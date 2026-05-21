Главная загадка Минэнерго: где в Казахстане закопают миллиарды нового НПЗ

Министерство энергетики Казахстана официально объявило о начале практической реализации амбициозного проекта по строительству четвертого нефтеперерабатывающего завода, который станет крупнейшим в стране, сообщает Lada.kz со ссылкой на sputnik.kz.
Проект, о котором велись дискуссии на протяжении последних лет, перешел в активную фазу. По информации пресс-службы Минэнерго РК, специалисты уже приступили к разработке предварительного технико-экономического обоснования (Пред-ТЭО). Этот этап является критическим: именно сейчас закладывается фундамент будущей рентабельности и технологической оснащенности комплекса.
В ходе предпроектных исследований эксперты определят ключевые технические характеристики и экономические показатели. Главная задача текущего момента — сформировать четкое видение того, как новый «гигант» впишется в существующую инфраструктуру страны.
Одним из приоритетных вопросов является логистика и источники сырья. Рассматривается несколько стратегических сценариев обеспечения завода:
Кашаган и Тенгиз: переработка нефти с крупнейших морских и сухопутных месторождений страны.
Смешанный тип сырья: использование действующих магистральных трубопроводов для подачи нефти из разных источников.
Специалисты ищут наиболее эффективную схему, которая позволит минимизировать затраты на транспортировку и обеспечит стабильную загрузку мощностей в долгосрочной перспективе.
Место расположения будущего НПЗ пока не определено — это станет следующим шагом после утверждения сырьевой базы. Выбор локации будет основываться на комплексном анализе пяти факторов:
Транспортный узел: доступ к развитой железнодорожной сети и автомагистралям.
Близость рынков сбыта: ориентация на регионы с дефицитом ГСМ или экспортный потенциал.
Экологическая безопасность: соответствие современным нормам охраны окружающей среды.
Инженерные сети: наличие необходимых объемов воды и электроэнергии.
Трудовые ресурсы: возможность привлечения квалифицированных кадров.
Ожидаемая мощность нового завода впечатляет — до 10 миллионов тонн нефти в год. Для сравнения, это сопоставимо с суммарной мощностью нескольких действующих предприятий. На сегодняшний день топливную безопасность страны обеспечивают три ключевых игрока:
Атырауский НПЗ (АНПЗ);
Шымкентский НПЗ («ПКОП»);
Павлодарский нефтехимический завод (ПНХЗ).
Появление четвертого предприятия такого масштаба позволит Казахстану не только полностью закрыть внутренние потребности в высококачественном бензине, авиакеросине и дизельном топливе, но и значительно нарастить экспортный потенциал продукции с высокой добавленной стоимостью, отойдя от чисто сырьевой модели экспорта.
