18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
471.93
548.43
6.61
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
20.05.2026, 17:35

Нацбанк РК привяжет сумму кредитов к годовому доходу казахстанцев: что важно знать о лимите «8»

Новости Казахстана 0 481

С 1 января 2027 года Национальный банк Казахстана вводит жесткий потолок кредитной нагрузки: совокупный долг гражданина по всем займам не сможет превышать восемь его годовых доходов, сообщает Lada.kz. 

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Национальный банк Казахстана планирует установить предельное значение коэффициента долга к доходу заемщика (КДД). Новый норматив должен начать действовать с 1 января 2027 года и станет одним из ключевых инструментов контроля закредитованности населения.

Согласно инициативе регулятора, общий объем долговых обязательств гражданина будет ограничен размером, кратным его годовому доходу. Речь идет обо всех кредитах и микрозаймах, включая новый заем, на который человек только подает заявку.

В Нацбанке пояснили, что КДД уже используется в финансовой системе с августа 2024 года, однако до сих пор показатель применялся в тестовом и мониторинговом режиме.

Что такое коэффициент долга к доходу

Коэффициент долга к доходу показывает, насколько долговая нагрузка человека соответствует его финансовым возможностям.

По информации Нацбанка, показатель рассчитывается как соотношение общей задолженности заемщика ко всему его годовому доходу. При этом учитываются:

  • действующие банковские кредиты;
  • микрозаймы;
  • просроченные обязательства;
  • сумма нового кредита, который планируется оформить.

Регулятор считает, что такой механизм позволит объективнее оценивать способность граждан своевременно выплачивать займы и снизит риски чрезмерной долговой нагрузки.

Какой лимит хотят установить

Национальный банк предлагает установить максимальный КДД на уровне 8 годовых доходов заемщика.

Это означает, что суммарный долг человека, включая новый кредит, не должен превышать размер его дохода за восемь лет.

Например, если официальный годовой доход казахстанца составляет 5 миллионов тенге, то общий объем его задолженности не сможет быть выше 40 миллионов тенге.

При этом в Нацбанке подчеркнули, что пока не планируют вводить отдельные лимиты для разных видов кредитов — ипотечных, потребительских или автокредитов. Однако ситуация на рынке продолжит отслеживаться.

Если риски в отдельных сегментах начнут расти, регулятор сможет:

  • изменить общий уровень КДД;
  • ввести отдельные ограничения для конкретных видов займов;
  • ужесточить требования к заемщикам.

Как рассчитывается новый показатель

Формула коэффициента долга к доходу выглядит следующим образом:

КДД = (СЗНЗ + СНЗ) / СГДЗ

Где:

  • СЗНЗ — совокупная задолженность по всем действующим кредитам и микрозаймам;
  • СНЗ — сумма нового займа;
  • СГДЗ — совокупный годовой доход заемщика.

Годовой доход, в свою очередь, рассчитывается как средний ежемесячный заработок, умноженный на 12 месяцев.

Зачем Нацбанк ужесточает контроль

В Нацбанке заявляют, что введение нового ограничения должно помочь решить проблему высокой закредитованности населения.

Ожидается, что мера позволит:

  • снизить риски невозврата кредитов;
  • укрепить устойчивость банковской системы;
  • ограничить выдачу чрезмерно крупных займов;
  • сделать кредитный рынок более сбалансированным.

Кроме того, новые правила должны сократить количество случаев, когда заемщики берут новые кредиты для погашения старых долгов.

Банки начнут тщательнее проверять доходы

Изменения станут частью более масштабной реформы кредитования в Казахстане.

Уже с 1 июля банки и микрофинансовые организации начнут строже оценивать платежеспособность клиентов. Основное внимание будет уделяться подтвержденным официальным доходам.

Для проверки финансового состояния заемщиков планируется использовать:

  • пенсионные отчисления;
  • данные системы обязательного медстрахования;
  • официальную зарплатную информацию.

В результате получить кредит без стабильного и подтвержденного дохода станет значительно сложнее.

Эксперты отмечают, что в первую очередь новые требования могут затронуть граждан с неофициальной занятостью, сезонными заработками и нестабильным доходом.

0
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

В Казахстане вводят полный запрет на вождение автомобиля для тысяч граждан: причиныНовости Казахстана
06.05.2026, 14:55 0
Россия зафиксировала рекордный поток из Казахстана: почему наши граждане стали ездить к соседям чаще всехНовости Казахстана
08.05.2026, 06:45 0
Kaspi.kz запустил новую функцию для оплаты коммунальных услугНовости Казахстана
22.04.2026, 16:12 0
С 1 мая тенге получит «соседа»: Казахстан официально вводит правила для новой формы активовНовости Казахстана
30.04.2026, 18:49 0
Красная кнопка Нацбанка: после каких сумм на Kaspi или Халык казахстанцам заблокируют счетаНовости Казахстана
18.05.2026, 08:39 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь