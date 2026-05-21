18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
471.45
547.21
6.63
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
21.05.2026, 06:30

Въезд в Шенген по-новому: МИД Казахстана объяснил, зачем Европа собирает лица и пальцы наших граждан

Новости Казахстана 0 860

Министерство иностранных дел Казахстана сообщило о запуске в странах Шенгенской зоны новой системы въезда и выезда EES, предусматривающей обязательную биометрическую регистрацию иностранцев при пересечении границы, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: © Depositphotos.com/WOPictures
Фото: © Depositphotos.com/WOPictures

В Шенгенской зоне заработала система EES

Официальный представитель Министерства иностранных дел Казахстана Ерлан Жетыбаев на брифинге 20 мая рассказал, что с 10 апреля в 29 странах Шенгенской зоны начала полноценно действовать система Entry/Exit System (EES), внедренная Европейской комиссией.

Новая цифровая платформа предназначена для автоматизированного учета пересечения внешних границ Шенгенской зоны гражданами третьих стран. По сути, система постепенно заменяет привычное проставление штампов в заграничных паспортах.

Кого коснутся новые правила

Как уточнили в МИД, система распространяется на всех иностранцев, прибывающих в страны Шенгенского соглашения. Речь идет о:

  • туристах;
  • пассажирах транзитных рейсов;
  • гражданах, прибывающих в деловые поездки;
  • других путешественниках из стран, не входящих в ЕС.

При первом въезде в одну из стран Шенгенской зоны иностранцы обязаны пройти процедуру биометрической регистрации.

Какие данные будут собирать

Во время первого пересечения границы сотрудники пограничных служб будут фиксировать:

  • данные проездного документа;
  • фотографию лица;
  • биометрические данные;
  • дату и место въезда;
  • дату и место выезда из Шенгенской зоны.

При этом отпечатки пальцев не будут снимать у детей младше 12 лет.

В МИД отметили, что персональные данные путешественников будут храниться в системе до трех лет с соблюдением европейских требований по защите информации.

Что будет при отказе от биометрии

В ведомстве подчеркнули, что отказ от предоставления биометрических данных автоматически станет основанием для запрета на въезд в страны Шенгенской зоны.

Кроме того, система будет фиксировать случаи отказа во въезде, что также сохраняется в базе данных.

При повторных поездках процедура прохождения контроля должна стать быстрее — личность путешественника будут подтверждать преимущественно по изображению лица.

Казахстанцев предупредили о возможных задержках

В МИД Казахстана не исключают, что на начальном этапе внедрения новой системы в европейских аэропортах и пунктах пропуска могут увеличиться очереди и время прохождения пограничного контроля.

Особенно это касается первого пункта въезда в Шенгенскую зону.

В связи с этим гражданам Казахстана, следующим транзитом через европейские аэропорты, рекомендуют заранее закладывать дополнительное время между рейсами, чтобы избежать опозданий на пересадку.

Для путешественников запустили специальное приложение

Для упрощения процедуры въезда Европейский союз разработал мобильное приложение Travel to Europe.

С его помощью путешественники смогут не ранее чем за 72 часа до прибытия загрузить:

  • паспортные данные;
  • биометрическую фотографию.

Однако в МИД подчеркнули, что использование приложения не освобождает пассажиров от обязательного прохождения пограничного контроля после прибытия в страну назначения.

0
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

В Казахстане вводят полный запрет на вождение автомобиля для тысяч граждан: причиныНовости Казахстана
06.05.2026, 14:55 0
Россия зафиксировала рекордный поток из Казахстана: почему наши граждане стали ездить к соседям чаще всехНовости Казахстана
08.05.2026, 06:45 0
Kaspi.kz запустил новую функцию для оплаты коммунальных услугНовости Казахстана
22.04.2026, 16:12 0
С 1 мая тенге получит «соседа»: Казахстан официально вводит правила для новой формы активовНовости Казахстана
30.04.2026, 18:49 0
Красная кнопка Нацбанка: после каких сумм на Kaspi или Халык казахстанцам заблокируют счетаНовости Казахстана
18.05.2026, 08:39 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь