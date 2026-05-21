18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
471.45
547.21
6.63
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
21.05.2026, 09:33

Минэнерго честно рассказало: какие страны на самом деле качают нефть в Казахстане

Новости Казахстана 0 1 196

Министерство энергетики Казахстана раскрыло актуальные данные по распределению добычи нефти между ключевыми мировыми игроками. По итогам 2025 года объем извлеченного сырья достиг почти 100 млн тонн, однако вопрос о том, кто контролирует основные потоки, преподнес несколько важных цифр, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: GAS-photo/shutterstock
Фото: GAS-photo/shutterstock

Нефтегазовый сектор Казахстана продолжает демонстрировать стабильность, несмотря на глобальные вызовы и изменения на энергетических рынках. Согласно официальным данным Минэнерго, совокупный объем добычи черного золота в 2025 году составил 99,6 млн тонн.

Этот показатель является ключевым для экономики республики, однако структура недропользования остается многовекторной. В разработке казахстанских месторождений принимают активное участие крупнейшие мировые державы, включая США, страны Европы, Китай и Россию.

География влияния: кто лидирует в добыче?

Анализ структуры собственности и участия в проектах показывает, что иностранный капитал сохраняет за собой значительные позиции. Распределение долей в добыче нефти по итогам года выглядит следующим образом:

  • Соединенные Штаты Америки: На долю американских компаний пришлось 31% от общего объема. Это подтверждает статус США как крупнейшего инвестиционного партнера в нефтегазовой отрасли РК, представленного в таких гигантах, как «Тенгизшевройл».

  • Европейский союз: Компании из Европы обеспечили 17% добычи, активно участвуя в разработке Кашагана и Карачаганака.

  • Китай: Поднебесная стабильно удерживает 16% рынка, фокусируясь на месторождениях в западных и южных регионах страны.

  • Российская Федерация: На долю российских недропользователей пришлось около 3% добытого сырья.

  • Другие страны: Оставшиеся 2% распределены между прочими иностранными участниками.

Роль национального сектора: сколько нефти добывает сам Казахстан?

Особое внимание эксперты уделяют доле участия национальных компаний и внутренних игроков. По информации Министерства энергетики, на долю самого Казахстана в 2025 году пришлось примерно 31% от общего объема производства нефти и газа.

Таким образом, на текущий момент сложился паритет: доля Казахстана практически сравнялась с долей участия американских инвесторов. Остальная часть рынка (около 38%) распределена между широким пулом международных партнеров.

Экспертный взгляд: почему это важно?

Текущая конфигурация добычи отражает долгосрочную стратегию Казахстана по привлечению иностранных технологий и капитала в обмен на доступ к ресурсам. Эксперты отмечают, что высокая доля США и Европы обусловлена их участием в «проектах будущего» с высокой сложностью добычи, где требуются колоссальные инвестиции.

В ближайшие годы ожидается, что баланс может незначительно сместиться в сторону национального оператора по мере расширения мощностей действующих месторождений и завершения сроков действия некоторых контрактов на недропользование. Тем не менее, Казахстан остается одной из самых открытых стран для международного энергетического партнерства в Центральной Азии.

1
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

В Казахстане вводят полный запрет на вождение автомобиля для тысяч граждан: причиныНовости Казахстана
06.05.2026, 14:55 0
Россия зафиксировала рекордный поток из Казахстана: почему наши граждане стали ездить к соседям чаще всехНовости Казахстана
08.05.2026, 06:45 0
Kaspi.kz запустил новую функцию для оплаты коммунальных услугНовости Казахстана
22.04.2026, 16:12 0
С 1 мая тенге получит «соседа»: Казахстан официально вводит правила для новой формы активовНовости Казахстана
30.04.2026, 18:49 0
Красная кнопка Нацбанка: после каких сумм на Kaspi или Халык казахстанцам заблокируют счетаНовости Казахстана
18.05.2026, 08:39 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь