Минэнерго честно рассказало: какие страны на самом деле качают нефть в Казахстане

Министерство энергетики Казахстана раскрыло актуальные данные по распределению добычи нефти между ключевыми мировыми игроками. По итогам 2025 года объем извлеченного сырья достиг почти 100 млн тонн, однако вопрос о том, кто контролирует основные потоки, преподнес несколько важных цифр, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: GAS-photo/shutterstock

Нефтегазовый сектор Казахстана продолжает демонстрировать стабильность, несмотря на глобальные вызовы и изменения на энергетических рынках. Согласно официальным данным Минэнерго, совокупный объем добычи черного золота в 2025 году составил 99,6 млн тонн.

Этот показатель является ключевым для экономики республики, однако структура недропользования остается многовекторной. В разработке казахстанских месторождений принимают активное участие крупнейшие мировые державы, включая США, страны Европы, Китай и Россию.

География влияния: кто лидирует в добыче?

Анализ структуры собственности и участия в проектах показывает, что иностранный капитал сохраняет за собой значительные позиции. Распределение долей в добыче нефти по итогам года выглядит следующим образом:

Соединенные Штаты Америки: На долю американских компаний пришлось 31% от общего объема. Это подтверждает статус США как крупнейшего инвестиционного партнера в нефтегазовой отрасли РК, представленного в таких гигантах, как «Тенгизшевройл».

Европейский союз: Компании из Европы обеспечили 17% добычи, активно участвуя в разработке Кашагана и Карачаганака.

Китай: Поднебесная стабильно удерживает 16% рынка, фокусируясь на месторождениях в западных и южных регионах страны.

Российская Федерация: На долю российских недропользователей пришлось около 3% добытого сырья.

Другие страны: Оставшиеся 2% распределены между прочими иностранными участниками.

Роль национального сектора: сколько нефти добывает сам Казахстан?

Особое внимание эксперты уделяют доле участия национальных компаний и внутренних игроков. По информации Министерства энергетики, на долю самого Казахстана в 2025 году пришлось примерно 31% от общего объема производства нефти и газа.

Таким образом, на текущий момент сложился паритет: доля Казахстана практически сравнялась с долей участия американских инвесторов. Остальная часть рынка (около 38%) распределена между широким пулом международных партнеров.

Экспертный взгляд: почему это важно?

Текущая конфигурация добычи отражает долгосрочную стратегию Казахстана по привлечению иностранных технологий и капитала в обмен на доступ к ресурсам. Эксперты отмечают, что высокая доля США и Европы обусловлена их участием в «проектах будущего» с высокой сложностью добычи, где требуются колоссальные инвестиции.

В ближайшие годы ожидается, что баланс может незначительно сместиться в сторону национального оператора по мере расширения мощностей действующих месторождений и завершения сроков действия некоторых контрактов на недропользование. Тем не менее, Казахстан остается одной из самых открытых стран для международного энергетического партнерства в Центральной Азии.