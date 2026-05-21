18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
471.45
547.21
6.63
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
21.05.2026, 14:08

Канат Бозумбаев озвучил стоимость полетов на аэротакси в Казахстане

Новости Казахстана 0 791

В Казахстане назвали ориентировочную стоимость полётов на аэротакси — около одного доллара за километр. Власти ожидают, что технология сделает транспорт быстрее и со временем дешевле за счёт конкуренции, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

Фото: gov.kz
Фото: gov.kz

Как сообщил заместитель премьер-министра Канат Бозумбаев, базовая стоимость полёта на аэротакси предварительно составит порядка одного доллара за километр.

По его словам, развитие воздушного городского транспорта рассматривается как один из перспективных способов разгрузить дороги крупных городов и сократить время в пути.

В качестве примера он привёл маршрут от аэропорта Алматы до города. Сегодня такая поездка по земле может занимать от полутора до двух часов из-за пробок. В будущем этот путь планируется преодолевать с помощью дронов.

По его расчётам:

  • расстояние около 15 километров;
  • стоимость — примерно 1 доллар за километр;
  • итоговая цена поездки составит около 15 долларов.

В пересчёте на национальную валюту это примерно 7–8 тысяч тенге за перелёт из аэропорта в центр города.

Как это будет работать

По задумке властей, пассажир сможет заранее бронировать полёт на аэротакси, аналогично заказу обычного такси через приложение. В назначенное время человек прибывает на посадочную площадку, где его забирает дрон-такси.

Отдельно отмечается, что инфраструктура для таких перевозок должна развиваться параллельно — в том числе в новых городских районах.

Доставка и конкуренция: ставка на развитие рынка

Помимо пассажирских перевозок, в правительстве рассматривают и использование дронов для логистики и доставки товаров.

По словам Бозумбаева, развитие рынка воздушного транспорта создаст конкуренцию между операторами, что со временем может привести к снижению стоимости услуг.

Он также отметил, что в перспективе при проектировании новых районов, включая Алатау, будут учитываться требования для работы как пассажирских, так и грузовых беспилотников.

1
0
4
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

В Казахстане вводят полный запрет на вождение автомобиля для тысяч граждан: причиныНовости Казахстана
06.05.2026, 14:55 0
Россия зафиксировала рекордный поток из Казахстана: почему наши граждане стали ездить к соседям чаще всехНовости Казахстана
08.05.2026, 06:45 0
Kaspi.kz запустил новую функцию для оплаты коммунальных услугНовости Казахстана
22.04.2026, 16:12 0
С 1 мая тенге получит «соседа»: Казахстан официально вводит правила для новой формы активовНовости Казахстана
30.04.2026, 18:49 0
Красная кнопка Нацбанка: после каких сумм на Kaspi или Халык казахстанцам заблокируют счетаНовости Казахстана
18.05.2026, 08:39 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь