Первая в истории Казахстана амнистия штрафов: кто попал в «список прощения»?

Новости Казахстана 0 1 246

Депутаты Мажилиса на пленарном заседании 21 мая 2026 года приняли в работу пакет законопроектов, связанных с амнистией в связи с принятием новой Конституции Республики Казахстан, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: кадр YouTube

Инициатива была разработана группой депутатов Парламента и включает как уголовную, так и административную амнистию.

Как отметила депутат Снежанна Имашева, предлагаемые нормы предусматривают смягчение либо освобождение от ответственности по ряду категорий дел.

Что предусматривает уголовная амнистия

В рамках уголовной амнистии предлагается:

  • освобождение от ответственности за уголовные проступки;
  • освобождение за преступления небольшой и средней тяжести при отсутствии ущерба;
  • сокращение сроков наказания по тяжким и особо тяжким преступлениям при условии полного возмещения ущерба.

Таким образом, амнистия может затронуть разные категории осужденных, но с учетом характера преступления и последствий.

Административная амнистия: штрафы на миллиарды тенге

Отдельный блок законопроекта касается административной амнистии. По предварительным оценкам, речь идет о штрафах на сумму в несколько миллиардов тенге.

По словам депутата Снежанны Имашевой, основная часть задолженности приходится на штрафы органов внутренних дел.

Около 90% из них — это штрафы за нарушение правил дорожного движения.

Какие штрафы могут списать

В рамках инициативы рассматривается возможность списания:

  • штрафов за административные правонарушения;
  • начисленных пеней;
  • отдельных видов задолженностей перед бюджетом.

При этом под амнистию не попадут нарушения, которые могут повлечь угрозу жизни и здоровью.

Какие нарушения исключены из амнистии

Не планируется списывать штрафы, связанные с:

  • проездом на запрещающий сигнал светофора;
  • превышением скорости;
  • управлением транспортом в состоянии алкогольного опьянения.

В то же время более «мягкие» нарушения могут попасть под амнистию, включая:

  • езду без ремня безопасности;
  • использование телефона за рулем.

Кто может попасть под амнистию

Административная амнистия может распространяться на:

  • физических лиц;
  • субъектов предпринимательства;
  • частных нотариусов и адвокатов;
  • кандасов;
  • иных граждан Республики Казахстан.

Цель инициативы

Как подчеркнула депутат, административная амнистия проводится впервые и рассматривается как экспериментальная мера.

Основная задача — снизить финансовую нагрузку на граждан и урегулировать накопленные штрафы и пени.

Также отмечается, что инициатива реализуется в рамках поручения главы государства.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь