Первая в истории Казахстана амнистия штрафов: кто попал в «список прощения»?

Депутаты Мажилиса на пленарном заседании 21 мая 2026 года приняли в работу пакет законопроектов, связанных с амнистией в связи с принятием новой Конституции Республики Казахстан, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Инициатива была разработана группой депутатов Парламента и включает как уголовную, так и административную амнистию.

Как отметила депутат Снежанна Имашева, предлагаемые нормы предусматривают смягчение либо освобождение от ответственности по ряду категорий дел.

Что предусматривает уголовная амнистия

В рамках уголовной амнистии предлагается:

освобождение от ответственности за уголовные проступки;

освобождение за преступления небольшой и средней тяжести при отсутствии ущерба;

сокращение сроков наказания по тяжким и особо тяжким преступлениям при условии полного возмещения ущерба.

Таким образом, амнистия может затронуть разные категории осужденных, но с учетом характера преступления и последствий.

Административная амнистия: штрафы на миллиарды тенге

Отдельный блок законопроекта касается административной амнистии. По предварительным оценкам, речь идет о штрафах на сумму в несколько миллиардов тенге.

По словам депутата Снежанны Имашевой, основная часть задолженности приходится на штрафы органов внутренних дел.

Около 90% из них — это штрафы за нарушение правил дорожного движения.

Какие штрафы могут списать

В рамках инициативы рассматривается возможность списания:

штрафов за административные правонарушения;

начисленных пеней;

отдельных видов задолженностей перед бюджетом.

При этом под амнистию не попадут нарушения, которые могут повлечь угрозу жизни и здоровью.

Какие нарушения исключены из амнистии

Не планируется списывать штрафы, связанные с:

проездом на запрещающий сигнал светофора;

превышением скорости;

управлением транспортом в состоянии алкогольного опьянения.

В то же время более «мягкие» нарушения могут попасть под амнистию, включая:

езду без ремня безопасности;

использование телефона за рулем.

Кто может попасть под амнистию

Административная амнистия может распространяться на:

физических лиц;

субъектов предпринимательства;

частных нотариусов и адвокатов;

кандасов;

иных граждан Республики Казахстан.

Цель инициативы

Как подчеркнула депутат, административная амнистия проводится впервые и рассматривается как экспериментальная мера.

Основная задача — снизить финансовую нагрузку на граждан и урегулировать накопленные штрафы и пени.

Также отмечается, что инициатива реализуется в рамках поручения главы государства.