Россия меняет правила въезда: что нужно успеть сделать казахстанцам до 1 июля 2026 года

С 1 июля 2026 года для казахстанцев, направляющихся в Россию на работу или учёбу, вводятся новые правила въезда с обязательной предварительной цифровой регистрацией, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.
Как сообщил официальный представитель МИД Ерлан Жетыбаев, изменения затронут порядок въезда для отдельных категорий граждан Казахстана.
Согласно новым правилам, казахстанцам, планирующим въезд в Россию для трудовой деятельности или получения образования, необходимо будет использовать мобильное приложение ruID.
В рамках процедуры потребуется:
В МИД уточнили, что заявление должно быть подано не позднее чем за 72 часа до пересечения государственной границы России.
После рассмотрения заявки система сформирует индивидуальный QR-код, который будет подтверждать право на въезд.
Сформированный в приложении QR-код сохраняет свою актуальность в течение 90 дней с момента подачи заявления.
Внешнеполитическое ведомство рекомендует гражданам Казахстана учитывать новые требования при планировании поездок и заранее проходить регистрацию, чтобы избежать сложностей на границе.
