Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
20.05.2026, 20:44

Шпионский скандал в Европе: в Германии задержали гражданина Казахстана — заявление МИД

В Берлине по подозрению в шпионаже задержан гражданин Республики Казахстан. Информацию об аресте официально подтвердили во внешнеполитическом ведомстве РК, однако детали дела пока остаются засекреченными, сообщает Lada.kz со ссылкой на sputnik.kz.

Фото: gov.kz

Официальное подтверждение от дипломатов

Министерство иностранных дел Республики Казахстан выступило с официальным заявлением относительно инцидента в Федеративной Республике Германия. Согласно данным, полученным от немецких правоохранительных органов, задержание произошло еще весной — 29 апреля текущего года. Казахстанцу инкриминируют причастность к разведывательной деятельности.

«Министерство иностранных дел Республики Казахстан подтверждает, что, по информации компетентных органов Федеративной Республики Германии, 29 апреля текущего года гражданин Республики Казахстан был задержан по подозрению в причастности к разведывательной деятельности», — официально заявили в МИД РК.

В ведомстве подчеркнули, что на данный момент вся детальная информация по этому делу находится в исключительном ведении компетентных органов Германии, проводивших спецоперацию.

Молчание задержанного: почему консульство не вмешивается?

Особый интерес в этой ситуации вызывает поведение самого задержанного. Как сообщили в казахстанском МИДе, мужчина до сих пор не выходил на связь с дипломатическими представительствами своей страны.

Ни в посольство Казахстана в Берлине, ни в консульские учреждения республики на территории ФРГ никаких официальных обращений или запросов о правовой помощи от него не поступало. По существующим международным нормам, дипломаты могут детально вмешаться в процесс защиты прав гражданина за рубежом только после его личного согласия или официального запроса.

Контекст и возможные последствия

Задержание иностранных граждан по подозрению в шпионаже в странах Европейского союза — процедура, требующая веских оснований и длительной предварительной работы спецслужб. Немецкое законодательство крайне строго относится к любым проявлениям несанкционированной разведдеятельности на своей территории.

На данный момент остается открытым вопрос, в интересах какого государства или структуры мог действовать задержанный. Эксперты отмечают, что подобные инциденты могут потребовать длительного разбирательства, а судебные процессы по «шпионским» статьям в Германии чаще всего проходят в закрытом режиме из соображений национальной безопасности.

Комментарии

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

