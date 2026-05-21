Температура воды в Каспийском море
21.05.2026, 11:07

Блогер Сауле Базархан умерла в частной клинике Алматы после пластической операции

Новости Казахстана

В Алматы расследуют обстоятельства смерти казахстанской блогера Сауле Базархан, которая скончалась в частной клинике после плановой операции. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, сообщили в полиции города, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Фото: instagram.com/@saule_bazarkhan
Обстоятельства трагедии

По информации, опубликованной в соцсетях дочерью погибшей, трагедия произошла 15 мая 2026 года в одной из частных клиник Алматы. Женщина проходила плановую операцию по липосакции под местной анестезией.

Родственники утверждают, что в ходе медицинского вмешательства возникли осложнения, после чего пациентка скончалась.

Версия семьи погибшей

"15 мая 2026 года наша мама, Сауле Ермаханова, скончалась в частной клинике в Алматы. Плановая операция под местной анестезией по липосакции обернулась для нашей семьи трагедией. Час. Полтора. Два. Три. На вопросы не отвечали. Просто молчали. О том, что мамы больше нет, сопровождавшей родственнице сообщили только около 18:00", - заявила она.

Дочь Сауле Базархан заявила, что после операции семья длительное время не получала информации о состоянии матери.

По ее словам, врачи не сообщали о смерти сразу, а родственники узнали о случившемся только спустя несколько часов.

Также она утверждает, что вызов скорой помощи был произведен с задержкой, а сама пациентка длительное время находилась без наблюдения, однако эти заявления на данный момент не подтверждены официальными органами.

Ситуация в клинике

В публикациях, распространенных в соцсетях, также утверждается, что частная клиника продолжает работу после произошедшего. Официальных подтверждений или комментариев со стороны медучреждения на момент публикации не приводится.

Позиция полиции

В департаменте полиции Алматы подтвердили факт возбуждения уголовного дела.

По данным правоохранительных органов, 15 мая в одной из частных клиник города скончалась 53-летняя жительница Алматы. Расследование ведется управлением полиции Бостандыкского района.

«Проводится комплекс необходимых следственных мероприятий, по результатам которых будет принято окончательное процессуальное решение», — сообщили в полиции.

В ведомстве также отметили, что иные детали дела в интересах следствия не разглашаются.

Что известно на данный момент

  • проводится досудебное расследование
  • назначен комплекс следственных действий
  • официальная причина смерти не раскрывается
  • заявления семьи проверяются в рамках дела.
Комментарии

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь