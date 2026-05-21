С 12 июля в Казахстане алкоголь будут продавать по-новому

В Казахстане обновили квалификационные требования для алкогольного бизнеса. Изменения упростят получение лицензий за счет цифровизации данных о недвижимости и уточнят правила для производителей, складов и розницы, сообщает Lada.kz со ссылкой на Uchet.kz.

Фото: istockphoto.com

Приказом и.о. министра финансов Республики Казахстан от 14 мая 2026 года № 302 внесены изменения в правила, регулирующие квалификационные требования для участников алкогольного рынка. Документ касается производителей этилового спирта и алкогольной продукции, а также компаний, занимающихся хранением и оптовой и розничной реализацией алкоголя.

Новые нормы начнут действовать с 12 июля 2026 года.

Ключевое изменение связано с переходом на автоматизированное получение данных о недвижимости через Цифровую систему единого государственного кадастра недвижимости (ЦС ЕГКН). Теперь значительная часть сведений будет запрашиваться госорганами самостоятельно, без участия бизнеса.

Цифровизация данных о недвижимости

Главное нововведение — упрощение процедуры подтверждения прав на недвижимость.

Государственные органы теперь будут:

автоматически получать сведения о помещениях из ЦС ЕГКН;

проверять данные на основании электронных запросов;

сокращать объем документов, которые предприниматели должны предоставлять самостоятельно.

Это позволит снизить административную нагрузку на бизнес при оформлении и подтверждении лицензий.

Производство этилового спирта: усиленный контроль помещений

Для получения или подтверждения лицензии на производство этилового спирта сохраняется требование о наличии стационарных производственных помещений в собственности.

При этом:

информация о таких объектах будет автоматически поступать из ЦС ЕГКН;

предпринимателям больше не потребуется самостоятельно собирать подтверждающие справки.

Производство алкогольной продукции: строгие условия размещения

Для производителей готовой алкогольной продукции требования остаются жесткими.

Основные условия:

помещения должны находиться в собственности;

размещение запрещено на территориях рядом с объектами здравоохранения, образования, АЗС, рынками и спортивными объектами.

Дополнительно вводится усиленный контроль:

сведения о собственности будут проверяться через ЦС ЕГКН;

фактическое наличие производственных помещений будет подтверждаться через выездные проверки и профилактический контроль в соответствии с законодательством.

Хранение и оптовая реализация: гибкость в аренде

Для оптовых складов условия стали более гибкими.

Разрешается:

использование помещений как в собственности, так и в аренде;

при этом склад не должен быть занят другим лицензиатом.

Особенности подтверждения:

при собственности или долгосрочной аренде данные автоматически запрашиваются через ЦС ЕГКН;

бумажные копии договоров требуются только при аренде или безвозмездном пользовании сроком менее одного года.

Розничная реализация алкоголя: аналогичные правила для бизнеса

Для магазинов, супермаркетов, баров и ресторанов, реализующих алкоголь, установлены схожие требования с оптовым сегментом.

Ключевые положения:

помещение должно быть нежилым;

размещение — вне зон рядом со школами, больницами, АЗС и рынками;

данные о собственности или долгосрочной аренде автоматически подтягиваются из ЦС ЕГКН.

Документы в бумажном виде предоставляются только при краткосрочной аренде (менее одного года).

Значение изменений для рынка

Обновленные правила направлены на: