С 8 июня работодателей Казахстана начнут массово штрафовать на сумму до 648 000 тенге за подмену договоров

С 8 июня 2026 года в Казахстане вступают в силу поправки в законодательство, запрещающие использовать договоры ГПХ для постоянной работы. За необоснованную экономию на соцпакете работодателям грозят крупные штрафы до 150 МРП, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Фото: gov.kz

В Казахстане назревает масштабная ревизия трудовых отношений. Государство решило положить конец практике, когда компании нанимают персонал на постоянные позиции, но оформляют их как временных исполнителей по договорам гражданско-правового характера (ГПХ). Такая схема позволяла бизнесу существенно экономить, лишая при этом граждан законных социальных гарантий.

Почему работодатели выбирали ГПХ: цена вопроса

Основная причина популярности договоров ГПХ — финансовая выгода. В отличие от штатного сотрудника, «внештатнику» не нужно оплачивать:

ежегодный трудовой отпуск;

больничные листы;

компенсации при увольнении;

прочие социальные льготы, предусмотренные Трудовым кодексом (ТК РК).

Однако с 8 июня 2026 года такая «оптимизация» расходов станет рискованной. Правила игры меняются в пользу прозрачности и защиты прав трудящихся.

Новое правило «одного признака»: что изменилось в законе

Ранее для признания договора ГПХ трудовым требовалось доказать целую совокупность факторов. Теперь юристы SOLIS Partners предупреждают: достаточно всего одного признака, чтобы госорганы переквалифицировали отношения в трудовые.

К критическим признакам относятся:

Наличие должности: если в договоре указана конкретная специальность, квалификация или профессия. Дисциплина: если сотрудник подчиняется графику компании, имеет рабочее место и соблюдает внутренний распорядок. Регулярная оплата: если выплаты приходят ежемесячно в виде фиксированной «зарплаты», а не разового вознаграждения за результат.

Важно понимать, что проверяющие будут смотреть не только на текст документа. В расчет пойдут переписки в мессенджерах, наличие пропуска в офис, корпоративная почта и свидетельские показания коллег.

Штрафные санкции: сколько придется заплатить нарушителям

Согласно статье 98 Кодекса об административных правонарушениях (КОАП РК), игнорирование новых норм повлечет за собой ощутимые финансовые потери. Суммы штрафов в 2026 году распределяются следующим образом:

Малый бизнес: 30 МРП (129 750 тенге).

Средний бизнес: 60 МРП (259 500 тенге).

Крупный бизнес: 150 МРП (648 750 тенге).

При повторном нарушении в течение года суммы штрафов будут значительно выше.

Сравнение ГПХ и Трудового договора: ключевые отличия (таблица)

Критерий Договор ГПХ Трудовой договор (ТК РК) Цель работы Конкретный результат, оформляемый актом Постоянная трудовая функция по должности График Исполнитель сам планирует время Подчинение внутреннему распорядку компании Оплата Вознаграждение за выполненный этап/объем Регулярная зарплата дважды в месяц Личное участие Можно нанимать субподрядчиков Обязательное личное выполнение работы

Как бизнесу избежать наказания: советы экспертов

Чтобы не попасть под санкции после 8 июня, работодателям рекомендуется провести аудит текущих контрактов. Юристы советуют:

Пересмотреть терминологию: исключить слова «зарплата», «аванс», «отпуск», «должность» и «рабочее время» из текстов ГПХ. Акцент на результат: в договоре должен быть прописан четкий измеримый итог работы, а не процесс. Свобода действий: не принуждайте исполнителя находиться в офисе с 9:00 до 18:00, если он оформлен по ГПХ.

Те компании, чьи сотрудники фактически являются «постоянными», обязаны до наступления срока вступления закона в силу перевести персонал в штат, обеспечив им полную социальную защиту.