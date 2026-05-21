Новости Актау и Мангыстау
Температура воды в Каспийском море
Пляжи и базы отдыха Актау
«Колесо» на дороге обернулось судебным разбирательством в Павлодаре

Новости Казахстана 0 1 010

Необычное судебное разбирательство завершилось в Павлодаре после того, как местная жительница решила продемонстрировать свои спортивные навыки прямо на проезжей части. Запись ее эффектного, но неуместного перформанса быстро разлетелась по социальным сетям, привлекши внимание правоохранительных органов, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Кадр из видео
Кадр из видео

Акробатика вместо ПДД: что произошло на перекрестке

Инцидент, ставший поводом для судебного разбирательства, произошел в минувшие выходные, 16 мая 2026 года. Около шести часов вечера молодая девушка переходила дорогу на пересечении оживленного проспекта Назарбаева и улицы Академика Чокина.

Вместо того чтобы просто пересечь проезжую часть по «зебре», горожанка внезапно исполнила зрелищный акробатический элемент «колесо». Кадры спонтанного выступления тут же попали в местный Telegram-канал kerekpv и спровоцировали бурную дискуссию в сети: одни пользователи восхитились растяжкой девушки, другие — напомнили о безопасности на дороге.

Позиция суда: почему «колесо» — это мелкое хулиганство?

Материалы дела оперативно передали в Специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям города Павлодара. Действия горожанки квалифицировали по первой части статьи 434 Кодекса об административных правонарушениях РК («Мелкое хулиганство»).

Представители судебной инстанции четко аргументировали, почему безобидный, на первый взгляд, трюк повлек за собой разбирательство:

«Совершение акробатических действий на пешеходном переходе не соответствует целевому назначению дорожного объекта инфраструктуры. Подобное поведение нарушает установленные нормы общественного порядка в общественных местах».

Судьи подчеркнули, что проезжая часть — это зона повышенной опасности, а не площадка для гимнастических выступлений, и любые действия, отвлекающие водителей, несут потенциальные риски.

Наказание или прощение: какой вердикт вынес суд

Несмотря на суровость статьи, которая за мелкое хулиганство предусматривает солидные штрафы или даже административный арест, павлодарское правосудие проявило гуманность.

Факторы, смягчившие вердикт суда
Признание вины — девушка полностью согласилась с нарушением
Искреннее раскаяние в содеянном на заседании
Отсутствие бэкграунда — правонарушение совершено впервые
Нулевой ущерб — трюк не привел к ДТП или материальному вреду

Опираясь на статью 64-1 КоАП РК, которая позволяет освобождать граждан от жесткой ответственности при малозначительности проступка, судья принял решение ограничиться устным замечанием.

Производство по громкому делу официально прекращено. Впрочем, у сторон еще есть время на обжалование, так как судебное постановление пока не вступило в законную силу. Сама же нарушительница, вероятно, в следующий раз предпочтет демонстрировать спортивную форму исключительно в гимнастическом зале.

