальный ВВП, Штаты опустились из-за глубокого социального неравенства, запредельной стоимости медицинских услуг, общественной поляризации и высокого уровня преступности.

Китай (42-е место): КНР была жестко «оштрафована» системой за экологические кризисы, ограничения гражданских свобод и дисбаланс в модели развития.

Нефтяные гиганты (Катар — 47-е место, Саудовская Аравия — 51-е место): Пострадали из-за слабой диверсификации экономики и жесткой зависимости от сырьевого сектора.

Новая логика глобальной конкуренции очевидна: успешным признается не самое богатое или вооруженное государство, а наиболее устойчивое и комфортное для повседневной жизни человека.

Феномен Казахстана: в чем республика сильна, а где терпит фиаско

Казахстан расположился ровно в середине списка — на 53-м месте из 100 возможных с результатом 53,8 балла. Это позволило республике обогнать Россию (56-е место) и закрепить за собой статус стабильного государства среднего глобального уровня. Из других стран Центрально-Азиатского региона в сотню лучших сумел пробиться только Узбекистан, занявший 76-ю строчку (46,8 балла).

Категория оценки Казахстана Место в мире Ключевые факторы влияния Opportunity (Возможности) 44-е место Доступность кредитования, понятные условия для инвесторов, уровень образования и мягкий налоговый климат. Health (Здравоохранение) 50-е место Базовая доступность медицины и устойчивость системы здравоохранения. Infrastructure (Инфраструктура) 54-е место Развитие цифровых сервисов, проникновение скоростного интернета, доступ к воде и электросетям. Culture & Tourism (Культура) 73-е место Слабая узнаваемость бренда страны за рубежом, дефицит объектов в списках ЮНЕСКО. Natural Environment (Экология) 88-е место Главная проблема: критические объемы выбросов парниковых газов, смог в мегаполисах и водный стресс.

Аналитики подчеркивают, что позиции Казахстана в бизнесе и цифровизации выглядят многообещающе на фоне соседей по СНГ. Однако критически низкое 88-е место в сфере экологии сигнализирует о застарелых структурных проблемах, связанных с угольной генерацией и нерациональным использованием природных ресурсов. Кроме того, республике по-прежнему не хватает веса в мировом информационном пространстве — страна остается «белым пятном» для миллионов туристов.

От стоимости связи до уровня тревожности: изнанка индекса XXI века

Новый рейтинг U.S. News уникален тем, что попытался оцифровать параметры, которые раньше считались неизмеримыми. В формулу расчета вошли такие специфические маркеры, как скорость и стоимость мобильного интернета, доля нетрудоустроенной молодежи (NEET), доступность общественного транспорта и даже субъективный уровень тревожности граждан.

Мир вступил в эпоху, когда государства конкурируют не объемами выплавки стали или размерами золотовалютных резервов, а качеством среды, которую они способны предложить отдельно взятому человеку для его безопасности, здоровья и самореализации.