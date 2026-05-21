Шпионский скандал в Европе: в Германии задержали гражданина Казахстана — заявление МИД

В Берлине по подозрению в шпионаже задержан гражданин Республики Казахстан. Информацию об аресте официально подтвердили во внешнеполитическом ведомстве РК, однако детали дела пока остаются засекреченными, сообщает Lada.kz со ссылкой на sputnik.kz.

Официальное подтверждение от дипломатов

Министерство иностранных дел Республики Казахстан выступило с официальным заявлением относительно инцидента в Федеративной Республике Германия. Согласно данным, полученным от немецких правоохранительных органов, задержание произошло еще весной — 29 апреля текущего года. Казахстанцу инкриминируют причастность к разведывательной деятельности.

«Министерство иностранных дел Республики Казахстан подтверждает, что, по информации компетентных органов Федеративной Республики Германии, 29 апреля текущего года гражданин Республики Казахстан был задержан по подозрению в причастности к разведывательной деятельности», — официально заявили в МИД РК.

В ведомстве подчеркнули, что на данный момент вся детальная информация по этому делу находится в исключительном ведении компетентных органов Германии, проводивших спецоперацию.

Молчание задержанного: почему консульство не вмешивается?

Особый интерес в этой ситуации вызывает поведение самого задержанного. Как сообщили в казахстанском МИДе, мужчина до сих пор не выходил на связь с дипломатическими представительствами своей страны.

Ни в посольство Казахстана в Берлине, ни в консульские учреждения республики на территории ФРГ никаких официальных обращений или запросов о правовой помощи от него не поступало. По существующим международным нормам, дипломаты могут детально вмешаться в процесс защиты прав гражданина за рубежом только после его личного согласия или официального запроса.

Контекст и возможные последствия

Задержание иностранных граждан по подозрению в шпионаже в странах Европейского союза — процедура, требующая веских оснований и длительной предварительной работы спецслужб. Немецкое законодательство крайне строго относится к любым проявлениям несанкционированной разведдеятельности на своей территории.

На данный момент остается открытым вопрос, в интересах какого государства или структуры мог действовать задержанный. Эксперты отмечают, что подобные инциденты могут потребовать длительного разбирательства, а судебные процессы по «шпионским» статьям в Германии чаще всего проходят в закрытом режиме из соображений национальной безопасности.