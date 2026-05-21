С 8 июня работодателей Казахстана начнут массово штрафовать на сумму до 648 000 тенге за подмену договоров

С 8 июня 2026 года в Казахстане вступают в силу поправки в законодательство, запрещающие использовать договоры ГПХ для постоянной работы. За необоснованную экономию на соцпакете работодателям грозят крупные штрафы до 150 МРП, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.
В Казахстане назревает масштабная ревизия трудовых отношений. Государство решило положить конец практике, когда компании нанимают персонал на постоянные позиции, но оформляют их как временных исполнителей по договорам гражданско-правового характера (ГПХ). Такая схема позволяла бизнесу существенно экономить, лишая при этом граждан законных социальных гарантий.
Основная причина популярности договоров ГПХ — финансовая выгода. В отличие от штатного сотрудника, «внештатнику» не нужно оплачивать:
ежегодный трудовой отпуск;
больничные листы;
компенсации при увольнении;
прочие социальные льготы, предусмотренные Трудовым кодексом (ТК РК).
Однако с 8 июня 2026 года такая «оптимизация» расходов станет рискованной. Правила игры меняются в пользу прозрачности и защиты прав трудящихся.
Ранее для признания договора ГПХ трудовым требовалось доказать целую совокупность факторов. Теперь юристы SOLIS Partners предупреждают: достаточно всего одного признака, чтобы госорганы переквалифицировали отношения в трудовые.
К критическим признакам относятся:
Наличие должности: если в договоре указана конкретная специальность, квалификация или профессия.
Дисциплина: если сотрудник подчиняется графику компании, имеет рабочее место и соблюдает внутренний распорядок.
Регулярная оплата: если выплаты приходят ежемесячно в виде фиксированной «зарплаты», а не разового вознаграждения за результат.
Важно понимать, что проверяющие будут смотреть не только на текст документа. В расчет пойдут переписки в мессенджерах, наличие пропуска в офис, корпоративная почта и свидетельские показания коллег.
Согласно статье 98 Кодекса об административных правонарушениях (КОАП РК), игнорирование новых норм повлечет за собой ощутимые финансовые потери. Суммы штрафов в 2026 году распределяются следующим образом:
Малый бизнес: 30 МРП (129 750 тенге).
Средний бизнес: 60 МРП (259 500 тенге).
Крупный бизнес: 150 МРП (648 750 тенге).
При повторном нарушении в течение года суммы штрафов будут значительно выше.
|Критерий
|Договор ГПХ
|Трудовой договор (ТК РК)
|Цель работы
|Конкретный результат, оформляемый актом
|Постоянная трудовая функция по должности
|График
|Исполнитель сам планирует время
|Подчинение внутреннему распорядку компании
|Оплата
|Вознаграждение за выполненный этап/объем
|Регулярная зарплата дважды в месяц
|Личное участие
|Можно нанимать субподрядчиков
|Обязательное личное выполнение работы
Чтобы не попасть под санкции после 8 июня, работодателям рекомендуется провести аудит текущих контрактов. Юристы советуют:
Пересмотреть терминологию: исключить слова «зарплата», «аванс», «отпуск», «должность» и «рабочее время» из текстов ГПХ.
Акцент на результат: в договоре должен быть прописан четкий измеримый итог работы, а не процесс.
Свобода действий: не принуждайте исполнителя находиться в офисе с 9:00 до 18:00, если он оформлен по ГПХ.
Те компании, чьи сотрудники фактически являются «постоянными», обязаны до наступления срока вступления закона в силу перевести персонал в штат, обеспечив им полную социальную защиту.
