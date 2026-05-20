Целят в Россию, попадают по нам»: чем удары украинских дронов грозят казахстанским АЗС

Удары украинских дронов по нефтеперерабатывающим заводам в РФ создают «эффект домино» для Центральной Азии. Казахстан рискует остаться без резервного топлива и столкнуться с перебоями в экспорте нефти, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: u-f.ru

Скрытая угроза: как удары по инфраструктуре РФ бьют по РК

Последние атаки беспилотников на российские нефтеперерабатывающие мощности, включая резонансный инцидент на Московском НПЗ, выявили глубокую уязвимость энергетического сектора Казахстана. По мнению Аскара Исмаилова, директора аналитической компании PACE Analytics, война начала методично разрушать всю производственную цепочку — от добычных объектов до портов и трубопроводов.

По предварительным данным, из строя временно выведено около 700 тысяч баррелей в сутки российских перерабатывающих мощностей. Для Казахстана это не просто «соседские проблемы», а прямой риск дефицита в критические моменты.

Топливный тупик: импорт под вопросом

Несмотря на заявления о самообеспечении, Казахстан по-прежнему критически зависит от северного соседа в пиковые периоды.

Сезонные риски: Во время плановых ремонтов на отечественных НПЗ, а также в периоды посевных и уборочных работ, спрос на дизель и бензин традиционно закрывается за счет поставок из РФ.

Защита внутреннего рынка РФ: Если российские НПЗ продолжат выходить из строя, Москва неизбежно ограничит экспорт для стабилизации собственных цен. В этом случае Астане будет нечем закрывать «дыры» в энергобалансе.

Логистический капкан: экспорт нефти в зоне риска

Казахстанская нефть, идущая транзитом через Россию, фактически находится в зоне боевых и санкционных рисков. Это касается не только Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), но и поставок в Европу по нефтепроводу «Дружба».

Основные угрозы для экспорта:

Инфраструктурные аварии: Любая атака на железнодорожные узлы или морские порты может мгновенно остановить отгрузку казахстанского сырья. Рост издержек: Частые инциденты взвинчивают стоимость страхования грузов, хранения и логистики, что делает казахстанскую нефть менее конкурентоспособной.

Пути спасения: четвертый НПЗ и новые маршруты

Эксперты сходятся во мнении: Казахстану необходимо срочно менять стратегию энергетической безопасности. Главным приоритетом должно стать ускорение строительства четвертого НПЗ. Учитывая, что один из крупнейших действующих заводов страны был запущен еще в 1945 году, вопрос износа и надежности стоит крайне остро.

Альтернативные направления

Чтобы снизить зависимость от КТК, предлагаются следующие шаги:

Транскаспийский маршрут: Развитие нефтепровода в сторону Азербайджана (Баку активно поддерживает эту инициативу).

Восточный вектор: Своп-поставки через Китай в Японию и страны Юго-Восточной Азии.

Железнодорожные перевозки: Использование наземных маршрутов как резервного варианта на случай блокировки труб.

Промышленная безопасность вместо «ПВО»

Интересно мнение аналитика по поводу физической защиты заводов. Исмаилов считает, что установка дорогостоящих систем наземной защиты (аналогов ПВО) может быть избыточной, так как технологии дронов меняются быстрее, чем средства борьбы с ними.

Вместо этого упор должен быть сделан на современную промышленную безопасность:

Киберзащита критических узлов управления.

Резервирование энергоснабжения.

Планы оперативного восстановления после возможных аварий.

Независимый аудит текущего состояния казахстанских НПЗ, по мнению эксперта, может выявить критическое количество нарушений, которые требуют немедленного устранения для обеспечения выживаемости отрасли.