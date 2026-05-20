Нацбанк РК привяжет сумму кредитов к годовому доходу казахстанцев: что важно знать о лимите «8»

С 1 января 2027 года Национальный банк Казахстана вводит жесткий потолок кредитной нагрузки: совокупный долг гражданина по всем займам не сможет превышать восемь его годовых доходов, сообщает Lada.kz.
Национальный банк Казахстана планирует установить предельное значение коэффициента долга к доходу заемщика (КДД). Новый норматив должен начать действовать с 1 января 2027 года и станет одним из ключевых инструментов контроля закредитованности населения.
Согласно инициативе регулятора, общий объем долговых обязательств гражданина будет ограничен размером, кратным его годовому доходу. Речь идет обо всех кредитах и микрозаймах, включая новый заем, на который человек только подает заявку.
В Нацбанке пояснили, что КДД уже используется в финансовой системе с августа 2024 года, однако до сих пор показатель применялся в тестовом и мониторинговом режиме.
Коэффициент долга к доходу показывает, насколько долговая нагрузка человека соответствует его финансовым возможностям.
По информации Нацбанка, показатель рассчитывается как соотношение общей задолженности заемщика ко всему его годовому доходу. При этом учитываются:
Регулятор считает, что такой механизм позволит объективнее оценивать способность граждан своевременно выплачивать займы и снизит риски чрезмерной долговой нагрузки.
Национальный банк предлагает установить максимальный КДД на уровне 8 годовых доходов заемщика.
Это означает, что суммарный долг человека, включая новый кредит, не должен превышать размер его дохода за восемь лет.
Например, если официальный годовой доход казахстанца составляет 5 миллионов тенге, то общий объем его задолженности не сможет быть выше 40 миллионов тенге.
При этом в Нацбанке подчеркнули, что пока не планируют вводить отдельные лимиты для разных видов кредитов — ипотечных, потребительских или автокредитов. Однако ситуация на рынке продолжит отслеживаться.
Если риски в отдельных сегментах начнут расти, регулятор сможет:
Формула коэффициента долга к доходу выглядит следующим образом:
КДД = (СЗНЗ + СНЗ) / СГДЗ
Где:
Годовой доход, в свою очередь, рассчитывается как средний ежемесячный заработок, умноженный на 12 месяцев.
В Нацбанке заявляют, что введение нового ограничения должно помочь решить проблему высокой закредитованности населения.
Ожидается, что мера позволит:
Кроме того, новые правила должны сократить количество случаев, когда заемщики берут новые кредиты для погашения старых долгов.
Изменения станут частью более масштабной реформы кредитования в Казахстане.
Уже с 1 июля банки и микрофинансовые организации начнут строже оценивать платежеспособность клиентов. Основное внимание будет уделяться подтвержденным официальным доходам.
Для проверки финансового состояния заемщиков планируется использовать:
В результате получить кредит без стабильного и подтвержденного дохода станет значительно сложнее.
Эксперты отмечают, что в первую очередь новые требования могут затронуть граждан с неофициальной занятостью, сезонными заработками и нестабильным доходом.
