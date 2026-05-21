Въезд в Шенген по-новому: МИД Казахстана объяснил, зачем Европа собирает лица и пальцы наших граждан

Министерство иностранных дел Казахстана сообщило о запуске в странах Шенгенской зоны новой системы въезда и выезда EES, предусматривающей обязательную биометрическую регистрацию иностранцев при пересечении границы, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

В Шенгенской зоне заработала система EES

Официальный представитель Министерства иностранных дел Казахстана Ерлан Жетыбаев на брифинге 20 мая рассказал, что с 10 апреля в 29 странах Шенгенской зоны начала полноценно действовать система Entry/Exit System (EES), внедренная Европейской комиссией.

Новая цифровая платформа предназначена для автоматизированного учета пересечения внешних границ Шенгенской зоны гражданами третьих стран. По сути, система постепенно заменяет привычное проставление штампов в заграничных паспортах.

Кого коснутся новые правила

Как уточнили в МИД, система распространяется на всех иностранцев, прибывающих в страны Шенгенского соглашения. Речь идет о:

туристах;

пассажирах транзитных рейсов;

гражданах, прибывающих в деловые поездки;

других путешественниках из стран, не входящих в ЕС.

При первом въезде в одну из стран Шенгенской зоны иностранцы обязаны пройти процедуру биометрической регистрации.

Какие данные будут собирать

Во время первого пересечения границы сотрудники пограничных служб будут фиксировать:

данные проездного документа;

фотографию лица;

биометрические данные;

дату и место въезда;

дату и место выезда из Шенгенской зоны.

При этом отпечатки пальцев не будут снимать у детей младше 12 лет.

В МИД отметили, что персональные данные путешественников будут храниться в системе до трех лет с соблюдением европейских требований по защите информации.

Что будет при отказе от биометрии

В ведомстве подчеркнули, что отказ от предоставления биометрических данных автоматически станет основанием для запрета на въезд в страны Шенгенской зоны.

Кроме того, система будет фиксировать случаи отказа во въезде, что также сохраняется в базе данных.

При повторных поездках процедура прохождения контроля должна стать быстрее — личность путешественника будут подтверждать преимущественно по изображению лица.

Казахстанцев предупредили о возможных задержках

В МИД Казахстана не исключают, что на начальном этапе внедрения новой системы в европейских аэропортах и пунктах пропуска могут увеличиться очереди и время прохождения пограничного контроля.

Особенно это касается первого пункта въезда в Шенгенскую зону.

В связи с этим гражданам Казахстана, следующим транзитом через европейские аэропорты, рекомендуют заранее закладывать дополнительное время между рейсами, чтобы избежать опозданий на пересадку.

Для путешественников запустили специальное приложение

Для упрощения процедуры въезда Европейский союз разработал мобильное приложение Travel to Europe.

С его помощью путешественники смогут не ранее чем за 72 часа до прибытия загрузить:

паспортные данные;

биометрическую фотографию.

Однако в МИД подчеркнули, что использование приложения не освобождает пассажиров от обязательного прохождения пограничного контроля после прибытия в страну назначения.