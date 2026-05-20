Нацбанк РК привяжет сумму кредитов к годовому доходу казахстанцев: что важно знать о лимите «8»

С 1 января 2027 года Национальный банк Казахстана вводит жесткий потолок кредитной нагрузки: совокупный долг гражданина по всем займам не сможет превышать восемь его годовых доходов, сообщает Lada.kz.

Национальный банк Казахстана планирует установить предельное значение коэффициента долга к доходу заемщика (КДД). Новый норматив должен начать действовать с 1 января 2027 года и станет одним из ключевых инструментов контроля закредитованности населения.

Согласно инициативе регулятора, общий объем долговых обязательств гражданина будет ограничен размером, кратным его годовому доходу. Речь идет обо всех кредитах и микрозаймах, включая новый заем, на который человек только подает заявку.

В Нацбанке пояснили, что КДД уже используется в финансовой системе с августа 2024 года, однако до сих пор показатель применялся в тестовом и мониторинговом режиме.

Что такое коэффициент долга к доходу

Коэффициент долга к доходу показывает, насколько долговая нагрузка человека соответствует его финансовым возможностям.

По информации Нацбанка, показатель рассчитывается как соотношение общей задолженности заемщика ко всему его годовому доходу. При этом учитываются:

действующие банковские кредиты;

микрозаймы;

просроченные обязательства;

сумма нового кредита, который планируется оформить.

Регулятор считает, что такой механизм позволит объективнее оценивать способность граждан своевременно выплачивать займы и снизит риски чрезмерной долговой нагрузки.

Какой лимит хотят установить

Национальный банк предлагает установить максимальный КДД на уровне 8 годовых доходов заемщика.

Это означает, что суммарный долг человека, включая новый кредит, не должен превышать размер его дохода за восемь лет.

Например, если официальный годовой доход казахстанца составляет 5 миллионов тенге, то общий объем его задолженности не сможет быть выше 40 миллионов тенге.

При этом в Нацбанке подчеркнули, что пока не планируют вводить отдельные лимиты для разных видов кредитов — ипотечных, потребительских или автокредитов. Однако ситуация на рынке продолжит отслеживаться.

Если риски в отдельных сегментах начнут расти, регулятор сможет:

изменить общий уровень КДД;

ввести отдельные ограничения для конкретных видов займов;

ужесточить требования к заемщикам.

Как рассчитывается новый показатель

Формула коэффициента долга к доходу выглядит следующим образом:

КДД = (СЗНЗ + СНЗ) / СГДЗ

Где:

СЗНЗ — совокупная задолженность по всем действующим кредитам и микрозаймам;

СНЗ — сумма нового займа;

СГДЗ — совокупный годовой доход заемщика.

Годовой доход, в свою очередь, рассчитывается как средний ежемесячный заработок, умноженный на 12 месяцев.

Зачем Нацбанк ужесточает контроль

В Нацбанке заявляют, что введение нового ограничения должно помочь решить проблему высокой закредитованности населения.

Ожидается, что мера позволит:

снизить риски невозврата кредитов;

укрепить устойчивость банковской системы;

ограничить выдачу чрезмерно крупных займов;

сделать кредитный рынок более сбалансированным.

Кроме того, новые правила должны сократить количество случаев, когда заемщики берут новые кредиты для погашения старых долгов.

Банки начнут тщательнее проверять доходы

Изменения станут частью более масштабной реформы кредитования в Казахстане.

Уже с 1 июля банки и микрофинансовые организации начнут строже оценивать платежеспособность клиентов. Основное внимание будет уделяться подтвержденным официальным доходам.

Для проверки финансового состояния заемщиков планируется использовать:

пенсионные отчисления;

данные системы обязательного медстрахования;

официальную зарплатную информацию.

В результате получить кредит без стабильного и подтвержденного дохода станет значительно сложнее.

Эксперты отмечают, что в первую очередь новые требования могут затронуть граждан с неофициальной занятостью, сезонными заработками и нестабильным доходом.