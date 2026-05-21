Канат Бозумбаев озвучил стоимость полетов на аэротакси в Казахстане

В Казахстане назвали ориентировочную стоимость полётов на аэротакси — около одного доллара за километр. Власти ожидают, что технология сделает транспорт быстрее и со временем дешевле за счёт конкуренции, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz .

Как сообщил заместитель премьер-министра Канат Бозумбаев, базовая стоимость полёта на аэротакси предварительно составит порядка одного доллара за километр.

По его словам, развитие воздушного городского транспорта рассматривается как один из перспективных способов разгрузить дороги крупных городов и сократить время в пути.

В качестве примера он привёл маршрут от аэропорта Алматы до города. Сегодня такая поездка по земле может занимать от полутора до двух часов из-за пробок. В будущем этот путь планируется преодолевать с помощью дронов.

По его расчётам:

расстояние около 15 километров;

стоимость — примерно 1 доллар за километр;

итоговая цена поездки составит около 15 долларов.

В пересчёте на национальную валюту это примерно 7–8 тысяч тенге за перелёт из аэропорта в центр города.

Как это будет работать

По задумке властей, пассажир сможет заранее бронировать полёт на аэротакси, аналогично заказу обычного такси через приложение. В назначенное время человек прибывает на посадочную площадку, где его забирает дрон-такси.

Отдельно отмечается, что инфраструктура для таких перевозок должна развиваться параллельно — в том числе в новых городских районах.

Доставка и конкуренция: ставка на развитие рынка

Помимо пассажирских перевозок, в правительстве рассматривают и использование дронов для логистики и доставки товаров.

По словам Бозумбаева, развитие рынка воздушного транспорта создаст конкуренцию между операторами, что со временем может привести к снижению стоимости услуг.

Он также отметил, что в перспективе при проектировании новых районов, включая Алатау, будут учитываться требования для работы как пассажирских, так и грузовых беспилотников.