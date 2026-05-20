Казахстанца уже неделю не выпускают из Грузии: что известно о ситуации на границе

Министерство иностранных дел Казахстана взяло на контроль дело соотечественника, который уже неделю не может покинуть территорию Грузии. Поводом для принудительной задержки стали подозрения в подделке документов, из-за чего мужчина фактически оказался заблокирован в чужой стране без возможности продолжить путь, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz .

Фото: Росгранстрой

«Заявили, что права поддельные»: суть инцидента в Грузии

История получила огласку после публикации казахстанца в социальной сети Threads. Мужчина рассказал, что при прохождении пограничного контроля в Грузии сотрудники местной службы усомнились в подлинности его водительского удостоверения казахстанского образца.

Последствия для туриста оказались незамедлительными:

Водительское удостоверение было официально изъято.

Автомобиль отправлен на штрафстоянку до выяснения обстоятельств.

Сам гражданин остался без документов, необходимых для пересечения границы и управления транспортом.

По словам пострадавшего, он находится в «подвешенном состоянии» уже больше недели. Точных сроков завершения проверки грузинские власти не называют, что и вынудило мужчину обратиться к общественности через соцсети.

Официальная позиция МИД Казахстана

Ситуацию официально прокомментировал представитель внешнеполитического ведомства РК Ерлан Жетыбаев в ходе брифинга. Он подтвердил, что дипломатический корпус в Грузии уже осведомлен об инциденте и следит за развитием событий.

«Я видел эту информацию в социальных сетях. По данным нашего посольства в Грузии, документы действительно были изъяты. Сейчас грузинская сторона проводит проверку и соответствующую экспертизу в строгом соответствии с местным законодательством», — сообщил Жетыбаев.

Правовой тупик: как долго продлится экспертиза

Несмотря на вмешательство дипломатов, ускорить процесс непросто. Согласно нормам международного права и внутренним регламентам Грузии, подозрение в подделке документов требует проведения официальной криминалистической экспертизы.

Пока неясно, обращался ли пострадавший в консульство официально, однако в МИД заверили, что посольство поддерживает связь как с самим гражданином, так и с компетентными органами Грузии. Главная задача дипломатов на данном этапе — проследить за соблюдением прав казахстанца и дождаться результатов проверки, которые позволят вернуть документы и автомобиль.

Важные рекомендации для путешественников

Этот случай подчеркивает важность подготовки документов перед поездкой за рубеж на личном транспорте. Эксперты рекомендуют казахстанцам, планирующим автопутешествия:

Проверять соответствие ВУ: Убедиться, что водительское удостоверение соответствует требованиям Венской конвенции о дорожном движении. Иметь копии: Всегда хранить цифровые и бумажные копии документов. Экстренные контакты: Заранее сохранять номера горячих линий посольств Казахстана в странах следования.

На текущий момент казахстанец продолжает ожидать решения грузинских властей, находясь под наблюдением дипломатической миссии. Мы будем следить за развитием ситуации.