Блогер Сауле Базархан умерла в частной клинике Алматы после пластической операции

В Алматы расследуют обстоятельства смерти казахстанской блогера Сауле Базархан, которая скончалась в частной клинике после плановой операции. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, сообщили в полиции города, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Обстоятельства трагедии

По информации, опубликованной в соцсетях дочерью погибшей, трагедия произошла 15 мая 2026 года в одной из частных клиник Алматы. Женщина проходила плановую операцию по липосакции под местной анестезией.

Родственники утверждают, что в ходе медицинского вмешательства возникли осложнения, после чего пациентка скончалась.

Версия семьи погибшей

"15 мая 2026 года наша мама, Сауле Ермаханова, скончалась в частной клинике в Алматы. Плановая операция под местной анестезией по липосакции обернулась для нашей семьи трагедией. Час. Полтора. Два. Три. На вопросы не отвечали. Просто молчали. О том, что мамы больше нет, сопровождавшей родственнице сообщили только около 18:00", - заявила она.

Дочь Сауле Базархан заявила, что после операции семья длительное время не получала информации о состоянии матери.

По ее словам, врачи не сообщали о смерти сразу, а родственники узнали о случившемся только спустя несколько часов.

Также она утверждает, что вызов скорой помощи был произведен с задержкой, а сама пациентка длительное время находилась без наблюдения, однако эти заявления на данный момент не подтверждены официальными органами.

Ситуация в клинике

В публикациях, распространенных в соцсетях, также утверждается, что частная клиника продолжает работу после произошедшего. Официальных подтверждений или комментариев со стороны медучреждения на момент публикации не приводится.

Позиция полиции

В департаменте полиции Алматы подтвердили факт возбуждения уголовного дела.

По данным правоохранительных органов, 15 мая в одной из частных клиник города скончалась 53-летняя жительница Алматы. Расследование ведется управлением полиции Бостандыкского района.

«Проводится комплекс необходимых следственных мероприятий, по результатам которых будет принято окончательное процессуальное решение», — сообщили в полиции.

В ведомстве также отметили, что иные детали дела в интересах следствия не разглашаются.

Что известно на данный момент