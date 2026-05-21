Первая в истории Казахстана амнистия штрафов: кто попал в «список прощения»?

Депутаты Мажилиса на пленарном заседании 21 мая 2026 года приняли в работу пакет законопроектов, связанных с амнистией в связи с принятием новой Конституции Республики Казахстан, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.
Инициатива была разработана группой депутатов Парламента и включает как уголовную, так и административную амнистию.
Как отметила депутат Снежанна Имашева, предлагаемые нормы предусматривают смягчение либо освобождение от ответственности по ряду категорий дел.
В рамках уголовной амнистии предлагается:
Таким образом, амнистия может затронуть разные категории осужденных, но с учетом характера преступления и последствий.
Отдельный блок законопроекта касается административной амнистии. По предварительным оценкам, речь идет о штрафах на сумму в несколько миллиардов тенге.
По словам депутата Снежанны Имашевой, основная часть задолженности приходится на штрафы органов внутренних дел.
Около 90% из них — это штрафы за нарушение правил дорожного движения.
В рамках инициативы рассматривается возможность списания:
При этом под амнистию не попадут нарушения, которые могут повлечь угрозу жизни и здоровью.
Не планируется списывать штрафы, связанные с:
В то же время более «мягкие» нарушения могут попасть под амнистию, включая:
Административная амнистия может распространяться на:
Как подчеркнула депутат, административная амнистия проводится впервые и рассматривается как экспериментальная мера.
Основная задача — снизить финансовую нагрузку на граждан и урегулировать накопленные штрафы и пени.
Также отмечается, что инициатива реализуется в рамках поручения главы государства.
