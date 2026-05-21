Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
20.05.2026, 19:46

Главная загадка Минэнерго: где в Казахстане закопают миллиарды нового НПЗ

Новости Казахстана

Министерство энергетики Казахстана официально объявило о начале практической реализации амбициозного проекта по строительству четвертого нефтеперерабатывающего завода, который станет крупнейшим в стране, сообщает Lada.kz со ссылкой на sputnik.kz.

© Photo : Пресс-служба АО "НК "КазМунайГаз"
От планов к действиям: старт Пред-ТЭО

Проект, о котором велись дискуссии на протяжении последних лет, перешел в активную фазу. По информации пресс-службы Минэнерго РК, специалисты уже приступили к разработке предварительного технико-экономического обоснования (Пред-ТЭО). Этот этап является критическим: именно сейчас закладывается фундамент будущей рентабельности и технологической оснащенности комплекса.

В ходе предпроектных исследований эксперты определят ключевые технические характеристики и экономические показатели. Главная задача текущего момента — сформировать четкое видение того, как новый «гигант» впишется в существующую инфраструктуру страны.

Где брать нефть: выбор сырьевой базы

Одним из приоритетных вопросов является логистика и источники сырья. Рассматривается несколько стратегических сценариев обеспечения завода:

  • Кашаган и Тенгиз: переработка нефти с крупнейших морских и сухопутных месторождений страны.

  • Смешанный тип сырья: использование действующих магистральных трубопроводов для подачи нефти из разных источников.

Специалисты ищут наиболее эффективную схему, которая позволит минимизировать затраты на транспортировку и обеспечит стабильную загрузку мощностей в долгосрочной перспективе.

Где появится новый завод: критерии выбора площадки

Место расположения будущего НПЗ пока не определено — это станет следующим шагом после утверждения сырьевой базы. Выбор локации будет основываться на комплексном анализе пяти факторов:

  1. Транспортный узел: доступ к развитой железнодорожной сети и автомагистралям.

  2. Близость рынков сбыта: ориентация на регионы с дефицитом ГСМ или экспортный потенциал.

  3. Экологическая безопасность: соответствие современным нормам охраны окружающей среды.

  4. Инженерные сети: наличие необходимых объемов воды и электроэнергии.

  5. Трудовые ресурсы: возможность привлечения квалифицированных кадров.

Масштабы и значение для экономики

Ожидаемая мощность нового завода впечатляет — до 10 миллионов тонн нефти в год. Для сравнения, это сопоставимо с суммарной мощностью нескольких действующих предприятий. На сегодняшний день топливную безопасность страны обеспечивают три ключевых игрока:

  • Атырауский НПЗ (АНПЗ);

  • Шымкентский НПЗ («ПКОП»);

  • Павлодарский нефтехимический завод (ПНХЗ).

Появление четвертого предприятия такого масштаба позволит Казахстану не только полностью закрыть внутренние потребности в высококачественном бензине, авиакеросине и дизельном топливе, но и значительно нарастить экспортный потенциал продукции с высокой добавленной стоимостью, отойдя от чисто сырьевой модели экспорта.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

